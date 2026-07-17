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Uttar Pradesh: నా జోలికొస్తే పొడిచేస్తా.!. కత్తులతో క్లాసురూమ్‌లో లేడీ ప్రిన్సి పాల్ హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

UP Lady principal brings with knife: తన జోలికి ఎవరు వచ్చిన చూస్తు ఊరుకొనని కౌశాంబి జిల్లాలోని ఒక ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల స్కూల్ కు చెందిన లేడీ ప్రిన్సిపాల్ శిఖాసింగ్ ఆవేశంతో ఊగిపోయారు. యూపీలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 17, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:37 PM IST
Uttar Pradesh: నా జోలికొస్తే పొడిచేస్తా.!. కత్తులతో క్లాసురూమ్‌లో లేడీ ప్రిన్సి పాల్ హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: kaushambiladyprincipalnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Uttar Pradesh: నా జోలికొస్తే పొడిచేస్తా.. కత్తులతో క్లాసురూమ్‌లో లేడీ ప్రిన్సి పాల్ హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..
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