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independence day 2026 LIVE: 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ఎర్రకోటపై వరుసగా 13వ సారి త్రివర్ణ పతాకం ఎగరేసిన ప్రధాని మోడీ..

Independence Day 2026 Live:  దేశ వ్యాప్తంగా ఈరోజు 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ప్రజలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. స్వాతంత్ర్య భారత్ 80వ వసంతంలోకి అడుగు పెడుతున్న శుభవేళ.. దేశ రక్షణ, అంతర్గత భద్రత, సమగ్రాభివృద్ధి దిశగా.. యావత్ భారతావని ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలని రాష్ట్రపతి తన సందేశంలో తెలిపారు. ఇక దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరేయనున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 15, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:50 AM IST
independence day 2026 LIVE: 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ఎర్రకోటపై వరుసగా 13వ సారి త్రివర్ణ పతాకం ఎగరేసిన ప్రధాని మోడీ..
Image Credit: Independence day (ZEE News Telugu/Source)
15 August 2026 07:38 AM (IST)

independence day 2026 LIVE: 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ఎర్రకోటపై వరుసగా 13వ సారి త్రివర్ణ పతాకం ఎగరేసిన ప్రధాని మోడీ..

PM Modi Speech Highlights: ఎర్రకోటపై జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ.. జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరణ తర్వాత దేశ ప్రజలకు 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. తొలిసారి ఎర్రకోట దగ్గర వందేమాతరం గీతాలాపన జరిగిందని ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ ప్రస్తావించారు. దేశం ముందున్న అతిపెద్ద కల వికసిత భారత్ 2047. 12 యేళ్ల పాలనలో 25 కోట్ల మందిని పేదరికం నుంచి బయటపడేశాం. దేశం ఎంతో ఉత్సాహాంతో ముందుకు వెళుతుందన్నారు. 

15 August 2026 07:37 AM (IST)

independence day 2026 LIVE: 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ఎర్రకోట నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం..

ఎర్రకోటపై తొలిసారి వందేమాతరం గీతాలాపన.. ఎర్రకోటపై వరుసగా 13వ సారి మువ్వెన్నెల జెండాను ఎగరేసిన భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ.. అనంతరం జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న ప్రధాని..

15 August 2026 07:19 AM (IST)

independence day 2026 LIVE: 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ఎర్రకోట నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం..

ఎర్రకోట వద్ద పటిష్ఠ భధ్రత.. వందేమాతరం గీతాలాపన తర్వాత సభా ప్రాంగణంలో వాయు సేన విమానాలతో పూల వర్షం.. పంద్రాగస్టు వేడుకలు హాజరైన కేంద్ర మంత్రులు, విద్యార్ధులు, వివిధ రంగల ప్రముఖులు.. అలరిస్తున్న విద్యార్ధులు, సైనిక దళాల కవాతు.. 

15 August 2026 07:19 AM (IST)

independence day 2026 LIVE: 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ఎర్రకోట నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం..

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ఎర్రకోటలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. జెండా వందనం ముందు వందేమాతరం గీతాలాపన..మరికాసేట్లో ఎర్రకోటపై 13వ సారి జాతీయ జెండాను ఎగరేయనున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ..

15 August 2026 06:55 AM (IST)

independence day 2026 LIVE: 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ఎర్రకోట నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం..

ఢిల్లీ ఎర్రకోటలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ఎర్రకోటకు వెళ్లేముందు రాజ్ ఘాట్‌ను సందర్శించిన ప్రధాని మోడీ.. 

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About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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