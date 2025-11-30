English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Royal Beggars In World: రాయల్ బిచ్చగాళ్లుకు ముంబై అడ్డా.. వామ్మో.. కోట్లకు కోట్లు ఆస్తులు!

Royal Beggars In World: రాయల్ బిచ్చగాళ్లుకు ముంబై అడ్డా.. వామ్మో.. కోట్లకు కోట్లు ఆస్తులు!

Royal Beggars In World Latest News: గతంలో కేవలం డబ్బుల్లేని వారు మాత్రమే రోడ్లపై బిక్షం ఎత్తుకునే వారు. ఇలా వారి రోజులో 200 లేదా 300 రూపాయలు సంపాదించేవారు. కానీ ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాల్లో రాయల్ బిచ్చగాళ్లు దర్శనమిచ్చారు. వీరు బిక్షం ఎత్తుకుంటే నెలకు 60 వేలకు పైగానే రావాల్సిందే. వీరికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 30, 2025, 01:42 PM IST

Royal Beggars In World Latest Telugu News: సాధారణంగా ఒకప్పుడు కొంతమంది మాత్రమే భిక్షాటన చేసేవారు. కాని భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఏ రోడ్డున చూసిన బిక్షాటన చేసే వారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. ట్రాఫిక్ జామ్స్ లో కూడా భిక్షాటన చేసేవారు కనిపిస్తూ వస్తున్నారు. ఇలా ఎక్కడ చూసినా వేరే కనబడుతూ ఉండారు. రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా ఎక్కడపడితే అక్కడ బిక్షం ఎత్తుకుంటున్నారు. అయితే, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనికులైన బిక్షగాలు కూడా ఉన్నారు. వీరు బిక్షం ఎత్తుకున్నప్పటికీ.. కోట్ల ఆస్తులను కలిగి ఉన్నారట. అంతేకాకుండా ముంబై లోని అద్భుతమైన అద్దాల భవనాల్లో జీవిస్తున్నారని సమాచారం. అయితే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనికుడైన బిచ్చగాళ్లకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

పాట్నా సమీపంలో ఉండే రైల్వే స్టేషన్ వద్ద కనిపించే పప్పు అనే ఓ భిక్షాటన చేసే వ్యక్తికి సుమారు 2.5 కోట్ల ఆస్తి ఉంది. అంతేకాకుండా అతనిపై ఉన్న ఐదు బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఏకంగా లక్షల రూపాయల డిపాజిట్లు ఉన్నాయని ఇటీవనే వెళ్లడైంది.. అలాగే ముంబై ప్రాంతానికి చెందిన శ్రీకృష్ణ కుమార్ గీతే అనే మరో బిచ్చగాడు కూడా అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో నివసిస్తూ.. స్పెషల్ గా సిబిఐ బ్యాంక్ ఖాతాలు కలిగి ఉన్నాడని ఇటీవలే కొన్ని వార్త వెబ్సైట్లో వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా అతనికి బొంబాయిలో రెండు ఫ్లాట్లు ఉన్నాయని.. అతని సోదరుడు అతని లావాదేవీలను చూసుకుంటాడని పేర్కొన్నారు. 

ఈ రాయల్ బిచ్చగాళ్లు రోజులో భాగంగా తమ వృత్తిని చాలా పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వీరు ఉదయం నిద్ర లేవగానే.. భిక్షాటన చేసే సమయంలో వేసుకునే దుస్తులు ధరించి.. అద్దె ఆటోలో అడుక్కునే ప్రాంతానికి చేరుకుంటారు. కొందరైతే నేరుగా మంచి బట్టల్లో ఆ ప్రదేశానికి చేరుకొని.. అక్కడ మురికి బట్టలను ధరించి భిక్షాటన చేస్తారు. ఇది వారి వృత్తిలో ఒక వ్యూహ భాగం.. వీరు ఇతరులకు చాలా ఎమోషనల్ గా కనిపించే విధంగా యాక్టింగ్ చేస్తూ.. భిక్షాటన చేస్తారు.. రోజు ఎమోషనల్ గా బిగ్ షాట్న చేస్తూ వేల రూపాయలు సంపాదిస్తారు.

చాలామంది ఈ బిక్షగాళ్లు ఏమీ సంపాదించలేకపోవచ్చు అని అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇలా అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్టే. వీరి రోజు ఆదాయం దాదాపు రూ.1,500 నుంచి రూ.2,000 వరకు ఉంటుంది. దీన్ని నెలవారీగా లెక్కిస్తే దాదాపు రూ.60 వేల పైనే ఉంటుంది. అంటే ఒక మధ్య తరగతి ఉద్యోగి జీతం కంటే ఎక్కువే అని చెప్పొచ్చు.. భిక్షాటన అనేది గతంలో ఆపదలో ఉన్నవారు మాత్రమే చేసే ఒక వృత్తి. కానీ ఇప్పుడు ఆస్తులు పొలాలు, వేల సంఖ్యలో డబ్బు ఉన్న వారు కూడా చేస్తున్న ఒక పని. అంతేకాకుండా ఈ బిగ్ షాట్ అనేది ఒక ప్రొఫెషన్ గా మారింది. ఎవరు పడితే వారు భిక్షాటన ఎత్తుతూ వేల రూపాయల సంపాదిస్తున్నారు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

