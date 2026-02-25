English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Leopard in School Video: బాబోయ్.. ఏకంగా స్కూల్ ఆవరణలో ప్రత్యక్షమైన చిరుతపులి.. వీడియో వైరల్..

Leopard in School Video: బాబోయ్.. ఏకంగా స్కూల్ ఆవరణలో ప్రత్యక్షమైన చిరుతపులి.. వీడియో వైరల్..

Leopard spotted in Ghaziabad school premises: ఘజియాబాద్ లోని గోవింద్‌పురంలోని గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్కూల్‌లో చిరుతపులి కనిపించింది. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. వెంటనే ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ ఘటనలో ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:12 PM IST
Leopard in School Video: బాబోయ్.. ఏకంగా స్కూల్ ఆవరణలో ప్రత్యక్షమైన చిరుతపులి.. వీడియో వైరల్..

Leopard spotted inside a school premises in Ghaziabad Uttar Pradesh video viral: ఇటీవల తరచుగా అడవుల్లోకి క్రూర జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.  ఆహరం, నీళ్ల జాడ కోసం అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న గ్రామాల్లో జంతువులు వస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు ఆందోళతో ఉంటున్నారు. పెద్దపులి, చిరుతల సంచారంతో చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రజలు గుంపులుగా గుంపులుగా సంచరిస్తున్నారు. ఇవి రాత్రి పూట అడవుల నుంచి బైటకు వచ్చి ఆ తర్వాత అవి పెంపుడు జంతువులైన ఆవులు, శునకాలపై ఎక్కువగా దాడులు చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

తాజాగా.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఘజియాబాద్ లోని ఒక పాఠశాలలో  చిరుత పులి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. స్థానికంగా ఉన్న గోవింద్‌పురంలోని గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్కూల్‌ చిరుత పులి వరండాలో సంచరిచడం సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. వెంటనే అధికారులు విద్యార్థుల్ని అలర్ట్ చేశారు. స్కూల్ లోకి ఎవర్ని పోనివ్వలేదు. ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

Read more: Tiger Attack: పెద్దపులి మీకు ఎదురైందా..?.. టెన్షన్ పడకుండా ఈ పనిచేయండి.. ఫారెస్ట్ అధికారులు చెప్పిన రహస్యాలు..

దీంతో రంగంలోకి దిగిన ఫారెస్ట్ సిబ్బంది చిరుత కోసం సెర్చింగ్ ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు. గతంలో కూడా  పలు మార్లు ఈ ప్రదేశంలో చిరుత అడవి నుంచి బైటకు వచ్చిన ఘటనలు ఉన్నాయి. అయితే.. చిరుత సంచారం సమయంలో స్కూల్ ఆవరణలో విద్యార్థులు ఎవరు లేకపొవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లైంది. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. 

ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సైతం తరచుగా పెద్దపులులు, చిరుత సంచారంతో తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. ఇప్పటికే ఏపీలో పొలవరం ఏజెన్సీలో పెద్దపుల్ని ప్రజల్ని కంటి మీద నిద్రలేకుండా చేసింది. దీన్ని బంధించడానికి ఫారెస్ట్ అధికారులు ప్రత్యేకంగా  టీమ్ ను రంగంలోకి దింపారు.  ఈ నేపథ్యంలో యూపీలో ఏకంగా స్కూల్ లో చిరుత ఎంట్రీ ఇవ్వడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Uttar PradeshLeopard in SchoolLeopard in Ghaziabad schoolVideo Viralsocial media

