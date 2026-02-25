Leopard in School Video: బాబోయ్.. ఏకంగా స్కూల్ ఆవరణలో ప్రత్యక్షమైన చిరుతపులి.. వీడియో వైరల్..

Leopard spotted inside a school premises in Ghaziabad Uttar Pradesh video viral: ఇటీవల తరచుగా అడవుల్లోకి క్రూర జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఆహరం, నీళ్ల జాడ కోసం అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న గ్రామాల్లో జంతువులు వస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు ఆందోళతో ఉంటున్నారు. పెద్దపులి, చిరుతల సంచారంతో చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రజలు గుంపులుగా గుంపులుగా సంచరిస్తున్నారు. ఇవి రాత్రి పూట అడవుల నుంచి బైటకు వచ్చి ఆ తర్వాత అవి పెంపుడు జంతువులైన ఆవులు, శునకాలపై ఎక్కువగా దాడులు చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
#WATCH | Ghaziabad, UP: A leopard was spotted at the Green Field Public School in Govindpuram. The Forest Department team has arrived at the spot.
తాజాగా.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఘజియాబాద్ లోని ఒక పాఠశాలలో చిరుత పులి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. స్థానికంగా ఉన్న గోవింద్పురంలోని గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్కూల్ చిరుత పులి వరండాలో సంచరిచడం సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. వెంటనే అధికారులు విద్యార్థుల్ని అలర్ట్ చేశారు. స్కూల్ లోకి ఎవర్ని పోనివ్వలేదు. ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
దీంతో రంగంలోకి దిగిన ఫారెస్ట్ సిబ్బంది చిరుత కోసం సెర్చింగ్ ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు. గతంలో కూడా పలు మార్లు ఈ ప్రదేశంలో చిరుత అడవి నుంచి బైటకు వచ్చిన ఘటనలు ఉన్నాయి. అయితే.. చిరుత సంచారం సమయంలో స్కూల్ ఆవరణలో విద్యార్థులు ఎవరు లేకపొవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లైంది. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సైతం తరచుగా పెద్దపులులు, చిరుత సంచారంతో తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. ఇప్పటికే ఏపీలో పొలవరం ఏజెన్సీలో పెద్దపుల్ని ప్రజల్ని కంటి మీద నిద్రలేకుండా చేసింది. దీన్ని బంధించడానికి ఫారెస్ట్ అధికారులు ప్రత్యేకంగా టీమ్ ను రంగంలోకి దింపారు. ఈ నేపథ్యంలో యూపీలో ఏకంగా స్కూల్ లో చిరుత ఎంట్రీ ఇవ్వడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
