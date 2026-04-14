CBSE 10th Results Check on cbseresults.nic.in: సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల ఫలితాల కోసం విద్యార్థులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 25 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరు కాగా.. ఫలితాలు నేడు వెలువడే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మార్చి 11 వరకు పరీక్షలను నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. ఈసారి టెన్త్ పరీక్షలను రెండు సెషన్స్లో నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తుతం విడుదలయ్యే ఫలితాలు మొదటి విడతకు సంబంధించినవి. ఒకవేళ మార్కులతో సంతృప్తి చెందని విద్యార్థులు లేదా ఉత్తీర్ణత సాధించని వారు మే 15 నుంచి జూన్ 1 వరకు జరిగే రెండో విడత పరీక్షలకు హాజరై తమ స్కోరును మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. పరీక్షల ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేసే ఉద్దేశంతో ఈసారి ఫలితాలను ముందుగానే బోర్డు రిలీజ్ చేయాలని చూస్తోంది. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను cbseresults.nic.in, cbse.gov.in వెబ్సైట్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. CBSE 10th Result 2026 Live Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.