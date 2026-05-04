Assembly Election Results 2026 Live: బెంగాల్‌ దంగాల్‌లో హోరాహోరీ.. తమిళనాడులో వార్ వన్‌సైడ్

Assembly Election Results 2026 Live Updates: తమిళనాడు, అస్సాం, పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ, పుదుచ్చెరీ ఎన్నికల ఫలితాలు నేడు వెలువడనున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం ఫలితాలను eciresults.nic.in, eci.gov.in, results.eci.gov.in వెబ్‌సైట్ల ద్వారా వెల్లడించనుంది. రాష్ట్రాల వారీగా సీట్ల సంఖ్య, నియోజకవర్గాల వారీగా విజేతలు, ఓట్ల లెక్కింపు లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : May 4, 2026, 08:56 AM IST

Live Blog

Assembly Election Results 2026 Live Updates: దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్న నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పుదుచ్చెరీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఇవాళ వెల్లడికానున్నాయి. తమిళనాడు, కేరళం, వెస్ట్ బెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరి ప్రజల తీర్పు ఎటు వైపు ఉంటుందోనని హైటెన్షన్ నెలకొంది. సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభంకానుంది. మొదట పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కిస్తారు. ఆ తరువాత ఈవీఎంలలోని ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభంకానుంది. ఇప్పటికే ఎగ్జిట్‌పోల్స్‌ రిజల్ట్స్‌ పోల్స్ వెలువడగా.. ఎగ్జాట్ పోల్స్‌లో ఎవరు విజేతగా నిలుస్తారో మరికాసేపట్లో తేలిపోనుంది. పశ్చిమ బెంగాల్లో మొత్తం 294 సీట్లు ఉండగా.. అధికారంలోకి రావాలంటే 148 సీట్లు సాధించాలి. తమిళనాడులో 234 సీట్లు ఉండగా.. 118 మ్యాజిక్ ఫిగర్. కేరళంలో 140 సీట్లు ఉండగా.. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 71. పుదుచ్చేరిలో 30 సీట్లు ఉండగా 16 సీట్లు దక్కించుకున్న పార్టీ అధికారం రానుంది. అస్సాంలో 126 సీట్లు ఉండ‌గా.. 64 మ్యాజిక్ ఫిగ‌ర్ కానుంది. మరీ ఓటరు తీర్పు ఎలా ఉంటుంది..? ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది..? ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల కౌంటింగ్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..
 

4 May, 2026

  • 08:56 AM

    Puducherry Assembly Election Result Live: పుదిచ్చేరిలో బీజేపీ ఆధిక్యం కనబరుస్తోంది. BJP 12, కాంగ్రెస్ ఐదు, ఇతరులు ఒక స్థానంలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు.

  • 08:53 AM
  • 08:50 AM

    Assam Assembly Election Result Live: అస్సాంలో హిమంత బిస్వా శర్మ నాయకత్వంలోని బీజేపీ వరుసగా మూడోసారి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని చూస్తోంది. ప్రస్తుతం బీజేపీ 65 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండగా.. కాంగ్రెస్ 12 సీట్లలో లీడ్‌లో ఉంది.

  • 08:45 AM

    West Bengal Assembly Election Result Live: పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో హోరాహోరీ పోరు నడుస్తోంది. అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌పై బీజేపీ స్వల్ప ఆధిక్యంలో ఉంది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నందున.. ఎన్నికల సంఘం ఇంకా అధికారిక లెక్కలు విడుదల చేయలేదు.

  • 08:43 AM

    Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live Updates: తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలపై డీఎంకే అధికార ప్రతినిధి టీకేఎస్ ఎలాంగోవన్ మాట్లాడుతూ.. తాము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని.. 40 శాతానికి పైగా ఓట్ల షేర్ సాధిస్తామన్నారు. డీఎంకేకే దాదాపు 130-140 సీట్లు వస్తాయని.. తామే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 

  • 08:41 AM

  • 08:39 AM

    Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live Updates: తమిళనాడులో డీఏంకే దూకుడు ప్రదర్శిస్తోంది. డీఏంకే 52, ఏఐడీఏంకే 21, టీవీకే 8 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నాయి. 

  • 08:37 AM

    West Bengal Assembly Election Result Live: భబానిపూర్‌లో ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ వెనుకంజలో ఉన్నారు. సువెందు అధికారి ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. 

  • 08:34 AM

    Kerala Assembly Election Results 2026 Live Updates: కేరంళంలో యూడీఎఫ్‌ ఆధిక్యంలో ఉంది. UDF 70, LDF 60, బీజేపీ ఐదు స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నాయి.

  • 08:31 AM

    Assam Assembly Election Results 2026 Live Updates: అస్సాం అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీ ఆధిక్యం కొనసాగుతోంది. బీజేపీ నాలుగు స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండగా.. కాంగ్రెస్ ఏ స్థానంలోనూ ఆధిక్యం లేదు.

  • 08:29 AM

    West Bengal Assembly Election Results 2026 Live Updates: పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీ దూకుడు ప్రదర్శిస్తోంది. 62 స్థానాల్లో బీజేపీ ఆధిక్యంలో ఉండగా.. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ 45 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. 

  • 08:24 AM

  • 08:21 AM

    West Bengal Assembly Election Results 2026 Live Updates: వెస్ట్ బెంగాల్‌లో పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం బీజేపీ 49, టీఎంసీ 30 సీట్లలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నాయి.

  • 08:19 AM

    Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live Updates: తమిళనాడు పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపులో హోరాహోరీ పోరు నడుస్తోంది. టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ ముందంజలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం డీఏంకే 17, ఏఐడీఏంకే 13, టీవీకే రెండు స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నాయి.

  • 08:13 AM

  • 08:04 AM

    Assembly Election Results 2026 Live Updates: 4 రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎవరు విజేతగా నిలుస్తారనేది తీవ్ర ఉత్కంఠగా మారింది. ఇప్పటికే పందెం రాయుళ్లు కోట్లలో బెట్టింగ్‌లు వేసినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారనే దానిపై వేల కోట్ల బెట్టింగ్ జరిగినట్లు సమాచారం. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  • 08:01 AM

    Assembly Election Results 2026 Live Updates: ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల కౌంటింగ్ మొదలైంది. ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ల ఓట్లను లెక్కిస్తున్నారు. అనంతరం ఈవీఎంల ఓట్ల లెక్కింపు ఆరంభంకానుంది.

  • 07:53 AM

    Kerala Assembly Election Results 2026 Live: కేరళంలో ఏప్రిల్ 9న పోలింగ్ జరగగా.. 78.27 శాతం మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. మొత్తం 140 నియోజకవర్గాలు ఉండగా.. అధికారంలోకి రావాలంటే 71 సీట్లు సాధించాలి.

  • 07:45 AM

    Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live: చెన్నైలోని లయోలా కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక్కడ పలు కీలక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఓట్లను లెక్కింపు ఉండనుంది. 

     

  • 07:40 AM

    West Bengal Assembly Election Results 2026 Live: పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల రిజల్ట్స్‌పైనే దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కువగా ఆసక్తి నెలకొంది. 294 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉండగా.. 148 సీట్లు గెలిచిన పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ మరోసారి అధికారం చేపడుతుందా..? మమతా బెనర్జీని ఓడించి.. బీజేపీ కూటమి విజేతగా నిలుస్తుందా..? అనేది ఉత్కంఠగా మారింది. 

  • 07:28 AM

    Assembly Election Results 2026 Live Updates: తమిళనాడులో డీఎంకే కూటమి మళ్లీ అధికారంలోకి రానుందా..? పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మమతా బెనర్జీ పాలనకు మరోసారి జై కొడతారా.. కేరళంలో అధికా మార్పు ఖాయమేనా..? అస్సాంలో జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమికి తిరుగులేని మెజారిటీని కట్టబెట్టారా..? పుదుచ్చేరిలో ఓటరు కమలం పార్టీనే కరుణిస్తారా..? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికి మరికాసేపట్లో సమాధానం రానుంది.

