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మెస్సీ ఫ్యాన్స్‌కు సీఎం బిగ్ గుడ్‌న్యూస్.. 33 వేల మందికి టికెట్ డబ్బులు వాపస్.!!

Lionel Messi: గత సంవత్సరం డిసెంబర్ 13న కోల్‌కతాలోని యువ భారతి స్టేడియంలో లియోనెల్ మెస్సీతో ఒక ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ఈవెంట్ కు టికెట్లు కొనుగోలు చేసిన సుమారు 33వేల మంది మెస్సీ ఫ్యాన్స్ కు  డబ్బు వాపస్ ఇస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 30, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:20 PM IST
మెస్సీ ఫ్యాన్స్‌కు సీఎం బిగ్ గుడ్‌న్యూస్.. 33 వేల మందికి టికెట్ డబ్బులు వాపస్.!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మెస్సీ ఫ్యాన్స్‌కు సీఎం బిగ్ గుడ్‌న్యూస్.. 33 వేల మందికి టికెట్ డబ్బులు వాపస్.!!
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