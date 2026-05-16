/Gujarat: మరీ ఇంత ఘోరమా..?.. అద్దెకు డబ్బులు లేవని భార్య, కూతురిపై అత్యాచారంకు అనుమతి.. ఎక్కడంటే..?..

Landlord repeatedly raped tenant daughter and wife over rs 2000 rent controversy in Gujarat: సమాజంలో ఇటీవల మరీ దారుణ ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల డబ్బుల కోసం ఎంతకైన తెగిస్తున్నారు. మానవ సంబంధాలు పూర్తిగా ఆర్థిక సంబంధాలు గానే మారిపోయాయి. ఈ క్రమంలో డబ్బుల కొసం కొంత మంది ఎంతకైన దిగజారుతున్నారు. మరికొంత మంది ఆర్థిక సమస్యలతో ఎంతటి నీచపు పనులు చేయడానికైన వెనుకాడటంలేదు. ఈ క్రమంలో గుజరాత్ లోని మోర్బిలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గుజరాత్లోని సురేంద్రనగర్కు చెందిన బాధిత కుటుంబం మోర్బికి వలస వెళ్లారు.
వీరు ఇటీవల తన కుటుంబంతో కలిసి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటున్నారు. ఒక ఇంట్లో అద్దెకు దిగారు. అయితే.. కొన్ని నెలలుగా పనులు దొరక్క ఇంటి అద్దెను చెల్లించలేక పోయాడు. ఇంటి ఓనర్ ఇతగాడి భార్య, కూతురుపై కన్నేశాడు. ఈ క్రమంలో వీరిని తన వద్ద పంపిస్తే అద్దె చెల్లించాల్సిన పనిలేదని చెప్పాడు. దీంతో ఒప్పందం చేసుకుని రోజు తన భార్యను, కూతుర్ని ఓనర్ వద్దకు పంపుతున్నాడు. ఇటీవల మహిళ, ఆమె కూతురు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు.
తమ సొంత గ్రామంకు వెళ్లారు. అక్కడ జరిగిన విషయంను మహిళ తనతల్లికి చెప్పగా దీనిపై కుటుంబ సభ్యులు సీరియస్ అయి తన కూతురు, మనవరాలితో మోర్బి పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేయించారు.
దీంతో పోలీసులు ఇంటి ఓనర్ పై పోక్సోతో పాటు, పలు కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది. ఈ ఘటనతో మరో వ్యక్తికి కూడా సంబంధం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
