Nagpur Leopard Attack Video: వామ్మో.. జనాలకు సుస్సుపోయించిన చిరుతపులి.. గంటలో 7 గురిపై దాడి.. వీడియో..

Leopard Attacks residence area in Nagpur video: ఇటీవల కాలంలో అడవుల నుంచి తరచుగా క్రూర జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నారు. మొత్తంగా పాములు, ఎలుగు బంట్లు, చిరుతలు, సింహలు, తరచుగా బైకు వచ్చి రాత్రిపూట సంచరిస్తున్నాయి. అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న గ్రామాల్లో ఇవి ఎక్కువగ తిరుగుతున్నాయి. పెంపుడు జంతువులు, రాత్రిపూట ఆరుబైటపడుకునే వారిపై దాడులు చేస్తున్నాయి. ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలు చాలా ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా.. మహారాష్ట్రలోని నాగ్ పూర్ లో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో బుధవారం ఉదయం చిరుతపులి సంచారం కలకలం రేపింది. ఉదయాన్నేపార్ధిలొని శివ్ నగర్ గ్రామంలోకి చొరపడింది. వెంటనే గ్రామస్తులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.చిరుత అందిన కాడికి వ్యక్తుల్ని గాయపరుస్తు అక్కడ హల్ చల్ చేసింది. దీంతో గాయపడ్డ వారు ఒళ్లంతా రక్తంతో పరుగులు పెట్టారు.కనీసం ప్రాణాలు అన్న మిగిలాయని పారిపోయారు.
వెంటనే ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. రంగంలోకి దిగిన అధికారులు చిరుతను పట్టుకొవడానికి వలలు, మత్తు సిరంజీలతో అక్కడకు వెళ్లారు. చిరుత వారిని కూడా ముప్పు తిప్పలు పెట్టింది. చివరకు మత్తుతో దాని మీద ఫైరింగ్ చేశారు. మత్తుబుల్లెట్ తాకగానే చిరుత ఒక చోట కుప్పకూలీపోయింది. ఈ ఘటననుఅక్కడి వారు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అదికాస్తవైరల్గా మారింది.
గాయపడ్డ వారు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. చిరుతల సంచారంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఫారెస్ట్ సిబ్బంది సూచనలు చేశారు. నాసిక్, నాగ్పూర్, గోండియా పలు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలపై చిరుతపులి తరచుగా అడవిలో నుంచి బైటకు వచ్చి దాడులు చేస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతోప్రజలు భయంతో జీవనంసాగిస్తున్నారు.
