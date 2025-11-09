English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Liquor Price: భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో మద్యం చీప్‌గా దొరుకుతుందో తెలుసా? తెలుగోళ్లు తెగ తాగేస్తున్నారట!?

Liquor Price: భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో మద్యం చీప్‌గా దొరుకుతుందో తెలుసా? తెలుగోళ్లు తెగ తాగేస్తున్నారట!?

Liquor Price Cheap State Wise: మన దేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మద్యంపై పన్నులు, ధరలను నిర్ణయించే అధికారం ఉంది. మద్యంపై GST వర్తించదు. అందువల్ల, ప్రతి రాష్ట్రం దాని స్వంత విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 9, 2025, 12:34 PM IST

భారతదేశంలో మద్యం ధర రాష్ట్రం నుండి రాష్ట్రానికి మారుతూ ఉంటుంది. ఒక రాష్ట్రంలో బీరు ధర రూ.120 అయితే, అదే బీరు ధర మరో రాష్ట్రంలో రూ. 200 కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధించే ఎక్సైజ్ సుంకం దీనికి కారణం. మద్యంపై GST వర్తించదు కాబట్టి, ప్రతి రాష్ట్రం దాని విధానం ప్రకారం మద్యం ధరను నిర్ణయిస్తుంది. కొన్ని రాష్ట్రాలు పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి సుంకాన్ని తగ్గిస్తాయి. మరికొన్ని ఆదాయాన్ని పెంచడానికి పన్నును పెంచుతాయి.

Also Read: Californium Price: భూమి మీద అత్యంత ఖరీదైన లోహం..ఇది ఒక్క గ్రాము అమ్మితే 200 కిలోల బంగారం ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు!

దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన మద్యం లభించే రాష్ట్రం గోవా. ఇక్కడ బీర్, వోడ్కా, విస్కీ, రమ్ వంటి అన్ని రకాల మద్యం ఇతర రాష్ట్రాల కంటే చాలా తక్కువ ధరలకు లభిస్తుంది. గోవా ప్రభుత్వం ప్రకారం.. చౌక మద్యం రాష్ట్రంలో పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ రాష్ట్రంలో మద్యంపై ఎక్సైజ్ సుంకం కేవలం 49 శాతం మాత్రమే. ఇతర రాష్ట్రాల్లో, ఈ పన్ను రేటు 60 నుండి 70 శాతం వరకు ఉంటుంది.

గోవా తర్వాత.. హర్యానాలో కూడా తక్కువ ధరలకు మద్యం లభిస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్సైజ్ సుంకం కేవలం 47 శాతం మాత్రమే. క్యాంటీన్లు, డిపార్ట్‌మెంటల్ స్టోర్ల కారణంగా మద్యం తక్కువ ధరలకు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా గురుగ్రామ్, ఫరీదాబాద్‌లలో.. పొరుగు రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే మద్యం ధరలు తక్కువగా ఉన్నాయి.

ఢిల్లీలో కూడా మద్యంపై 62 శాతం, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 66 శాతం పన్ను ఉంది. కానీ సిక్కిం, డామన్, డయు, పుదుచ్చేరిలో మద్యం సాపేక్షంగా చౌకగా ఉంటుంది. పర్యాటకుల సంఖ్యను పెంచడానికి ఈ రాష్ట్రాల్లో పన్ను రేటు తక్కువగా ఉంచారు.

Also Read: School Holidays: రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..ఇప్పుడే ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..భారీ వర్ష సూచన!

 

