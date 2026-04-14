CBSE 10th Results 2026 LIVE: CBSE 10th ఫలితాల అప్‌డేట్స్.. రిజల్ట్స్ కోసం డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే..!

CBSE Class 10 Results Live Updates: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎదురుచూస్తున్న CBSE 10th Result 2026 విడుదలకు కౌంట్‌ డౌన్ మొదలైంది. ఈరోజే ఫలితాలు వెలువడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఫలితాలను cbseresults.nic.in, cbse.gov.in వెబ్‌సైట్ల ద్వారా ప్రకటించనున్నారు. CBSE 10th Result 2026 Live Updates కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 14, 2026, 03:24 PM IST

PM Kisan: రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎం కిసాన్ 23వ విడత వచ్చేస్తోంది.. ఆ లిస్టులో మీ పేరు ఉందా? చెక్ చేసుకోండి!
5
PM Kisan 23rd installment date 2026
PM Kisan: రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎం కిసాన్ 23వ విడత వచ్చేస్తోంది.. ఆ లిస్టులో మీ పేరు ఉందా? చెక్ చేసుకోండి!
Amarnath yatra 2026: జులై 3 నుంచి అమర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం.. ఏకంగా 57 రోజుల పాటు భక్తులకు అనుమతి.. డిటెయిల్స్..
6
Amarnath Yatra 2026
Amarnath yatra 2026: జులై 3 నుంచి అమర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం.. ఏకంగా 57 రోజుల పాటు భక్తులకు అనుమతి.. డిటెయిల్స్..
Silver Rate Today: 40 శాతం తగ్గిన సిల్వర్ ధర.. ఏప్రిల్ 13వ తేదీ వెండి ధరలివే..!!
6
Silver Rate Today
Silver Rate Today: 40 శాతం తగ్గిన సిల్వర్ ధర.. ఏప్రిల్ 13వ తేదీ వెండి ధరలివే..!!
Dost Notification 2026: తెలంగాణలో డిగ్రీ ప్రవేశాలకు &#039;దోస్త్&#039; నోటిఫికేషన్ విడుదల.. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఇలా!
5
Dost Notification 2026
Dost Notification 2026: తెలంగాణలో డిగ్రీ ప్రవేశాలకు 'దోస్త్' నోటిఫికేషన్ విడుదల.. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఇలా!
CBSE 10th Results Check on cbseresults.nic.in: సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల ఫలితాల కోసం విద్యార్థులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 25 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరు కాగా.. ఫలితాలు నేడు వెలువడే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మార్చి 11 వరకు పరీక్షలను నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే.  ఈసారి టెన్త్ పరీక్షలను రెండు సెషన్స్‌లో నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తుతం విడుదలయ్యే ఫలితాలు మొదటి విడతకు సంబంధించినవి. ఒకవేళ మార్కులతో సంతృప్తి చెందని విద్యార్థులు లేదా ఉత్తీర్ణత సాధించని వారు మే 15 నుంచి జూన్ 1 వరకు జరిగే రెండో విడత పరీక్షలకు హాజరై తమ స్కోరును మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. పరీక్షల ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేసే ఉద్దేశంతో ఈసారి ఫలితాలను ముందుగానే బోర్డు రిలీజ్ చేయాలని చూస్తోంది. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను cbseresults.nic.in, cbse.gov.in వెబ్‌సైట్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. CBSE 10th Result 2026 Live Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

14 April, 2026

  • 15:23 PM

    CBSE Class 10th Result 2026 LIVE Updates: సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు గతంలో ఇలా..

    ==> 2023: 93.12%
    ==> 2024: 93.60%
    ==> 2025: 93.66%

  • 15:01 PM

    CBSE Class 10th Result 2026 LIVE Updates: డిజిలాకర్ ద్వారా ఫలితాలను ఇలా తెలుసుకోండి..

    ==> ముందుగా digilocker.gov.in కు వెళ్ళండి
    ==> మీ మొబైల్ నంబర్‌ను ఉపయోగించి రిజిస్టర్ చేసుకోండి. 
    ==> OTPతో ధృవీకరించండి
    ==> యూజర్‌నేమ్, పాస్‌వర్డ్‌ క్రియేట్ చేసుకోండి.
    ==> మీ CBSE వివరాలను లింక్ చేయండి.

  • 14:54 PM

    CBSE Class 10th Result 2026 LIVE Updates: ఫలితాలను తెలుసుకునేందుకు ముందుగా అధికారిక  cbseresults.nic.in వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లండి.

    ==> “CBSE 10వ తరగతి ఫలితం” ఆప్షన్‌‌పై క్లిక్ చేయండి
    ==> రోల్ నంబర్, ఇతర అవసరమైన వివరాలను ఎంటర్ చేయండి.
    ==> CBSE 10వ తరగతి ఫలితాలు 2026ను స్క్రీన్‌పై చెక్ చేసుకోండి.
    ==> రిజల్ట్స్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం భద్రపరచుకోండి.

  • 13:48 PM

    CBSE Class 10th Result 2026 LIVE Updates: సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in, cbse.nic.in, digilocker.gov.in, results.gov.in వెబ్‌సైట్లలో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా డిజిలాకర్, ఉమాంగ్ మొబైల్ యాప్‌లు, SMS ద్వారా కూడా ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.

