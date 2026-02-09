Law College Student kills girl in punjab: ఇటీవల కొంత మంది విద్యార్థులు తరగతిలో గదలో అరాచకాలు చేస్తున్నారు. ప్రేమపేరుతో తోటివారిని వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారు. అడ్డు వస్తే చంపడానికి కూడా వెనుకాడటంలేదు. తమ లవ్ ను యాక్సిప్ట్ చేయకుంటే ఎలాంటి దారుణాలకు అయిన తెగబడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పంజాబ్ లోని తరణ్ తారణ్ జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఒక లా కాలేజ్లో స్టూడెంట్ ప్రిన్స్ రాజ్ గన్ తీసుకుని కాలేజీకి వచ్చాడు. అప్పటికే కొంత మంది అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు క్లాసులో ఉన్నారు. అతను నేరుగా సందీప్ కౌర్ అనే యువతి దగ్గరకు వెళ్లి కాల్పులకు పాల్పడ్డాడు. దీంతో సందీప్ కౌర్ ఘటన స్థలంలోనే కుప్పకూలీపోయింది.
పంజాబ్లోని టార్న్ తరణ్ జిల్లాలో దారుణం
లా కాలేజీ క్లాస్ రూమ్ ఫస్టియర్ విద్యార్థిని సందీప్ కౌర్ను తోటి విద్యార్థి ప్రిన్స్ రాజ్ తుపాకీతో కాల్చి చంపేశాడు.
అనంతరం తానూ తలపై కాల్చుకున్నాడు. ప్రస్తుతం అతను తీవ్ర గాయంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు pic.twitter.com/i7G7jO8wjr
వెంటనే తనకు తాను కూడా కాల్చుకున్నాడు. అతను కూడా పడిపోయాడు. అక్కడున్న విద్యార్థులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. క్లాసులోనే ఈ ఘటన జరగటంతో అందరు షాక్ కు గురయ్యారు. పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని రక్తపుమడుగులో ఉన్న వారిని పోస్ట్ మార్టం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. సందీప్ కౌర్ తన ప్రేమను అంగీకరించక పోవడం వల్లే ప్రిన్స్ రాజ్ ఈ దారుణంకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఆ విద్యార్థిపై గన్ ఎలా వచ్చిందని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. తమ కూతురు విగత జీవిగా కన్పించడం చూసి అక్కడున్న వారు గుండెలు పగిలేలా రోదిస్తున్నారు. ఇది అచ్చం గతంలో రణ్ బీర్ కపూర్ నటించిన యానిమల్ లా ఉందని నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
దీనిలో కూడా హీరో తన చెల్లెల్ని ఏడిపించారని క్లాస్లో గన్ తో వచ్చి కాల్పులకు పాల్పడతాడు. అచ్చం ఇది కూడా కొంచెం అలానే ఉందని నెటిజన్లు దీనిపై తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
