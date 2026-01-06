English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission Updates: 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలుపై కేంద్రం బిగ్ ప్లాన్.. ఆలస్యానికి అసలు కారణం ఇదే..!

8th Pay Commission Updates: 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలుపై కేంద్రం బిగ్ ప్లాన్.. ఆలస్యానికి అసలు కారణం ఇదే..!

8th Pay Commission News: 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయనే విషయంపై క్లారిటీ లేకపోవడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో టెన్షన్ నెలకొంది. యూపీ ఎన్నికల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం కావాలనే జాప్యం చేస్తోందని ఆల్ ఇండియా NPS ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు చెబుతున్నారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 6, 2026, 01:03 PM IST

8th Pay Commission News: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆశలన్నీ ప్రస్తుతం 8వ వేతన సంఘంపైనే ఉన్నాయి. జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలు చేయాల్సి ఉండగా.. కమిషన్ ప్రస్తుతం సిఫార్సులు సిద్ధం చేసే పనిలో ఉండడంతో ఆలస్యం కానుంది. అయితే జీతాల పెంపు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని కచ్చితమైన సమాచారం లేకపోవడంతో ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆల్ ఇండియా NPS ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మంజీత్ సింగ్ పటేల్ 8వ వేతన సంఘంపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఢిల్లీ ఎన్నికలకు ముందు 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. అప్పుడు ఆరు నెలల్లో కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి.. జనవరి 1, 2026న ప్రారంభం అయ్యేలా ప్లాన్ చేశారని చెప్పారు. ఫిబ్రవరి 24, 2025న తాము కేంద్ర మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్‌ను కలిసినప్పుడు కూడా  జనవరి 1 నుంచి వేతన కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి వస్తుందని హామీ ఇచ్చారని చెప్పారని తెలిపారు. 

"8వ వేతనం సంఘం ప్రకటనతో ఉద్యోగులు అందరూ సంతోషంతో ఉన్నారు. ఢిల్లీ ఎన్నికల సమయంలో కేంద్రం ఈ ప్రకటనను సద్వినియోగం చేసుకుంది. కానీ ఆ తర్వాత ఆ విషయాన్ని పక్కన పెట్టేసింది. పది నెలలు పట్టించుకోని ప్రభుత్వం.. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో మళ్లీ యాక్టివ్ అయింది. అంతకుముందు అక్టోబర్ 1న ఉద్యోగ సంఘాలు దేశవ్యాప్తంగా బెలూన్‌లను ఎగురవేసి నిరాశను తెలిపేందుకు ప్రయత్నించాయి. అక్టోబర్ 7న పెన్షన్ కార్యదర్శిని కలిసి నేరుగా అభ్యర్థించాము. అక్టోబర్ 26న ప్రభుత్వం రంజనా దేస్వాల్ నాయకత్వంలో కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. బీహార్ ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందేందుకు ఈ ప్రకటన చేసినట్లు అనిపించింది. 

ఇప్పుడు ప్రభుత్వం 18 నెలలు పడుతుందని చెబుతోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే.. ఆ తేదీ 2027 ఏప్రిల్-జూలైలో ఉంటుంది. ఆ టైమ్‌లో ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో వేతన కమిషన్ ప్రయోజనాలను పొందేందుకు ప్రభుత్వం కావాలనే ఆలస్యం చేస్తోంది. యూపీలో మొత్తం 2.2 మిలియన్ల ఉద్యోగ కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వాటిలో 1.3 మిలియన్లు ఉపాధ్యాయులే ఉన్నారు. గత లోక్‌సభ ఎన్నికల సమయంలో పాత పెన్షన్ పథకాన్ని (OPS) పునరుద్ధరించాలని ఉద్యోగ సంఘం డిమాండ్ చేసింది. ప్రభుత్వం ఎలాంటి సానుకూల చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ఈ వ్యతిరేకత ప్రభుత్వానికి ఓటింగ్‌లో ప్రతిబింబించింది. అందుకే ఇప్పుడు యూపీ ఎన్నికల కోసం కొత్త పే కమిషన్‌ను ఆలస్యం చేస్తోంది.." అని మంజీత్ సింగ్ పటేల్ తెలిపారు.

గత పే కమిషన్లు సిఫార్సులు తయారు చేయడానికి సమయం పట్టి ఉండవచ్చని.. కానీ నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఒక్క క్లిక్‌తో అన్ని విషయాలు అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగ్గా ఉందని.. సమావేశాలు కూడా ఆన్‌లైన్‌లో జరుగుతున్నాయని అన్నారు. గతంలో పట్టిన సమయం కంటే.. ఇప్పుడు మూడింతలు వేగంతో పని పూర్తవుతుందన్నారు. వేతన కమిషన్ సిఫార్సులు అమల్లోకి వస్తే.. దాదాపు 11 మిలియన్ల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అన్నారు.

