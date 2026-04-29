Exit Poll Results 2026 Live Updates: దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన పెంచిన ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియ ముగిసింది. పశ్చిమ బెంగాల్ రెండో విడత పోలింగ్ పూర్తి కావడంతో ఇప్పుడు అందరి కళ్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్పై ఉన్నాయి. మే 4వ తేదీన ఎన్నికల కౌంటింగ్ ఉండగా.. ఇవాళ వివిధ సంస్థలు నిర్వహించిన ఎగ్జిల్ పోల్స్ వెల్లడికానున్నాయి. బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీ మరోసారి విజయం సాధిస్తారా..? తమిళనాడులో స్టాలిన్ మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తారా..? కేరళలో ఎల్డీఎఫ్ చరిత్ర తిరగరాస్తుందా..? అస్సాం, పాండిచ్చేరి పట్టు నిలుపుకునేది ఎవరు..? ఏ సర్వేలో ఎవరికి పట్టం కట్టారు..? ప్రజల అభిప్రాయం ఎలా ఉంది..? సెమీ ఫైనల్ పోరులో విజేతగా నిలిచేది ఎవరు..? హైటెన్షన్ రేపుతున్న ఎగ్జిట్ పోల్స్ బుధవారం సాయంత్రం 6.30 గంటలకు వెల్లడికానున్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి తమిళనాడు వరకు దేశ రాజకీయాల్లో కీలకమైన రాష్ట్రాల్లో ఎవరికి గెలుపు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయో ఎగ్జిట్ పోల్స్తో తేలిపోనుంది. ఎగ్జిల్ పోల్స్ ఫలితాల (Exit Poll Results 2026 Live) లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.