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Karnataka Beggar: 10 ఏళ్ల భిక్షాటన.. గది నిండా డబ్బుల మూటలు..

Beggars House Yields Lakhs In Cash: కర్ణాటకలోని ఓ వృద్ధ యాచకురాలి ఇంట్లో డబ్బుల మూటలు బయటపడ్డ ఘటన ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. 20 మందికి పైగా వాలెంటరీలు వాటిని వాటిని లెక్కపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ లెక్కల్లో భాగంగా లక్షల రూపాయల నగదు ఉన్నట్లు వారి తెలిపారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 28, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:16 PM IST
Karnataka Beggar: 10 ఏళ్ల భిక్షాటన.. గది నిండా డబ్బుల మూటలు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Karnataka Beggar: 10 ఏళ్ల భిక్షాటన.. గది నిండా డబ్బుల మూటలు..
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