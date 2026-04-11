  • LIC Scheme: మహిళలకు బంపర్ ఆఫర్.. నెలకు రూ.4,450 కడితే, చేతికి రూ.16 లక్షలు! వివరాలివే..

Get Huge Returns With LIC Bima Lakshmi Plan: ఎల్ఐసీ మహిళల కోసం బంపర్ ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది. ప్రస్తుత కాలంలో మహిళలు కేవలం ఇంటి పనులకు మాత్రమే కాదు.. ఆఫీసు పనుల్లో పాటు ఆర్థికంగా కూడా కీలకంగా నిలుస్తున్నారు. అయితే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ వారి బీమా లక్ష్మీ పథకం ద్వారా మహిళలు అద్భుతమైన రాబడి పొందుతారు. ఈ పథకంలో కేవలం రూ.4,450 నెలకు చెల్లించి భారీ స్థాయిలో మెచ్యూరిటీ రాబడి పొందవచ్చు. ఎల్ఐసీ బీమా లక్ష్మీ ప్లాన్ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 11, 2026, 03:39 PM IST

Get Huge Returns With LIC Bima Lakshmi Plan: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను మహిళలు రైతుల కోసం పరిచయం చేస్తూనే ఉంది. ఇందులో భాగంగా ఎల్ఐసీ పరిచయం చేసిన బీమా లక్ష్మీ ప్లాన్ ఒకటి ఇది. మహిళలకు ఆర్థికంగా ఎంతగానో చేయూతని అందిస్తుంది. ప్రతి మహిళ 18 ఏళ్ల నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య ఉన్నవారు. ఈ పథకంలో చేరడానికి అర్హులు ప్రతినెలా కేవలం రూ.4,450 తో పెట్టుబడి పెడితే మెచ్యూరిటీ సమయానికి భారీ స్థాయిలో రాబడి పొందుతారు. 

ఎల్ఐసీ బీమా లక్ష్మీ పథకం అంటే ఏంటి?
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(LIC) ప్రారంభించిన బీమా లక్ష్మీ పథకం ప్లాన్ (811) అనేది మనీ బ్యాక్ జీవిత బీమా పాలసీ. ఇందులో బీమా కవరేజ్ అందించడంతో పాటు పాలసీ వ్యవధి పూర్తయిన తర్వాత భారీ మొత్తం కూడా తిరిగి చెల్లించే అద్భుతమైన పథకం. మెచ్యూరిటీ సమయంలో ఘననీయమైన లాభాలు పొందుతారు. అంటే పొదుపుతో పాటు అవసరాలు కూడా తీర్చే అద్భుతమైన పథకం.

ఈ పథకానికి ఎవరు అర్హులు?
ఎల్ఐసి బీమా లక్ష్మీ పథకం అనేది మహిళల కోసం ప్రారంభించారు. 18 నుంచి 50 ఏళ్లలో ఉన్న మహిళలు ఇందులో అర్హులు. మైనర్ ఆడపిల్లలు కూడా ఇందులో చేర్చవచ్చు. అయితే పాలసీకి గార్డియన్‌ తప్పనిసరి. ఈ పాలసీ వ్యవధి మొత్తం 25 ఏళ్ల పాటు ఉంటుంది. వ్యక్తిగత అవసరాలను బట్టి 7, 10, 15 సంవత్సరాలు కూడా ప్రీమియం చెల్లింపు ఎంపికలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

 ఈ పథకంలో చేరిన వారికి క్రిటికల్ ఇల్నెస్‌ కవరేజీ రైడర్ ఆప్షన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది అదనపు రక్షణ అందించే అద్భుతమైన పథకం. మూడేళ్ల తర్వాత రుణ సౌకర్యాన్ని కూడా ఇందులో పొందవచ్చు. నిర్దిష్ట సంఖ్యలో ప్రీమియం చెల్లించిన తర్వాత ఆటో కవర్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాదు ఇందులో 80C సెక్షన్ కింద మెచ్యూరిటీ మొత్తంలో 10(10D) మినహాయింపు కూడా ఉంది. 

 ఎల్ఐసి పాలసీలో ఒక 40 ఏళ్ల మహిళ 3 కవరేజీ తీసుకుంటే నెలకు రూ. 4,450 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఏడాదికి రూ.53,400. అయితే ఈ ప్రీమియం 15 ఏళ్ల పాటు చెల్లించాలి. కాబట్టి రెండేళ్ల తర్వాత సుమారు రూ.22 వేల సర్వైవల్ బెనిఫిట్స్ లభిస్తాయి. పాలిసీస్ మెచ్యూరిటీ సమయానికి రూ.13 లక్షల అందుకుంటారు. అయితే ఈ సర్వైవల్ బెనిఫిట్స్ కూడా కలుపుకుంటే మొత్తం 16 లక్షలు మహిళలు పొందనున్నారు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

