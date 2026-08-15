/independence day 2026 LIVE: 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ఎర్రకోటపై వరుసగా 13వ సారి త్రివర్ణ పతాకం ఎగరేసిన ప్రధాని మోడీ..

PM Modi Speech Highlights: ఎర్రకోటపై జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ.. జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరణ తర్వాత దేశ ప్రజలకు 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. తొలిసారి ఎర్రకోట దగ్గర వందేమాతరం గీతాలాపన జరిగిందని ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ ప్రస్తావించారు. దేశం ముందున్న అతిపెద్ద కల వికసిత భారత్ 2047. 12 యేళ్ల పాలనలో 25 కోట్ల మందిని పేదరికం నుంచి బయటపడేశాం. దేశం ఎంతో ఉత్సాహాంతో ముందుకు వెళుతుందన్నారు.
ఎర్రకోటపై తొలిసారి వందేమాతరం గీతాలాపన.. ఎర్రకోటపై వరుసగా 13వ సారి మువ్వెన్నెల జెండాను ఎగరేసిన భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ.. అనంతరం జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న ప్రధాని..
ఎర్రకోట వద్ద పటిష్ఠ భధ్రత.. వందేమాతరం గీతాలాపన తర్వాత సభా ప్రాంగణంలో వాయు సేన విమానాలతో పూల వర్షం.. పంద్రాగస్టు వేడుకలు హాజరైన కేంద్ర మంత్రులు, విద్యార్ధులు, వివిధ రంగల ప్రముఖులు.. అలరిస్తున్న విద్యార్ధులు, సైనిక దళాల కవాతు..
దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ఎర్రకోటలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. జెండా వందనం ముందు వందేమాతరం గీతాలాపన..మరికాసేట్లో ఎర్రకోటపై 13వ సారి జాతీయ జెండాను ఎగరేయనున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ..
ఢిల్లీ ఎర్రకోటలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.. ఎర్రకోటకు వెళ్లేముందు రాజ్ ఘాట్ను సందర్శించిన ప్రధాని మోడీ..
Warm greetings on the occasion of Independence Day.
We remember with gratitude the countless freedom fighters whose courage, sacrifice and unwavering commitment ensured the end of colonial rule. Their dreams continue to inspire us as we work together to build a Viksit Bharat.…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
Independence Day 2026 Live Updates: దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలు 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. 1947లో బ్రిటిష్ పాలనకు విముక్తిగా ప్రతి యేడాది ఆగష్టు 15న స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఈరోజు భారత ప్రధాన మంత్రి ఎర్రకోటపై మువ్వెన్నల జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరవేస్తున్నారు. ఇక భారత ప్రధాన మంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ వరుసగా 13వ సారి ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించనున్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ భారత ప్రధాని ఎర్రకోట నుంచి ఎలాంటి సందేశం ఇస్తారనేది దేశ ప్రజల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. దేశ ప్రజలకు నరేంద్ర మోడీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. అటు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము దేశ ప్రజలకు తన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా జాతినుద్దేశించి దేశ ప్రజలకు ఆమె శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భారతదేశాన్ని నక్సల్స్ రహితంగా మార్చడం దేశం సాధించిన అతిపెద్ద విజయాల్లో ఒకటని ఆమె కొనియాడారు. సరిహద్దుల్లో ఉగ్రవాద నెట్వర్క్లను ధ్వంసం చేయడంలో సాయుధ దళాల ఖచ్చితత్వంతో చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ను ప్రశంసించారు. ప్రతీ సామాన్యుడికి సత్వర న్యాయం అందినప్పుడే ప్రజాస్వామ్య విలువలు పరిరక్షించబడతాయని గుర్తు చేశారు.