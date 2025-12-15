Bima Sakhi Yojana: మహిళలకు సూపర్‌ హిట్‌ స్కీమ్‌.. నెలకు రూ.7000 ఆదాయం పక్కా..! మొబైల్‌ ద్వారా అప్లై చేయండి..

LIC Bima Sakhi Yojana Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఎల్ఐసి బీమా సఖి యోజన మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా వారి సాధికారత కోసం ప్రారంభించారు. ప్రధానంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్న మహిళలకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మహిళలకు ఇది జీవనోపాధి కూడా అందిస్తుంది. ఇంట్లో ఉండి సులభంగా మహిళలు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో రూ.7 వేలు ట్రైనింగ్ సమయంలో స్టైఫెండ్గా పొందుతారు. ఏజెంట్గా నియమించిన తర్వాత టార్గెట్స్ ఆధారంగా ఆదాయం లభిస్తుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఎంపిక చేసిన మహిళలను ఎల్ఐసీ ఏజెంట్గా నియమిస్తారు. శిక్షణ పొందిన వారికి మొదటి సంవత్సరం రూ.7000, రెండో సంవత్సరం రూ.6000 ఆ తర్వాత సంవత్సరం రూ.5000 తో పాటు ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి. ఆ మహిళను ఏజెంటగా నియమించిన తర్వాత ఆమె టార్గెట్ ని పూర్తి చేస్తే అదనంగా కమిషన్ కూడా లభిస్తుంది. ఎల్ఐసి బీమా సఖి యోజన పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన వాళ్ళు కూడా సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ బీమా కంపెనీ ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టింది. అయితే ఈ పథకం కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేవారు సరైన వివరాలను నమోదు చేయాలి. అధికారిక వెబ్సైట్ Licindia.in లో సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు
ఎవరు అర్హులు..?
ఎల్ఐసి బీమా సఖి యోజన దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన మహిళలు 18 ఏళ్ల నుంచి 70 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. వారు ఇప్పటికే ఎల్ఐసి ఏజెంట్గా పని చేసి ఉండకూడదు. ఈ పథకం కింద దరఖాస్తు చేసుకునేవారి కుటుంబంలో కేవలం ఒక్కరు మాత్రమే అర్హులు. భాగస్వామి, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకుని ఉండకూడదు. పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు, మాజీ ఏజెంట్లు కూడా అర్హులు కాదు.
ఎల్ఐసీ బీమా సఖి అప్లై విధానం..
ఎల్ఐసి బీమా సఖి యోజనకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే అధికారిక వెబ్సైట్ https://licindia.in/test2 ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ మీకు 'క్లిక్ ఫర్ బీమా సఖి' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే దరఖాస్తు ఫారం ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీ సరైన వివరాలు నమోదు చేయండి. ఆ తర్వాత ఒకసారి క్షుణ్ణంగా చెక్ చేసుకుని క్యాప్చా కోడ్ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఎల్ఐసీ బీమా సఖి యోజనకు మీరు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో వేల మంది మహిళలు ఈ పథకంలో చేరారు. వారు ప్రయోజనం కూడా పొందుతున్నారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన మహిళలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలకు కూడా ఇది అద్భుతమైన ఆదాయం సృష్టిస్తోంది. ఇంట్లో ఉండి సులభంగా ఎల్ఐసీ ఏజెంట్గా పని చేసుకోవచ్చు.
