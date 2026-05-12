CBSE 12th Result 2026 Live Updates: సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాల కోసం విద్యార్థులు తీవ్ర ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఫలితాలు ఏ క్షణమైనా వెల్లడించే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆన్లైన్లో రిజల్ట్స్ కోసం ఎక్కువగా సర్చ్ చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ఏప్రిల్ 10 వరకు నిర్వహించిన పరీక్షలకు దాదాపు 16 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. రిజల్ట్స్ డేట్, టైమ్ గురించి CBSE ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయకపోయినా.. డిజిలాకర్, ఉమాంగ్ యాప్లో ఫలితాలపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. డిజిలాకర్లో ఫలితాలు త్వరలో రాబోతున్నాయనే బ్యానర్ యాక్టివేట్ కాగా.. ఉమాంగ్ యాప్లో 'నిరీక్షణ ముగిసింది..' అని చూపిస్తోంది. దీంతో రిజల్ట్స్పై మరింత ఉత్కంఠ పెరిగింది. విద్యార్థులు ఫలితాలను తెలుసుకునేందుకు cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, results.digilocker.gov.in వెబ్సైట్లను సందర్శించవచ్చు. CBSE Class 12 Results Live Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..