  • Bhopal Lady Dsp Video: డిపార్ట్ మెంట్ ఇజ్జత్ తీసిన లేడీ డీఎస్పీ.. మరో అధికారి బాత్రూంలో ఉండగా ఆ పని... వీడియో వైరల్..

 DSP Kalpana Raghuvanshi Viral Video: లేడీ డీఎస్పీ దొంగలా మారి మరో సీనియర్ అధికారి ఇంట్లోనే చోరీకి పాల్పడింది. ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. మధ్య ప్రదేశ్  పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ దీనిపై సీరియస్ అయ్యింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 30, 2025, 12:38 PM IST
Lady dsp raghuvanshi steals 2 lakh and mobile phone from fried house in Bhopal video: ఇటీవల కొంత మంది పోలీసులు చేస్తున్న పనుల వల్ల మొత్తంగా డిపార్ట్ మెంట్ వివాదాల్లో చిక్కుకుంటుంది. ఎవరికైన అన్యాయం జరిగితే వెంటనే పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లి ఫిర్యాదులు చేస్తారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం బాధితులను వేధించడం, వారి బలహీనతలను ఆసరగా చేసుకుని దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. కొంత మంది పోలీసులు దొంగలుగా కూడా మారుతున్నారు. ప్రస్తుతం మధ్య ప్రదేశ్ లోని భోపాల్ లో ఒక లేడీ డీఎస్పీ వ్యవహరం పెనుదుమారంగా మారింది.

రక్షించాల్సిన పోలీస్ అధికారే దొంగగా మారిన ఘటన మధ్యప్రదేశ్ లోని భోపాల్ లో చోటు చేసుకుంది.  పోలీస్ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌లో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీఎస్పీ)గా పనిచేస్తున్న కల్పన రఘువంశీ..  తన స్నేహితురాలి ఇంటి నుంచి రూ. 2 లక్షల నగదు, ఒక మొబైల్ ఫోన్ దొంగిలించినట్లు పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో నమోదు చేశారు. భోపాల్‌లోని జహంగీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన సంభవించింది. బాధితురాలు .. తన ఇంట్లో మొబైల్ ఫోన్‌ను ఛార్జింగ్ పెట్టి స్నానం చేయడానికి వెళ్లారు.

అదే సమయంలో ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన డీఎస్పీ కల్పన, హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లో ఉన్న రూ. 2 లక్షల నగదుతో పాటు మరో సెల్‌ఫోన్‌ను తీసుకుని వెళ్లిపోయింది. బాధితురాలు తిరిగి వచ్చి చూడగా, డబ్బు, ఫోన్ కనిపించకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి వెంటనే సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. అప్పుడు డీఎస్పీ  ఇంట్లోకి రావడం, బయటకు వెళ్లడం స్పష్టంగా రికార్డయింది.

Read more: Lovers Romance in Car Video: నడిరోడ్డు మీద రెచ్చిపోయిన లవర్స్.. పార్కింగ్ కారులో పచ్చిగా శృంగారం.. వీడియో వైరల్..

ఆమె చేతిలో కరెన్సీ నోట్ల కట్ట పట్టుకుని ఉన్న దృశ్యాలు కూడా కనిపించాయి. దీంతో షాక్‌కు గురైన బాధితురాలు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం మధ్య ప్రదేశ్ పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ లో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు లేడీ డీఎస్పీకి చివాట్లు పెట్టినట్లువార్తలు వస్తున్నాయి. ఈఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bhopal dspMadhya pradeshWoman dsp steals 2 lakhLady dsp turns as thiefdsp theft case in mp

