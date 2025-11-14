English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Bihar Election Result 2025 LIVE: బిహార్ లో దూసుకుపోతున్న ఎన్టీయే కూటమి.. ఎలక్షన్ రిజల్ట్ లైవ్ అప్ డేట్స్..

Bihar Election Result 2025 LIVE: బిహార్ లో దూసుకుపోతున్న ఎన్టీయే కూటమి.. ఎలక్షన్ రిజల్ట్ లైవ్ అప్ డేట్స్..

Bihar Assembly Election Result 2025 LIVE: బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితం పై దేశ ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఉదయం 8 గంటలకు ఎన్నికల కౌంటింగ్‌ లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది. ఇందుకోసం 38 జిల్లాల్లో 46 కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ముందుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ లోని ఓట్లను లెక్కించనున్నారు. అన్ని ఓటింగ్ లెక్కింపు కేంద్రం వద్ద రెండంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 14, 2025, 10:12 AM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్ధులకు ఎంజాయ్ పండగో.. వరుసగా మూడు రోజులు హాలీడేస్..
5
school holidays in November 2025
School Holidays: విద్యార్ధులకు ఎంజాయ్ పండగో.. వరుసగా మూడు రోజులు హాలీడేస్..
Actress Madhavi: 300 సినిమాల్లో నటించిన ఆ టాప్‌ హీరోయిన్‌ కూతురుని చూశారా? అందంలో స్టార్‌ హీరోయిన్లు కూడా దిగదుడుపే..!
8
Actress Madhavi
Actress Madhavi: 300 సినిమాల్లో నటించిన ఆ టాప్‌ హీరోయిన్‌ కూతురుని చూశారా? అందంలో స్టార్‌ హీరోయిన్లు కూడా దిగదుడుపే..!
Free Bus: ఉచిత బస్సుపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. మహిళలకు చంద్రబాబు ఏమిచ్చారో తెలుసా?
6
Free Bus Scheme
Free Bus: ఉచిత బస్సుపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. మహిళలకు చంద్రబాబు ఏమిచ్చారో తెలుసా?
Kajal Agarwal: వెకేషన్ మూడ్‌లో కాజల్ అగర్వాల్.. భర్తతో కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్
5
Kajal Agarwal
Kajal Agarwal: వెకేషన్ మూడ్‌లో కాజల్ అగర్వాల్.. భర్తతో కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్
Bihar Election Result 2025 LIVE: బిహార్ లో దూసుకుపోతున్న ఎన్టీయే కూటమి.. ఎలక్షన్ రిజల్ట్ లైవ్ అప్ డేట్స్..
Live Blog

Bihar Assembly Election Result 2025 LIVE:ఉత్తరాది కీలక రాష్ట్రమైన బీహార్‌ ఎన్నికలు ఈ నెల 6తో పాటు 11న  రెండు విడతల్లో మొత్తంగా 243 స్థానాలకు ఎన్నికలు  జరిగాయి. మొదటి విడతలో 121 స్థానాలకు .. రెండో విడతలో 122 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి.  243 స్థానాలున్న బీహార్‌ శాసనసభ స్థానాలకు 1302 మంది అభ్యర్థులు బరిలో తమ లక్ ను పరీక్షించుకున్నారు. అయితే ఈ రోజు జరగనున్న ఎన్నికల్లో ముందుగా  పోస్టల్ బ్యాలెట్‌లోని ఓట్లను లెక్కించనున్నారు. కాగా ప్రతి ఓట్లు లెక్కింపు కేంద్రం వద్ద రెండంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. కౌంటింగ్ కేంద్రం లోపల కేంద్ర సాయుధ బలగాలతో భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. కౌంటింగ్‌ కేంద్రాల బయట బిహార్ పోలీసులు సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశారు. బిహార్‌లో మొత్తం 243 స్థానాలుండగా ఈ నెల 6, 11న రెండు విడతల్లో పోలింగ్ జరిగింది. ఈ సారి రికార్డు స్థాయిలో 67.13 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. 1951 తర్వాత ఇదే అత్యధిక పోలింగ్ అని ఎలక్షన్ కమిషన్ తెలిపింది. మహిళా ఓటర్లలో 71.78 శాతం, పురుషుల్లో 62.98 శాతం మంది ఓటు వేశారని వెల్లడించింది. రికార్డు స్థాయి పోలింగ్ జరగడంతో ప్రజల తీర్పు తమకే అనుకూలమంటూ అధికార ఎన్డీయే, విపక్ష మహాగఠ్‌ బంధన్‌ రెండూ ఆత్మ విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. బిహార్‌లో పోలింగ్‌ 5 పర్సంటేజ్‌ పాయింట్ల కంటే ఎక్కువ పెరిగిన మూడుసార్లు అధికార మార్పిడి జరిగింది. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఓటింగ్ శాతం 9.84 పర్సంటేజ్‌ పాయింట్లు పెరిగింది. దీంతో ఈసారి కూడా అదే ఒరవడి కొనసాగుతుందా అనే ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే  ఎగ్జిట్స్‌ పోల్స్‌ ఎన్డీయే కూటమికే పట్టం కట్టడంతో బీజేపీ శ్రేణుల్లో జోష్‌ నెలకొంది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున వేడుకలు చేసుకునేందుకు గానూ కమల శ్రేణులు రెడీ అవుతున్నాయి. ఇందుకు కోసం  రాజధాని పాట్నాలో 501 కిలోల లడ్డూలను ఆర్డర్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 

లైవ్ అప్ డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.. 

14 November, 2025

  • 10:12 AM

    ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, జేడీయూ చెరో 101 స్థానాల్లో పోటీ చేశాయి. లోక్ జనశక్తి (రాంవిలాస్ పాశ్వాన్) -28 స్థానాలు.. హిందూస్థాన్ అవామ్ మోర్చా (HAM)-6, రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (RLM)-6 స్థానాల్లో పోటీ చేశాయి. అందులో లోక్ జనశక్తి పార్టీ ఓ అభ్యర్ధి నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది.

  • 09:27 AM

    ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను నిజం చేస్తూ బిహార్ పీఠాన్ని మరోసారి కైవసం చేసుకోబోతున్న బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్టీయే కూటమి.. బీజేపీ దాదాపు 80 సీట్లలో ఆధిక్యంలో ఉంది. జేడీయూ 65 స్థానాల్లో  ముందంజలో ఉంది. ఎల్జీపీ 7.. హిందూస్థాన్ అవామీ మోర్చా --1 స్థానాల్లో లీడింగ్ లో ఉంది. ఓవరాల్ గా 160 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది. అటు ఆర్జేడీ నేతృత్వంలోని మహా గట్ బంధన్ 80 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. ఇందులో ఆర్జేడీ 60 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. కాంగ్రెస్ 11 స్థానాలు, సీపీఐఎంఎల్ 3 స్థానాల్లో లీడింగ్ లో ఉంది. ప్రశాంత్ కిషోర్ కు చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీ 3 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది. 

  • 08:18 AM

    బిహార్ లో దూసుకుపోతున్న బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే కూటమి.. మ్యాజిక్ మార్క్ 122 క్రాస్ చేసి 140 సీట్లలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. మరోవైపు ఆర్జేజీ నేతృత్వంలోని మహా గట్ బంధన్ 90 సీట్ల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. 

  • 08:09 AM

    బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే కూటమి.. 35 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది.. ఆర్జేడీ నేతృత్వంలోని మహాగట్ బంధన్..25 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. 

  • 07:57 AM

    బిహార్ లో ప్రారంభమైన పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది.  ఎలక్షన్ విధులు నిర్వహించిన అధికారులు.. పోలీసులు, త్రివిధ దళాలకు చెందిన వారికి సంబంధించిన వారు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లను లెక్కిస్తున్నారు. 

bihar assembly election result 2025bihar election result 2025bihar chunav result livebihar election result newsbihar result 2025

Trending News