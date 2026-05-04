Assembly Election Results 2026 Live Updates: దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్న నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పుదుచ్చెరీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఇవాళ వెల్లడికానున్నాయి. తమిళనాడు, కేరళం, వెస్ట్ బెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరి ప్రజల తీర్పు ఎటు వైపు ఉంటుందోనని హైటెన్షన్ నెలకొంది. సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభంకానుంది. మొదట పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కిస్తారు. ఆ తరువాత ఈవీఎంలలోని ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభంకానుంది. ఇప్పటికే ఎగ్జిట్పోల్స్ రిజల్ట్స్ పోల్స్ వెలువడగా.. ఎగ్జాట్ పోల్స్లో ఎవరు విజేతగా నిలుస్తారో మరికాసేపట్లో తేలిపోనుంది. పశ్చిమ బెంగాల్లో మొత్తం 294 సీట్లు ఉండగా.. అధికారంలోకి రావాలంటే 148 సీట్లు సాధించాలి. తమిళనాడులో 234 సీట్లు ఉండగా.. 118 మ్యాజిక్ ఫిగర్. కేరళంలో 140 సీట్లు ఉండగా.. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 71. పుదుచ్చేరిలో 30 సీట్లు ఉండగా 16 సీట్లు దక్కించుకున్న పార్టీ అధికారం రానుంది. అస్సాంలో 126 సీట్లు ఉండగా.. 64 మ్యాజిక్ ఫిగర్ కానుంది. మరీ ఓటరు తీర్పు ఎలా ఉంటుంది..? ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది..? ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల కౌంటింగ్ లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..