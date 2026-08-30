Lionel Messi: ఫుట్ బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ కార్యక్రమానికి హాజరై తీవ్ర నిరాశకు గురైన ఫ్యాన్స్ వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి భారీ ఊరట కల్పించారు. గత ఏడాది గందరగోళం మధ్య జరిగిన ఈవెంట్ కు టికెట్లు కొనుగోలు చేసిన సుమారు 33వేల మంది మెస్సీ ఫ్యాన్స్ కు ఆయన డబ్బు వాపస్ ఇస్తున్నట్లు హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్ర క్రీడా బడ్జెట్ నుంచి ఈ నిధులను తిరిగి ఇచ్చే ప్రక్రియను ఇప్పటికే ప్రారంభించినట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
గత సంవత్సరం డిసెంబర్ 13న కోల్కతాలోని యువ భారతి స్టేడియంలో లియోనెల్ మెస్సీతో ఒక ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. అయితే, పరిపాలనా లోపాలు.. తీవ్ర గందరగోళం కారణంగా, ₹4,000 నుండి ₹6,000 మధ్య ఖరీదు చేసే టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేసిన వేలాది మంది అభిమానులు మెస్సీని సరిగ్గా చూడలేకపోయారు. అప్పటి నుండి, వారు తమ డబ్బు వాపసు (రీఫండ్) ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. చివరకు, ప్రభుత్వం వారి డిమాండ్ను అంగీకరించింది.
హాకీ దిగ్గజం మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ జయంతిని పురస్కరించుకుని జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా నబన్నలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో సీఎం సువేందు అధికారి ఈ ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, "మెస్సీకి చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు. వారు టిక్కెట్లు కొనడానికి రూ. 4,000, రూ. 6,000 ఖర్చు చేశారు. ఆ 33,000 మంది క్రీడాభిమానులకు డబ్బు వాపసు ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నేను ఇప్పటికే అంతర్గతంగా ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించాను. ఇది త్వరలో పూర్తవుతుందని ఆశిస్తున్నాను," అని అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో క్రీడారంగ అభివృద్ధికి సంబంధించిన వివిధ ప్రణాళికలను కూడా వివరించారు. క్రీడల కోసం రూ. 400 కోట్ల బడ్జెట్ను కేటాయించినట్లు, ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మినీ ఇండోర్ స్టేడియంలను నిర్మిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలను నిర్లక్ష్యం చేసినందుకు, క్రీడాకారుల నియామకాన్ని ఆలస్యం చేసినందుకు ఆయన గత ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు.
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ఒలింపిక్స్, ఆసియా క్రీడలు లేదా జాతీయ జట్లలో పశ్చిమ బెంగాల్ భాగస్వామ్యం దాదాపుగా నామమాత్రంగానే ఉందని, అదే సమయంలో ఒడిశా, జార్ఖండ్ వంటి రాష్ట్రాలు తమ క్రీడాకారులను పంపుతున్నాయని బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. బెంగాల్లో ప్రతిభ, అవగాహన, అంకితభావం, ఏకాగ్రత ఉన్నాయి.. కానీ అవసరమైన వ్యవస్థలు, చొరవలు, రాజకీయ సంకల్పం కొరవడింది. ప్రతి క్రీడా రంగాన్ని లేదా సంస్థను రాజకీయాలే ఎందుకు నియంత్రించాలి? ఈసారి జరగబోయే మార్పు ఆ వ్యవస్థను సమూలంగా మార్చేస్తుంది. ఇది జరిగేలా మేము చూస్తామని సువేందు అధికారి స్పష్టం చేశారు.
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