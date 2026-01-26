English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Republic Day Parade 2026 LIVE: ఘనంగా 77వ గణతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు..

Republic Day Parade 2026 LIVE: ఘనంగా 77వ గణతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు..

Republic Day Parade 2026 LIVE Updates: రిపబ్లిక్‌ డే ఉత్సవాలకు దేశ రాజధాని  ఢిల్లీ ముస్తాబైంది. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ఢిల్లీలోని కర్తవ్యపథ్ సిద్ధమైంది. గత ఏడాది కంటే ఈ ఏడాది భారీగా వేడుకలను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుంది. రిపబ్లిక్ డే వేడుకల ప్రదర్శనలో 30 శకటాలు ఉన్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన 17 శకటాలు ఉండగా కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు, సేవలకు చెందిన 13 శకటాలు కూడా ఉన్నాయి. భారత్ సాధిస్తున్న వేగవంతమైన ప్రగతిని, దేశం యొక్క గొప్ప ఉజ్వల, సాంస్కృతిక వైవిధ్యంతో మేళవించిన శకటాల ప్రదర్శన జరగబోతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 26, 2026, 07:51 AM IST

Republic Day Parade 2026 LIVE: ఘనంగా 77వ గణతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు..
Republic Day 2026 LIVE: కాగా  ఈ ఏడాది జరుగనున్న రిపబ్లిక్‌ పెరేడ్‌ కు యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా,  యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్  ముఖ్య అతిధులుగా హాజరుకానున్నారు. గణతంత్ర వేడుకలు వేళ కేంద్రం భారత అజేయమైన సైనిక శక్తిని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పనుంది. ఈ ఏడాది పరేడ్‌లో ఆయుధాలు తొలిసారిగా కనువిందు చేయనున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో బ్రహ్మోస్, ఆకాశ్ క్షిపణి వ్యవస్థలు, అత్యాధునిక 'అర్జున్' యుద్ధ ట్యాంకులు, శత్రువులను సుదూరం నుంచే చిత్తుచేసే 'సూర్యాస్త్ర' రాకెట్ లాంచర్ వ్యవస్థను కేంద్రం ప్రదర్శించనుంది. ఉపరితలం నుంచి ఉపరితలానికి 300 కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించగల 'సూర్యాస్త్ర' రాకెట్ లాంచర్ వ్యవస్థను మొదటిసారిగా ప్రదర్శించనున్నారు. ఆర్టిలరీ విభాగంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన శక్తిబాన్ రెజిమెంట్ డ్రోన్లు, కౌంటర్-డ్రోన్ వ్యవస్థలను పరేడ్‌లో ప్రదర్శించనున్నారు. కొత్తగా ఏర్పాటైన భైరవ్ లైట్ కమాండో బెటాలియన్ కూడా తొలిసారిగా కవాతులో పాల్గొంటుంది.  వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవం, "స్వాతంత్య్రత కా మంత్ర - వందేమాతరం" మరియు "సమృద్ధి కా మంత్ర - ఆత్మనిర్భర్ భారత్" థీమ్‌లతో ప్రదర్శనలు ఉంటాయి.

 

26 January, 2026

