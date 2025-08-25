Lalbaugcha Raja Look 2025: ముంబైలోని లాల్ బాగ్చా రాజా వినాయకుడి లుక్ ని నిర్వాహకులు రివీల్ చేశారు. 2025లో అదిరిపోయే లుక్ లో వినాయకుడు కనిపిస్తున్నాడు దేశంలో అత్యంత విశేష ఆదరణ కలిగిన విగ్రహాల్లో ఒకటి. 1934 నుంచి లాల్ బాగ్చా మార్కెట్లో కొలుపు తీరే ఈ గణేశుడు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వివిధ రంగాల సెలబ్రిటీలు సైతం ఇక్కడికి వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటారు. స్వామివారి దర్శనానికి డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ వీఐపీ పాసులు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
అయితే ఈ లాల్ బాగ్చా గణేశుడు ఫస్ట్ లుక్ గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది. ఈ విగ్రహాన్ని ప్రతి ఏడాది వాస్తు, కళాత్మకంగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ నేపథ్యంలో లాల్ బాగ్చా గణనాథుడి దర్శనం ఫస్ట్ లుక్ విడుదల కావడంతో అందరూ చూసి ముగ్ధులవుతున్నారు.
లాల్ బాగ్చా గణేశుడు ప్రముఖ గణేష్ మంటపల్లో ఒకటి. ప్రతి ఏదాది ఇక్కడికి లక్షలాదిమంది భక్తులు వచ్చి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుంటారు. ఈ ఏడాది 2025 ఆగస్టు 27వ తేదీ ఘన వినాయక చవితి సందర్భంగా స్వామివారిని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ వరకు వైభవంగా ఇక్కడ నవరాత్రులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక గణనాథుడు అంటే జ్ఞానం, శ్రేయస్సుకు ఆయన ప్రతీక. ఏవైనా అడ్డంకులు తొలగాలంటే ముందుగా గణనాథుడికి పూజిస్తాము. ఏ పూజ చేసుకున్నా ఆయన ఆది దేవుడు కాబట్టి ముందుగా పూజిస్తాం.
1934 నుంచి లాల్ బాగ్చా గణేష్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మార్కెట్లో ప్రధానంగా మత్స్యకారులు, మిల్లు కార్మికులు ఉంటారు. ప్రతి ఏడాది అంగరంగ వైభవంగా లాల్ బాగ్చా గణేశ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. కోరికలు తీరుస్తున్న లాల్ బాగ్చా గణేశుని దర్శనానికి దేశ నలుమూలల నుంచి లక్షలాదిమంది భక్తులతోపాటు ఇక్కడ ప్రముఖులు కూడా వస్తారు.
Lalbaugcha Raja Pratham Darshan 💗👑 pic.twitter.com/vGDEg5dU15
— Bhagavad Gita 🪷 (@Geetashloks) August 24, 2025
