LIC: ఎల్‌ఐసీ బంపర్‌ నోటిఫికేషన్‌.. రూ.88,635 జీతం, మళ్లీ మళ్లీ రాని ఛాన్స్‌..!

LIC AAO Notification 2025: లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC)  బంపర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తంగా 841 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో 350 అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (AAO), 410 ఏవో స్పెషలిస్ట్, 81 అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ (సివిల్, ఎలక్ట్రికల్)పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 16, 2025, 04:51 PM IST

LIC AAO Notification 2025: ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ బంపర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మీరు కూడా ఎన్నో రోజులుగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో జాబ్ పొందాలనుకుంటే మీకు బెస్ట్ ఛాన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు. దరఖాస్తు చేసుకునే వారు ముందుగా నోటిఫికేషన్ క్షుణ్ణంగా చదవండి. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) మొత్తంగా 841 పోస్టులకు భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో 350 అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్, 410 ఏవో స్పెషలిస్ట్, 81 అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ (సివిల్, ఎలక్ట్రికల్) పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు ఈరోజు నుంచి సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ వరకు ఆ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ నోటిఫికేషన్ కు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయస్సు 21 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య కలిగి ఉండాలి. ఇక ఈ పోస్టులకు అర్హత డిగ్రీ లేదా బీటెక్, లా డిగ్రీ చదివిన వారు కూడా అర్హులే. ఇక ఈ పోస్టులకు అర్హత పొందిన వారు జాబ్ కొడితే ఏకంగా నెలకు రూ.88,635 జీతం లభిస్తుంది. 

 నోటిఫికేషన్ ప్రక్రియ క్షుణ్ణంగా చదివి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎస్సీ, ఎస్టీ పిడబ్ల్యుడి అభ్యర్థులు రూ.85 ప్లస్ జిఎస్టి, ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇతరులు రూ.700, జిఎస్టి, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది .

ఎంపిక ప్రక్రియ..
ఇక ఎల్ఐసి అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి మూడు దశల్లో సెలక్షన్ ఉంటుంది. ఇందులో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్, మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ తో పాటు చివరగా ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మెడికల్ టెస్ట్ కూడా నిర్వహిస్తారు. అయితే తుది ఎంపికకు మాత్రం ప్రిలిమ్స్ మార్కులు లెక్కించారు. కేవలం మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ స్కోర్ కార్డు ఆధారంగా మాత్రమే మెరిట్ తయారు చేస్తారు.

LIC రిక్రూట్మెంట్ 2025 దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
మొదటిగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ LIC.india ఓపెన్ చేయండి. అందులో AAO అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ పై క్లిక్ చేయండి. అందులో అభ్యర్థుల వివరాలు నమోదు చేసి లాగిన్‌ చేయాలి. అప్లికేషన్ ఫారమ్‌ కూడా నింపిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అప్‌లోడ్ చేయండి. చివరగా ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఇక భవిష్యత్తు అవసరాల నిమిత్తం అది ప్రింట్ అవుట్ తీసుకొని దాచండి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

