Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Karnataka: వామ్మె.. ప్రాణాలు కాపాడిన అటవీ అధికారుల మీద దాడి చేసిన చిరుతపులి.. వీడియో వైరల్..

Karnataka: వామ్మె.. ప్రాణాలు కాపాడిన అటవీ అధికారుల మీద దాడి చేసిన చిరుతపులి.. వీడియో వైరల్..

Leopard attack in karnataka video: దావణగెరెలో గాయపడిన ఒక చిరుతపులి అకస్మాత్తుగా అటవీ శాఖ అధికారులపై దాడి చేసింది. దీంతో అధికారులంతా ఒక్కసారిగా టెన్షన్ కు గురయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 08, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:43 PM IST
Karnataka: వామ్మె.. ప్రాణాలు కాపాడిన అటవీ అధికారుల మీద దాడి చేసిన చిరుతపులి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: karnatakanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Karnataka: వామ్మె.. ప్రాణాలు కాపాడిన అటవీ అధికారుల మీద దాడి చేసిన చిరుతపులి.. వీడియో వైరల్..
2
3
4
5