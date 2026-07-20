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Leopard in Tonk Video: ఓర్నీ.. లిక్కర్ షాప్‌లో చిరుతపులి కలకలం.. ముగ్గురిపై దాడి.. వీడియో వైరల్..

Leopard attack on tonk rajasthan:  టోంక్ జిల్లాలో చిరుత పులి లిక్కర్ షాపులోకి దూరింది. అక్కడున్న ముగ్గురిపై దాడి చేసింది. దీంతో అక్కడి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. రాజస్థాన్ లో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 20, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:24 PM IST
Leopard in Tonk Video: ఓర్నీ.. లిక్కర్ షాప్‌లో చిరుతపులి కలకలం.. ముగ్గురిపై దాడి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: leopardattacktonkdistrict

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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