Delhi Explosion Live Updates: ఢిల్లీలో భారీ పేలుళ్లు.. ఎర్రకోట వద్ద 9 మంది మృతి?

Red Fort Explosion: కొన్నాళ్ల పాటు ప్రశాంతంగా ఉన్న ఢిల్లీలో సంచలన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర పేలుళ్లు సంభవించాయి. కారు పేలి పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు ప్రధానమంత్రి జెండా ఎగురవేసే ఎర్రకోట సమీపంలో ఈ పేలుళ్లు జరగడం సంచలనం రేపుతోంది. పేలుళ్ల ధాటికి అక్కడి పరిస్థితులు భయానకంగా మారాయి. ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు. పేలుళ్లకు సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. దాదాపు 8 మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. పదుల సంఖ్యలో క్షతగాత్రులైనట్లు సమాచారం. ఎప్పటికప్పుడు లైవ్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోండి.