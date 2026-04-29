Exit Poll Results 2026 Live: ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు.. తమిళనాడు, బెంగాల్‌లో ఈ పార్టీలదే హవా

Exit Poll Results 2026 Live Updates: ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ, అస్సాం, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లో ఎవరు విజయం సాధిస్తారు..? ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..? Exit Poll Results 2026 లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 29, 2026, 06:49 PM IST

AP Summer: ఏపీ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. మరో వారం రోజులు పాటు తీవ్రమైన వడగాలులు..
5
Andhra Pradesh Heat Waves
AP Summer: ఏపీ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. మరో వారం రోజులు పాటు తీవ్రమైన వడగాలులు..
Jio Plan: జియో యూత్ ప్లాన్ వచ్చేసింది..రూ.459లో బంపర్ ఆఫర్..డేటా, కాల్స్, గేమింగ్ అన్నీ ఫ్రీ!
5
Jio Rs 459 plan
Jio Plan: జియో యూత్ ప్లాన్ వచ్చేసింది..రూ.459లో బంపర్ ఆఫర్..డేటా, కాల్స్, గేమింగ్ అన్నీ ఫ్రీ!
Salary Hike: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాలపై బిగ్ అప్‌డేట్..ఢిల్లీలో జరుగుతున్న కీలక సమావేశాలు.. ఈసారి భారీ లాభాలే..!
6
8th Pay Commission
Salary Hike: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాలపై బిగ్ అప్‌డేట్..ఢిల్లీలో జరుగుతున్న కీలక సమావేశాలు.. ఈసారి భారీ లాభాలే..!
Balakrishna Heroine: నాతో బలవంతంగా అలాంటి పని చేయించారు....బాలకృష్ణ హీరోయిన్ ఆవేదన!
5
Mohini actress interview
Balakrishna Heroine: నాతో బలవంతంగా అలాంటి పని చేయించారు....బాలకృష్ణ హీరోయిన్ ఆవేదన!
Live Blog

Exit Poll Results 2026 Live Updates: దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన పెంచిన ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియ ముగిసింది. పశ్చిమ బెంగాల్ రెండో విడత పోలింగ్ పూర్తి కావడంతో ఇప్పుడు అందరి కళ్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్‌పై ఉన్నాయి. మే 4వ తేదీన ఎన్నికల కౌంటింగ్ ఉండగా.. ఇవాళ వివిధ సంస్థలు నిర్వహించిన ఎగ్జిల్ పోల్స్ వెల్లడికానున్నాయి. బెంగాల్‌లో మమతా బెనర్జీ మరోసారి విజయం సాధిస్తారా..? తమిళనాడులో స్టాలిన్ మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తారా..? కేరళలో ఎల్డీఎఫ్ చరిత్ర తిరగరాస్తుందా..?  అస్సాం, పాండిచ్చేరి పట్టు నిలుపుకునేది ఎవరు..? ఏ సర్వేలో ఎవరికి పట్టం కట్టారు..? ప్రజల అభిప్రాయం ఎలా ఉంది..? సెమీ ఫైనల్ పోరులో విజేతగా నిలిచేది ఎవరు..? హైటెన్షన్ రేపుతున్న ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ బుధవారం సాయంత్రం 6.30 గంటలకు వెల్లడికానున్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి తమిళనాడు వరకు దేశ రాజకీయాల్లో కీలకమైన రాష్ట్రాల్లో ఎవరికి గెలుపు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయో ఎగ్జిట్ పోల్స్‌తో తేలిపోనుంది. ఎగ్జిల్ పోల్స్ ఫలితాల (Exit Poll Results 2026 Live) లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

 

29 April, 2026

  • 18:48 PM

    Kerala Election Exit Poll Results Live Updates: కేరళం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు అధికార మార్పును కోరుకున్నట్లు పీపుల్స్ పల్స్ సర్వే తెలిపింది. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్‌ 75 నుంచి 85 స్థానాల్లో గెలిచే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ఎల్‌డీఎఫ్‌ 55-65, ఎన్డీఏ 0-3 స్థానాల్లో గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయని వెల్లడించింది. 2016, 2021లో అధికారంలోకి వచ్చిన ఎల్డీఎఫ్ కూటమి ఈసారి ఓడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. 

  • 18:44 PM

    West Bengal Election Exit Poll Results Live Updates: బెంగాల్ ఎన్నికల్లో మరోసారి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని పీపుల్స్ పల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేసింది. ఆ పార్టీకి ఈసారి 177-187 సీట్లు రావొచ్చని వెల్లడించింది. బీజేపీకి 95-110 సీట్లు, కాంగ్రెస్‌కు ఈసారి 1-3 స్థానాలు దక్కుతాయని తెలిపింది. తృణమూల్ పార్టీకి 46.5 శాతం ఓట్ షేర్, బీజేపీకి 41.5 శాతం ఓట్ షేర్ దక్కొచ్చని తెలిపింది. లెఫ్ట్ పార్టీలకు 4.1 శాతం, కాంగ్రెస్‌కు 2.1 శాతం ఓట్ షేర్ వస్తుందని పేర్కొంది.
     

  • 18:34 PM

    Tamil Nadu Election Exit Poll Results Live Updates: తమిళనాడులో మ‌రోసారి డీఎంకే అధికారంలోకి వస్తుందని పీపుల్స్ పల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వేలో వెల్లడైంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయిలో 84 శాతంపైగా ఓటింగ్ నమోదయ్యింది. తమిళనాడులో 234 అసెంబ్లీ స్థానాలుండగా.. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118 స్థానాలు. డీఎంకే కూటమి 125-145 స్థానాలతో అధికారం చేప‌ట్ట‌నుంద‌ని సర్వేలో తేలింది. ఏఐడీఎంకే 65-80 స్థానాలతో మరోసారి ప్రతిపక్షానికే పరిమితమయ్యే అవకాశాలున్నాయి. హీరో విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే 18-24 స్థానాలు, ఇతరులు 2-6 స్థానాలు గెలుపొందే అవకాశాలున్నాయని సర్వేలో తేలింది.

  • 18:32 PM

    Exit Poll Results Live Updates: బెంగాల్‌లో పోలింగ్ ముగియడంతో పోగ్జిట్ పోల్స్ వెల్లడి అవుతున్నాయి. ఏ సర్వే ఎవరికి పట్టం కట్టిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

  • 18:20 PM

    West Bengal Election Exit Poll Results Live Updates: రెండో విడతలో పశ్చిమ బెంగాల్‌లో భారీ ఎత్తున పోలింగ్ నమోదవుతోంది. సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు  89.99 శాతం ఓటింగ్ నమోదైనట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది.
     

  • 18:17 PM

    Tamil Nadu Election Exit Poll Results Live Updates: తమిళనాడు ఎన్నికలకు సంబంధించి 2021లో ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలు నిజమయ్యాయి. ఎంకే స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (డీఎంకే) అప్పటి అధికార ఏఐఏడీఎంకేను ఓడిస్తుందని సర్వేలు అంచనా వేశాయి. మరి ఈసారి సర్వేల్లో ఏం తేలనుందో మరికాసేపట్లో వెల్లడికానుంది. 
     

  • 18:02 PM

    Exit Poll Results 2026 Live Updates: ఎగ్జిట్ పోల్స్‌పై ఎన్నికల కమిషన్ కఠిన నిబంధనలు విధించింది. ఏప్రిల్ 29వ తేదీ సాయంత్రం 6:30 గంటలలోపు ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఏవైనా సంఖ్యలను విడుదల చేస్తే, వారికి రెండేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, లేదా జరిమానా లేదా రెండూ విధించే అవకాశం ఉంది.
     

  • 17:52 PM

    Exit Poll Results 2026 Live Updates: తమిళనాడు, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాలలో శాసనసభ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు మే 4న ఉంటుంది. కౌంటింగ్ అనంతరం వెంటనే ఫలితాల ప్రకటన కూడా ఉంటుంది.

