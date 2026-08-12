/Mumbai landslide: ముంబైలో విరిగిపడ్డ కొండ చరియలు.. 6 గురు దుర్మరణం..పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..

6 dead in Land slide in Ghatkopar Mumbai: దేశ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై నగరం వర్షాలకు అల్లాడిపోతుంది. జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది.ఈ క్రమంలో వర్షాలతో కొండ చరియలు సైతం విరిగి పడుతున్నాయి. ముంబైలోని కుర్లా ప్రాంతంలో కొండ చరియలు విరిగిపడి ఆరుగురు చనిపోయారు. మరో ఐదుగురు శిథిలాల కింద చిక్కుకుని తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఘట్కోపర్లోని చిరాగ్ నగర్లోని గౌషియా చాల్ వద్ద ఈ కొండచరియ విపత్తు సంభవించింది. వెంటనే అధికారులు అక్కడకు చేరుకుని సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు.
मुंबई के घाटकोपर इलाके में सुबह-सुबह लैंडस्लाइड के कारण दो लोगों की मौत हो गई और करीब छह लोग मलबे के नीचे दब गए। लोगों की जान बचाने के काम में जुटी बचाव टीमों को ऊँची नीची अस्थिर ज़मीन और भारी बारिश जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। pic.twitter.com/HDyab6GB9H
— Arif Dawood (@aridwd) August 12, 2026
శిథిలాల కింద ప్రాణాల ఆనవాళ్లను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక బాధితులను గుర్తించే కెమెరాలను ఉపయోగిస్తూ, విస్తృతమైన గాలింపు చర్యలను చేపట్టారు. బృహన్ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) అధికారులు సైతం రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు. గౌసియా చాల్ వద్ద కొండచరియ విరిగిపడటంతో ఐదు నుంచి ఆరుగురు చిక్కుకుపోయారని ప్రాథమిక నివేదికలు తెలిపాయి. పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ల శిథిలాలు రెండు మూడు ఇళ్లపై పడ్డాయి.
కొండచరియలు విరిగిపడిన అనంతరం, పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి బీఎంసీ మేయర్ రితు తావ్డే, అదనపు మున్సిపల్ కమిషనర్ (తూర్పు శివారు ప్రాంతాలు) అవినాష్ ధక్నే ఘట్కోపర్లోని ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు.
కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు రూ. 3 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా తావ్డే ప్రకటించారు. ఈ సహాయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ద్వారా పంపిణీ చేస్తారని తెలిపారు.
గాయపడిన ఇద్దరిని ఆసుపత్రిలో చేర్చామని తెలిపారు. వారిలో తలకు గాయమైన 18 ఏళ్ల సోహెల్ అన్సారీ, వెన్నుకు గాయమైన 14 ఏళ్ల మొహమ్మద్ అన్సారీ ఉన్నారన్నారు. వీరిద్దరి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని తెలిపారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
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