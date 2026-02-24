PM Kisan: రైతులకు అలెర్ట్‌.. పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత రాకముందే లక్షలాది మంది పేర్ల తొలగింపు..! మీ పేరు ఉందా చెక్‌ చేసుకోండి..

Removed From PM Kisan 22nd Installment Check Here: పీఎం కిసాన్ నిధుల ఈ నెల చివర విడుదల అవుతాయని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ప్రారంభించింది. ఈ ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు తమ సాగు ఖర్చులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రతి ఏడాది రూ.6000 రైతుల ఖాతాల్లో ఈ పీఎం కిసాన్ నిధులు మూడు విడుతల్లో రూ.2000 చొప్పున జమా అవుతాయి. ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 21 విడుతలు పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల చేస్తుంది. అయితే, ఇప్పుడు రైతులు ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 22వ విడుత కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ విడుత నిధులు ఫిబ్రవరి చివరి వరకు జమా అవుతాయని సమాచారం. అయితే, ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయితే, ఈ విడుత నిధులు విడుదలకు ముందుగానే అర్హత లేని కొన్ని లక్షలాది మంది రైతుల పేర్లు పీఎం కిసాన్ జాబితా నుంచి తొలగించారని సమాచారం.
ప్రధానంగా రెండు కారణాల వల్ల పీఎం కిసాన్ జాబితా నుంచి రైతుల పేర్లు తొలగించారు. అధికారిక పోర్టల్ ప్రకారం దీనికి అసలు కారణం తెలుసుకుందాం.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధికి అర్హత పొందాలంటే కేవలం భూమి రైతుల పేరుపై ఉంటేనే లబ్దిపొందుతారు. ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పటికప్పుడు ఈ జాబితాను కేంద్రం చెక్ చేస్తూనే ఉంది. అనర్హుల పేర్లను జాబితా నుంచి కూడా తొలగిస్తుంది. అయితే, ఈ పథకానికి అర్హత పొందాలంటే కేవలం కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అంతేకాదు.. వారు చిన్న సన్నకారు రైతులు మాత్రమే అయి ఉండాలి. అదే విధంగా ఏ కేంద్ర రాష్ట్ర ఉద్యోగికి కూడా ఈ పథకానికి అర్హులు కారు. వారి పెన్షన్ రూ.10 వేలకు పైగా ప్రతి నెలా పొందకూడదు. ఈ పీఎం కిసాన్ లబ్దిదారుడు చనిపోతే స్థానికంగా ఉండే సీఎస్సీ సెంటర్లో వెంటనే సమాచారం అందించాలి. ఆ తర్వాతే వారి వారసులకు ఈ పథకం అప్డేట్ అయ్యే ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుంది. పీఎం కిసాన్ ఇటీవల భూములు కొనుగోలు చేసిన వారి ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతుంది.
అయితే, ఈ నిబంధనలకు లోనయి లేని రైతుల పేర్లను జాబితా నుంచి ప్రతి ఏడాది తీసేస్తున్నారు. మీ పేరు కూడా ఈ ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి జాబితాలో ఉందా? లేదా? కూడా మీ పేరు అధికారిక వెబ్సైట్ pmkisan.gov.in లో చెక్ చేసుకోవచ్చు.
మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే విధానం..
ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన అధికారిక వెబ్సైట్ pmkisan.gov.in ఓపెన చేయాలి. అందులో 'బెనిఫిషియరీ లిస్ట్' క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్ లేదా ఆధార్, క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేసి మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.
