Leopard attack on people in liquor shop tonk distict: ఇటీవల అడవుల నుంచి తరచుగా జనావాసాల్లోకి క్రూర జంతువులు వస్తున్నాయి. చిరుత పులులు, ఎలుగుబంట్లు, పాములు, ఏనుగులు రావడంను చూస్తున్నాం. మఖ్యంగా చిరుతలు రాత్రిపూట అడవి నుంచి బైటకు వచ్చి పెంపుడు జంతువులపై, మనుషులపై దాడులు చేస్తాయి. తాజాగా.. ఒక చిరుత అడవిలో నుంచి బైటకు వచ్చింది. నేరుగా అది టొంక్ జిల్లాలో ఉన్న మద్యం దుకాణంలో దూరింది. అంతే కాకుండా అక్కడున్న ముగ్గుర్ని గాయపర్చింది. రాజస్థాన్లోని టోంక్ జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
राजस्थान के टोंक में लेपर्ड एक शराब के ठेके में खरीददारी करने के लिए पहुंच गया। #Rajasthan pic.twitter.com/CIwAyYaamc
— Ajeet Singh Parmar (@Ajeet95877) July 20, 2026
తోదరాయిసింగ్ పట్టణంలో ఆదివారం ఉదయం ఒక మద్యం దుకాణంలోకి చిరుతపులి ప్రవేశించి పలువురిని దాడి చేసింది. అయితే.. చిరుత మొదట తోడరాయిసింగ్ పట్టణంలోని పొదల్లో ఉన్నట్లు స్థానికులు గుర్తించారు. వెంటనే ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వన్ మిత్ర కార్యకర్త రాకేష్ ఆ పొదల దగ్గరకు వెళ్లగా, ఆ చిరుతపులి అతనిపై దాడి చేసింది.
ఆ తర్వాత అది సుమారు 400 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న సమీపంలోని ఒక మద్యం దుకాణంలోకి దూరింది. మరల బైటకు వచ్చి దుకాణం బయట కూర్చున్న ఫతే లాల్ కోలి (40) పై చిరుత మొదట దాడి చేసింది. ఆ తర్వాత అది దుకాణం లోపలికి పరిగెత్తి సేల్స్మెన్ సంజయ్ గుర్జర్ (25) పై దాడి చేసింది.
సంజయ్ ఎలాగోలా తనను తాను కాపాడుకుని, చిరుతను దుకాణంలోపల బంధించాడు. అప్పటి వరకు జైపూర్ నుంచి ఒక రెస్క్యూ బృందం అక్కడకు చేరుకున్నారు. చిరుతను ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత గాయపడిన ముగ్గురిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
రాకేష్కు ప్రథమ చికిత్స అందించిన అనంతరం ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేయగా, సంజయ్ గుర్జర్, ఫతే లాల్ కోలిలను ప్రాథమిక చికిత్స అందించి మెరుగైన వైద్యం కోసం మరో ఆసుపత్రికి పంపించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
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