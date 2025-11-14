Bihar Election Result 2025 LIVE: బిహార్ లో దూసుకుపోతున్న ఎన్టీయే కూటమి.. ఎలక్షన్ రిజల్ట్ లైవ్ అప్ డేట్స్..

Bihar Assembly Election Result 2025 LIVE:ఉత్తరాది కీలక రాష్ట్రమైన బీహార్ ఎన్నికలు ఈ నెల 6తో పాటు 11న రెండు విడతల్లో మొత్తంగా 243 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. మొదటి విడతలో 121 స్థానాలకు .. రెండో విడతలో 122 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. 243 స్థానాలున్న బీహార్ శాసనసభ స్థానాలకు 1302 మంది అభ్యర్థులు బరిలో తమ లక్ ను పరీక్షించుకున్నారు. అయితే ఈ రోజు జరగనున్న ఎన్నికల్లో ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్లోని ఓట్లను లెక్కించనున్నారు. కాగా ప్రతి ఓట్లు లెక్కింపు కేంద్రం వద్ద రెండంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. కౌంటింగ్ కేంద్రం లోపల కేంద్ర సాయుధ బలగాలతో భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల బయట బిహార్ పోలీసులు సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశారు. బిహార్లో మొత్తం 243 స్థానాలుండగా ఈ నెల 6, 11న రెండు విడతల్లో పోలింగ్ జరిగింది. ఈ సారి రికార్డు స్థాయిలో 67.13 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. 1951 తర్వాత ఇదే అత్యధిక పోలింగ్ అని ఎలక్షన్ కమిషన్ తెలిపింది. మహిళా ఓటర్లలో 71.78 శాతం, పురుషుల్లో 62.98 శాతం మంది ఓటు వేశారని వెల్లడించింది. రికార్డు స్థాయి పోలింగ్ జరగడంతో ప్రజల తీర్పు తమకే అనుకూలమంటూ అధికార ఎన్డీయే, విపక్ష మహాగఠ్ బంధన్ రెండూ ఆత్మ విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. బిహార్లో పోలింగ్ 5 పర్సంటేజ్ పాయింట్ల కంటే ఎక్కువ పెరిగిన మూడుసార్లు అధికార మార్పిడి జరిగింది. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఓటింగ్ శాతం 9.84 పర్సంటేజ్ పాయింట్లు పెరిగింది. దీంతో ఈసారి కూడా అదే ఒరవడి కొనసాగుతుందా అనే ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే ఎగ్జిట్స్ పోల్స్ ఎన్డీయే కూటమికే పట్టం కట్టడంతో బీజేపీ శ్రేణుల్లో జోష్ నెలకొంది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున వేడుకలు చేసుకునేందుకు గానూ కమల శ్రేణులు రెడీ అవుతున్నాయి. ఇందుకు కోసం రాజధాని పాట్నాలో 501 కిలోల లడ్డూలను ఆర్డర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
లైవ్ అప్ డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..