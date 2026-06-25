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Leopard Video: వామ్మో.. ఇంట్లో దూరి గర్జనతో భయపెడుతున్న చిరుత పులి.. వీడియో వైరల్..

Leopard enters house in nilgiris: నీలగిరి ప్రాంత సమీపంలో చిరుత పులి ఇంట్లోకి ప్రవేశించి జనాలకు చుక్కలు చూపించింది.   రాత్రి వేళ ఒక కుక్కను తరుముకుంటూ చిరుత జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 25, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:24 PM IST
Leopard Video: వామ్మో.. ఇంట్లో దూరి గర్జనతో భయపెడుతున్న చిరుత పులి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: tamilnadunews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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