  • Delhi Explosion Live Updates: ఢిల్లీలో భారీ పేలుళ్లు.. ఎర్రకోట వద్ద 9 మంది మృతి?

Delhi Explosion Live Updates: ఢిల్లీలో భారీ పేలుళ్లు.. ఎర్రకోట వద్ద 9 మంది మృతి?

New Delhi Explosion In Car Near Red Fort Here Minute To Minute Live Updates: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ మళ్లీ ఉలిక్కిపడింది. స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు జెండా ఎగురవేసే ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుళ్లు జరగడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తోంది. దేశ రాజధానిలో ఏం జరుగుతుందనేది అంతా హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. ప్రశాంతంగా ఉన్న ఢిల్లీలో అలజడి రేపింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 10, 2025, 08:58 PM IST

Delhi Explosion Live Updates: ఢిల్లీలో భారీ పేలుళ్లు.. ఎర్రకోట వద్ద 9 మంది మృతి?
Live Blog

Red Fort Explosion: కొన్నాళ్ల పాటు ప్రశాంతంగా ఉన్న ఢిల్లీలో సంచలన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర పేలుళ్లు సంభవించాయి. కారు పేలి పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు ప్రధానమంత్రి జెండా ఎగురవేసే ఎర్రకోట సమీపంలో ఈ పేలుళ్లు జరగడం సంచలనం రేపుతోంది. పేలుళ్ల ధాటికి అక్కడి పరిస్థితులు భయానకంగా మారాయి. ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు. పేలుళ్లకు సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి. దాదాపు 8 మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. పదుల సంఖ్యలో క్షతగాత్రులైనట్లు సమాచారం. ఎప్పటికప్పుడు లైవ్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోండి.

10 November, 2025

  • 20:46 PM

    Delhi Blast Live : ఢిల్లీ పేలుళ్ల ఘటనపై ప్రధానమంత్రి స్పందించారు. కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రిని అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఎంత మంది చనిపోయారు? ఎప్పుడు జరిగింది? పరిస్థితి ఎలా ఉంది? అని ప్రధాని ఆరా తీశారు. వెంటనే పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర హోం మంత్రికి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. పలువురు మృతి చెందడంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష చేస్తున్నారు.

  • 20:44 PM

    Delhi Blast Latest News: పేలుళ్ల ఘటనతో అప్రమత్తమైన భద్రతా బలగాలు పటిష్ట తనిఖీలు చేపట్టాయి. ఢిల్లీ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో హై అలర్ట్‌ ప్రకటించారు. పేలుళ్లకు పాల్పడిన దుండగులు పారిపోకుండా రైల్వే స్టేషన్లు, బస్‌ స్టేషన్లు, ఢిల్లీలోకి వచ్చి పోయే దారుల్లో పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు. దుండగులు పారిపోకుండా పట్టుకునేందుకు స్థానిక పోలీసులతో కలిసి ఎన్‌ఐఏ, రా తదితర భద్రతా సంస్థలు రంగంలోకి దిగాయి.

  • 20:34 PM

    రంగంలోకి అమిత్‌ షా
    Delhi Blast Live Blog: ఢిల్లీలో పేలుళ్లు సంభవించడంతో కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా రంగంలోకి దిగారు. ఢిల్లీలో జరిగిన ఘటనను వివిధ భద్రతా సంస్థలను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఎన్‌ఐఏ, రా తదితర సంస్థలను అడిగి వివరాలు తెలుసుకుని.. సహాయ చర్యలు వెంటనే చేపట్టాలని ఆదేశించారు. దేశవ్యాప్తంగా పటిష్ట భద్రతా చర్యలను చేపట్టాలని చెప్పారు.

  • 20:24 PM

     ఢిల్లీలో సంభవించిన పేలుళ్ల దృశ్యాలు ఇలా ఉన్నాయి.. మీరు చూడండి

  • 20:18 PM

    Delhi Blast Live Blog: ఢిల్లీలో పేలుళ్ల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం హైఅలర్ట్‌ ప్రకటించింది. ముంబై, హైదరాబాద్‌తోపాటు జమ్మూ కశ్మీర్‌లో కేంద్ర హోంశాఖ అప్రమత్తం చేసింది. పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అలర్ట్‌ ఉండాలని.. తనిఖీలు.. జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హోంశాఖ సూచించింది. రద్దీ ప్రాంతాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్ట చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

  • 20:13 PM

    Delhi Blast Live Blog: దేశ రాజధానిలో 16 ఏళ్ల తర్వాత పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఇది ప్రమాదం కాదు పేలుళ్లు అని నిఘా వర్గాలు తేల్చి చెప్పినట్లు సమాచారం. కాగా ఈ పేలుళ్లలో మృతుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం దాదాపు 20 మంది మృతి చెందారని తెలుస్తోంది. భద్రతా బలగాలు సంఘటన స్థలంలో సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి. పేలుళ్లతో ఢిల్లీతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా హైఅలర్ట్‌ ప్రకటించారు.

  • 20:07 PM

    Delhi Blast Live Blog: ఎర్రకోట సమీపంలోని మెట్రో స్టేషన్‌ వద్ద మంటలకు ఆహుతైన శరీరాలు ఛిద్రమై పడి ఉన్నాయి. అక్కడ పరిస్థితి చూస్తే జీర్ణించుకోలేని విధంగా ఉంది. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక బృందాలు సహాయ చర్యలు చేపట్టాయి. మంటల్లో చిక్కుకుని తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రులకు తరలించగా.. మృతదేహాలను అక్కడి నుంచి ఆస్పత్రులకు పంపించారు. ప్రమాదమా? పేలుళ్లా? అనేది పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి.

  • 19:58 PM

    9 మంది మృతి
    ఢిల్లీలో జరిగిన పేలుళ్లు తీవ్ర విషాదం రేపుతోంది. ఈ ప్రమాదంలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాపించగా.. వాటిలో పదుల సంఖ్యలో మృతి చెందారని తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం 9 మంది మృతి చెందారని సమాచారం. పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు గాయపడ్డారని వార్తలు వస్తున్నాయి. గాయపడిన వారిని హుటాహుటిన పలు ఆస్పత్రులకు తరలించి అత్యవసర వైద్యం అందిస్తున్నారు.

  • 19:49 PM

    ఎన్నికల వేళ కలకలం
    దేశంలో ప్రధానమైన బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతోపాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో ఢిల్లీలో పేలుళ్లు జరగడం కలకలం రేపుతోంది. ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగాయా? ప్రమాదవశాత్తు పేలుళ్లు జరిగాయా? అనేది తేలడం లేదు. ఈ సంఘటనలో దాదాపు ఐదు కార్లు కాలిబూడిదయ్యాయని.. కొందరు మృతి చెందారని తెలుస్తోంది. ఇంకా అధికారికంగా మృతుల వార్త తెలియరాలేదు.

  • 19:39 PM

     ఢిల్లీలో పేలుళ్లకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇలా ఉన్నాయి. చూడండి 

     

  • 19:33 PM

    పార్కింగ్‌ చేసిన ప్రాంతంలో ఓ కారులో పేలుళ్లు ఒక్కసారిగా సంభవించాయి. ఈ కాల్పులతో ఢిల్లీలో భయానకంగా మారింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, బాంబు స్క్వాడ్ బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేస్తున్నాయి. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రులకు తరలిస్తున్నారు. ఈ పేలుళ్ల నేపథ్యంలో ఢిల్లీ పోలీసులు హై అలర్ట్ చేశారు. పేలుడు కారణంగా అనేక బస్సులు, ఇతర వాహనాలు కూడా దగ్ధమయ్యాయి.

    'ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ గేట్ నంబర్ 1 సమీపంలో  కారులో పేలుడు సంభవించినట్లు కాల్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత మరో మూడు వాహనాలు కూడా మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి' అని అగ్నిమాపక శాఖ తెలిపింది.

  • 19:29 PM

    ఢిల్లీలోని చారిత్రాత్మక ఎర్రకోట సమీపంలో సోమవారం సాయంత్రం పేలుడు సంభవించడం భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది. పేలుడు ధాటికి సమీపంలోని దుకాణాల తలుపులు, కిటికీలు పగిలిపోయాయి. ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. పేలుడుకు ఇప్పటివరకు కచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియలేదు.

Delhi ExplosionNew DelhiTerror attackCar In ExplosionRed Fort

