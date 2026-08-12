Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Mumbai landslide: ముంబైలో విరిగిపడ్డ కొండ చరియలు.. 6 గురు దుర్మరణం..పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..

Mumbai landslide: ముంబైలో విరిగిపడ్డ కొండ చరియలు.. 6 గురు దుర్మరణం..పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..

Ghatkopar land slide: ముంబైలోని కుర్లా ప్రాంతంలో భారీగా కొండచరియల విరిగిపడ్డాయి.ఈ ఘటనలో ఆరుగులు మరణించగా, మరో ఐదుగురు శిథిలాల కింద చిక్కుకుని తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 12, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:57 PM IST
Mumbai landslide: ముంబైలో విరిగిపడ్డ కొండ చరియలు.. 6 గురు దుర్మరణం..పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..
Image Credit: landslideinmumbaicity

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మరోసారి ‘చిరు లీక్స్’.. మెగా 158 టైటిల్ ఇదే..!
2
3
4
5