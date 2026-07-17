Uttar Pradesh lady principal brings knife and cleaver to school: సాధారణంగా స్కూళ్లలో స్టాఫ్ లు కొంత మంది విద్యార్థులకు కొంచెం భయం ఉండాలని బెదిరిస్తారు. సన్నని కర్రలను కూడా తమతో పాటు ఉంచుకుంటారు. ఇవి చూపిస్తు విద్యార్థులు సరిగ్గా చదువుకొవాలని భావిస్తారు. కానీ కొంత మంది తల్లిదండ్రులు మాత్రం తమ బిడ్డను ఎందుకు కొడతారని టీచర్లపై రివర్స్ లో దాడికి దిగుతారు. ఇదంతా మనం రీటీన్ గా చూస్తుంటాం. దండం దశగుణం భవేత్.. అని ఒక నానుడి ఉంది. ఈ క్రమంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కౌశాంబీలోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఒక లేడీ ప్రిన్సిపాల్ ఏకంగా స్కూల్ కు కత్తులతో వచ్చి అందరికి షాక్ కు గురిచేసింది.
♦विद्यालय में चाकू और चापड़ लेकर पहुंची प्रधानाध्यापिका
♦ क्लास रूम छोड़कर भागे छात्र-छात्राएं
♦बच्चों में दहशत का बना हुआ है माहौल
♦ सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस
♦वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल
♦ पुलिस मामले की छानबीन में जुटी
♦ प्राथमिक… pic.twitter.com/9rtNjOv8ON
— Knews (@Knewsindia) July 17, 2026
ఉత్తరప్రదేశ్లోని కౌశాంబి జిల్లాలో ఒక ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు కత్తితో పాటు, మటన్ కొట్టే పెద్ద కత్తిని తీసుకుని పాఠశాలకు వచ్చింది. అంతే కాకుండా క్లాస్ లో ఒక చేతిలో కత్తి, మరో చేతిలో మటన్ కొట్టే కత్తిని చూపిస్తు తన జోలికి వస్తే దాడి చేస్తానని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఆమెను చూసిన స్టాఫ్ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు.
అసలు స్కూల్ లో ఆ కత్తులు ఏంటని ఆమెను చూసి విద్యార్థులు, స్టాఫ్ తెగ భయపడిపోయారు. వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న అధికారులు లేడీ ప్రిన్సిపాల్ ను సస్పెండ్ చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆమె దగ్గర నుంచి కత్తులను స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేశారు.
మరోవైపు లేడీ ప్రిన్సిపాల్ మాత్రం తనకు ప్రాణహనీ ఉందని అందుకే కత్తుల్ని తనతో ఉంచుకున్నానని చెప్పింది. మరోవైపు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు మాత్రం అసలు స్కూళ్లలోకి కత్తులు, మటన్ కొట్టే కత్తుతో రావడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
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