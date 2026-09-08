/Karnataka: వామ్మె.. ప్రాణాలు కాపాడిన అటవీ అధికారుల మీద దాడి చేసిన చిరుతపులి.. వీడియో వైరల్..

Leopard attacks forest official during rescue in Karnataka: ఇటీవల ఎక్కువగా అడవిలోని క్రూర జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చిరుతపులులు, ఎలుగు బంట్లు, పాములు, కొండచిలువలు, ఏనుగులు జనవాసాల్లోకి వచ్చి రాత్రి పూట నానా రచ్చచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చిరుత పులులు రాత్రి పూట పెంపుడు జంతువులను, సింగిల్ గా వెళ్తున్న వారిపై దాడులు చేస్తున్నాయి. కొన్ని సార్లు చిరుతలో రోడ్డుపైకి వచ్చి వాహనాల ప్రమాదంకు సైతం గురౌతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కర్ణాటకలోని దావణగెరె ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
Leopard attacks forest official during rescue operation in Karnataka
A leopard injured after being hit by a car on a highway in Davangere attacked a Forest Department official during a rescue operation.
Officials tranquillised the animal, but before it was fully sedated, the… pic.twitter.com/Mll5YJROpX
— Imran Khan (@KeypadGuerilla) September 8, 2026
కర్ణాటకలోని దావణగెరె ఒక చిరుత పులి రోడ్డు మీదకు వచ్చింది. ఇంతలో అది కాస్త రోడ్డు పైన వేగంగా వెళ్తున్న కారు దానికి ఢీకొనడంతో తీవ్రంగా గాయపడింది. వెంటనే అక్కడున్న వారు ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అయితే.. అటవీ శాఖ అధికారులు అక్కడకు చేరుకుని అధికారులు సహాయక చర్యలు ప్రారంభించి, చికిత్స కోసం సురక్షితంగా తరలించేందుకు ఆ జంతువుకు మత్తుమందు ఇచ్చారు.
అయితే, మత్తుమందు ఇచ్చిన తర్వాత అది కింద పడిపోవడంతో దాని వద్దకు వెళ్లారు. అయితే.. అది ఒక్కసారిగా లేచి అక్కడున్న ఫారెస్ట్ సిబ్బందిపై తన పంజాతో దాడి చేసింది. ఇతర అధికారులు ఒక కర్రతో చిరుతను తట్టి దాని దృష్టి మరల్చారు. అప్పుడు ఆ ఉద్యోగి లేచి నిలబడ్డాడు. ఇంతలో చిరుత అక్కడే ఉన్న పొదల్లోకి పాకుకుంటూ వెళ్లిపోయింది.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. సదరు ఉద్యోగులు చాకచక్యంగా ప్రవర్తించడంతోనే చిరుత దాడి నుంచి బైటపడ్డాడు. ఆ తర్వాత అటవీ శాఖ అధికారులు ఆ జంతువును పట్టుకుని వెటర్నరీ ఆసుపత్రికి తరలించి, చికిత్స అందిస్తున్నారు.
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