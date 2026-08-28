/Karnataka Beggar: 10 ఏళ్ల భిక్షాటన.. గది నిండా డబ్బుల మూటలు..

Beggar House Yields Lakhs In Cash: పూట కూటి కోసం పది ఇళ్ళ ముందు చెయ్యి చాచే ఓ అభాగ్యురాలి నివాసంలో కళ్ళు చెదిరే స్థాయిలో డబ్బులు బయటపడ్డాయి.. ఏ పూటకు ఆ పూట అన్నట్లుగా దయనీయ స్థితిలో బతుకుతున్న ఆ వృద్ధురాలు ఇంట్లో ఏకంగా బస్తాల కొద్ది నోట్ల కట్టలతో పాటు నాణేల మూటలు లభ్యం కావడంతో అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపిన ఈ ఆశ్చర్యకరమైన ఘటన కర్ణాటకలోని శ్రీరంగపట్నంలో వెలుగు చూసింది. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వివరాల్లోకి వెళితే.. శ్రీరంగపట్నంలోని పూర్ణయ్య వీధికి చెందిన సావిత్రి అనే వృద్ధురాలు గత పదేళ్లుగా అక్కడే నివసిస్తోంది.. ఆమెకు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు లేకపోవడంతో ఒంటరిగా జీవనం కొనసాగిస్తోంది.. ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తూ.. వచ్చిన డబ్బులతో కాలం వెల్లదీస్తూ వస్తోంది.. సరైన వెలుతురుతో పాటు కనీసం మౌలిక సదుపాయాలు లేని ఓ చిన్న గదిలో.. అత్యంత అశుభ్రత వాతావరణంతో కూడిన అందులో ఆమె బ్రతుకుతోంది.. అయితే పదేళ్లుగా భిక్షాటన ద్వారా వచ్చిన డబ్బులను ఆమె ఖర్చు చేయకుండా ఒకచోట మూటలు కట్టి భద్రపరుస్తూ రావడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది..
తాజాగా సావిత్రి తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైంది.. ఇంట్లో నుంచి ఆమె ఎంత వరికి బయటికి రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన కొంత మంది స్థానికంగా నివసిస్తున్న వారి.. లోపలికి వెళ్లి బాగోగులు తెలుసుకున్నారు.. ఆమె మంచానికి పరిమితమై నారకయాతన అనుభవిస్తున్నట్లు వారు గమనించారు. వెంటనే స్పందించిన చుట్టుపక్కల వారు మానవ దృక్పథంతో ఆమెకు ఆహారంతో పాటు నీళ్లు అందించారు.. ఈ క్రమంలో ఆ గదిని పరిశీలించగా.. మూలల్లో ఉన్న బస్తాలతో పాటు మూటలను చూసి వారొక్కసారిగా షాక్ అయిపోయారట.. వాటిని తెరిచి చూడగా అందులో భారీగా నోట్ల కట్టలతో పాటు చిల్లర నాణాలు ఊహించని స్థాయిలో కనిపించాయి.
వృద్ధురాలు ఇంట్లో బయటపడిన డబ్బుల మూటలను చూసి ఆశ్చర్యపోయిన స్థానికులు యువకులు.. 20 మందికి పైగా ఓ బృందం ఏర్పడి ఆ డబ్బులు లెక్కించడం ప్రారంభించారు.. గంటలకు తరబడి శ్రమించిన తర్వాత ఆ మూటల్లో ఏకంగా కొన్ని లక్షల రూపాయల నగదు ఉన్నట్లు తేలింది.. వృద్ధురాలి సంపాదన చూసి లెక్కపెట్టిన వారి సైతం ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయినట్లు తెలుస్తోంది..
ఒకవైపు ఆ వృద్ధురాలి ఇంట్లో డబ్బులు లెక్కపెడుతూనే.. మరోవైపు ఆమె పట్ల స్థానికులు గొప్ప మనసును చాటుకున్నారు.. సావిత్రికి స్నానం చేయించి.. వెంటనే వైద్యుల వద్దకు తీసుకెళ్లి మెరుగైన చికిత్స అందించారు.. అంతేకాకుండా ఆమె నివాసం ఉంటున్న గదిని పూర్తిగా శుభ్రం చేసి నిజమైన మానవత్వం చాటుకున్నారు.. ఇక ఇంట్లో దొరికిన మొత్తం డబ్బును సావిత్రి పేరు మీద బ్యాంకు డిపాజిట్ చేయాలని స్థానికులు నిర్ణయించారట.. కాగా ఇటీవల చనిపోయిన మరో వృద్ధురాలు ఇంట్లో కూడా ఇదే తరహాలో భారీ నగదు బయటపడటం విశేషం..
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