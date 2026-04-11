Asha Bhosle: లెజండరీ సింగర్ ఆశాభోస్లేకు గుండెపోటు.. ఐసీయూలో కొనసాగుతున్న చికిత్స..

Asha Bhosle admitted to Mumbai Breach Candy Hospital: ప్రముఖ గాయని ఆశా భోస్లే తన ఇంట్లో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలీపోయారు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు హుటా హుటీన ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమెకు చికిత్స చేసిన తర్వాత వైద్యులు గుండెపోటు వచ్చిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఐసీయూలో సింగర్ కు చికిత్స అందిస్తున్నారు.
92 ఏళ్ల ఆశా భోస్లే కొన్నిరోజులుగా పలు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు విషయం బైటపడింది. ఈ క్రమంలో సింగర్ ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యారని తెలిసి అభిమానులు టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు. దీనిపై వైద్యులు బులెటిన్ విడుదల చేస్తే ఒక క్లారీటీ వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఆశా భోస్లే అనేక భాషల్లో వందల కొద్ది పాటలు పాడి తనదైన స్టైల్ లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
సంగీత ప్రపంచంలో లెజండరీ సింగర్ గా పేరు బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. సంగీతానికి ఆమె చేసిన అపారమైన కృషికి గాను, భోస్లే భారతదేశపు అత్యున్నత పౌర, చలనచిత్ర పురస్కారాలతో సత్కరించబడ్డారు.
Read more: Up man Snake bite Video: బాలుడ్ని కాటేసిన పాము.. 12 గంటలు గంగానది ప్రవాహంలో ఉంచిన కుటుంబం.. వీడియో వైరల్...
2000లో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును , 2008లో పద్మవిభూషణ్ను అందుకున్నారు. అంతే కాకుండా, ' ఉమ్రావ్ జాన్', 'ఇజాజత్' చిత్రాలలో తన అద్భుతమైన గానానికి గాను ఆమె రెండు జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులను ఆశా భోస్లే గెలుచుకున్న విషయం తెలిసిందే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.