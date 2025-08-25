English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lalbaugcha Raja Look: లాల్‌బాగ్చా రాజా 2025 లుక్‌.. ఫస్ట్‌ లుక్‌ గ్లింప్స్‌ వీడియో చూడండి..!

Lalbaugcha Raja Look 2025: ఈ ఏడాది ఆగస్టు 27వ తేదీ వినాయక చవితి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే దేశంలోనే అత్యంత విశేష ఆధరణ పొందిన విగ్రహాలలో ఒకటైన లాల్ బాగ్చా రాజా వినాయకుడి లుక్‌ కూడా రివీల్‌ చేశారు. ముంబైలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా 1934 నుంచి లాల్ బాగ్చా మార్కెట్లో కొలువుదీరిన ఈ గణేశుడు వేడుకలు వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఆ వీడియో మీరు చూడండి. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 25, 2025, 10:47 AM IST

Lalbaugcha Raja Look 2025: ముంబైలోని లాల్ బాగ్చా రాజా వినాయకుడి లుక్ ని నిర్వాహకులు రివీల్ చేశారు. 2025లో అదిరిపోయే లుక్ లో వినాయకుడు కనిపిస్తున్నాడు దేశంలో అత్యంత విశేష ఆదరణ కలిగిన విగ్రహాల్లో ఒకటి. 1934 నుంచి లాల్ బాగ్చా మార్కెట్లో కొలుపు తీరే ఈ గణేశుడు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వివిధ రంగాల సెలబ్రిటీలు సైతం ఇక్కడికి వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటారు. స్వామివారి దర్శనానికి డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ వీఐపీ పాసులు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. 

 అయితే ఈ లాల్ బాగ్చా గణేశుడు ఫస్ట్ లుక్ గ్లింప్స్‌ విడుదల చేశారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది. ఈ విగ్రహాన్ని ప్రతి ఏడాది వాస్తు, కళాత్మకంగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ నేపథ్యంలో లాల్ బాగ్చా గణనాథుడి దర్శనం ఫస్ట్ లుక్‌ విడుదల కావడంతో అందరూ చూసి ముగ్ధులవుతున్నారు. 

లాల్ బాగ్చా గణేశుడు ప్రముఖ గణేష్ మంటపల్లో ఒకటి. ప్రతి ఏదాది ఇక్కడికి లక్షలాదిమంది భక్తులు వచ్చి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుంటారు. ఈ ఏడాది 2025 ఆగస్టు 27వ తేదీ ఘన వినాయక చవితి సందర్భంగా స్వామివారిని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ వరకు వైభవంగా ఇక్కడ నవరాత్రులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక గణనాథుడు అంటే జ్ఞానం, శ్రేయస్సుకు ఆయన ప్రతీక. ఏవైనా అడ్డంకులు తొలగాలంటే ముందుగా గణనాథుడికి పూజిస్తాము. ఏ పూజ చేసుకున్నా ఆయన ఆది దేవుడు కాబట్టి ముందుగా పూజిస్తాం.

 1934 నుంచి లాల్ బాగ్చా గణేష్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మార్కెట్లో ప్రధానంగా మత్స్యకారులు, మిల్లు కార్మికులు ఉంటారు. ప్రతి ఏడాది అంగరంగ వైభవంగా లాల్ బాగ్చా గణేశ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. కోరికలు తీరుస్తున్న లాల్ బాగ్చా గణేశుని దర్శనానికి దేశ నలుమూలల నుంచి లక్షలాదిమంది భక్తులతోపాటు ఇక్కడ ప్రముఖులు కూడా వస్తారు.

 

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lalbaugcha Raja 2025 lookGanesh Chaturthi 2025Lalbaugcha Raja live darshanMumbai Ganpati 2025Ganesh festival Mumbai

