Hyderabad Rains: తెలంగాణ, ఏపీలో దంచికొడుతున్న భారీ వర్షాలు.. వినాయకుడితోపాటు భూమికి వచ్చిన గంగమ్మ

Tealgnana And Andhra Pradesh Rains Live Updates: కొంత విరామం తీసుకున్న వరుణుడు మళ్లీ జోరుగా కురుస్తున్నాడు. నిన్న రాత్రి మోస్తరు వర్షం కురవగా వినాయక చవితి రోజు రెండు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. వర్షాల లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 27, 2025, 11:39 AM IST

Hyderabad Rains: తెలంగాణ, ఏపీలో దంచికొడుతున్న భారీ వర్షాలు.. వినాయకుడితోపాటు భూమికి వచ్చిన గంగమ్మ
Live Blog

Rains Live Updates: వర్షాకాలంలో జోరుగా వర్షాలు పడుతుండగా కొన్ని రోజులు విరామం వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. మళ్లీ జోరందుకున్న వర్షాలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణలో భారీ స్థాయిలో కురుస్తున్నాయి. వినాయకచవితి రోజు భూమిపైకి వినాయకుడితోపాటు గంగమ్మ తోడు వచ్చినట్టు భారీ వర్షం కురిసింది. బుధవారం తెల్లవారుజాము నుంచే హైదరాబాద్‌తోపాటు విజయవాడ‌లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లోని అన్ని ప్రాంతాలతోపాటు జిల్లాల్లో.. ఏపీలోని అన్ని జిల్లాల్లో దాదాపుగా వర్షం కురుస్తోంది. వర్షం కారణంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాల ఏర్పాట్లకు ఆటంకం ఏర్పడింది. ఉదయం నుంచి వర్షం పడడంతో భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వర్షానికి వాగులు, వంకలు పొంగిప్రవహిస్తున్నాయి. కాగా గణేశ్‌ చతుర్థి నాడు వర్షం కురవడంపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షం వినాయకుడి రాకకు సూచికగా భావిస్తున్నారు.

27 August, 2025

  • 11:38 AM

    నాగార్జునసాగర్‌కు కొనసాగుతున్న వరద

    14 క్రస్ట్ గేట్ల ద్వారా దిగువకు నీటి విడుదల 

    ఇన్ ఫ్లో,అవుట్ ఫ్లో : 1,62,285 క్యూసెక్కులు

    ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు

    ప్రస్తుత నీటి మట్టం : 586.50 అడుగులు

    పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం : 312.0450 టీఎంసీలు

    ప్రస్తుత సామర్థ్యం : 302.9125 టీఎంసీలు

  • 11:34 AM

    వ‌ర్షాలపై ముఖ్య‌మంత్రి అప్రమత్తం
    Telangana CM High Alert On Heavy Rains:     హైద‌రాబాద్‌తోపాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వ‌ర్షాలు పడుతుండడంతో తెలంగాణ ముఖ్య‌మంత్రి అప్రమత్తం ప్రకటించారు. అన్ని శాఖ‌ల అధికారులు, సిబ్బంది అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని ఆదేశించారు. వినాయ‌క మండ‌పాల స‌మీపంలో ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్‌ఫార్మ‌ర్లతో ప్ర‌మాదం వాటిల్ల‌కుండా జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకోవాల‌ని విద్యుత్‌ సిబ్బందికి సూచించారు. హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ, ఎస్డీఆర్ఎఫ్‌, అగ్నిమాప‌క‌, పోలీసు సిబ్బంది స‌మ‌న్వ‌యం చేసుకుని వెంటనే సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించారు.
     

  • 11:32 AM

    Hyderabad Rains Live Updates: హైదరాబాద్‌లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం పడుతోంది. పటాన్‌చెరు, కూకట్‌పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్‌, మల్కాజ్‌గిరి, అల్వాల్‌, ముషీరాబాద్‌, ఖైరతాబాద్, పంజాగుట్టలో వర్షం కురుస్తోంది.

    హైదరాబాద్‌లో వర్షపాతం వివరాలు
    అత్యధికంగా శేరిలింగంపల్లిలో 4 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది.
    రామచంద్రాపురం 3.5 సెం.మీ
    కుత్బుల్లాపూర్‌లో 2.9 సెం.మీ
    పటాన్‌చెరు 2.9 సెం.మీ
    కూకట్‌పల్లిలో 2.7 సెం.మీ
    షేక్‌పేట్‌లో 2.4 సెం.మీ
    ముషీరాబాద్ 2.3 సెం.మీ
    కాప్రాలో 2.3 సెం.మీ

  • 11:28 AM

    Heavy Rains In Telangana And AP: హైదరాబాద్‌ మొత్తం మేఘావృతమై కుండపోత వర్షం పడుతోంది. హైదరాబాద్‌లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. హైదరాబాద్‌ పరిసర జిల్లాలతోపాటు తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా పరిస్థితి సేమ్‌ ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, పంజాగుట్ట, అమీర్‌పేట, ఉప్పల్, రామంతపూర్, హబ్సిగూడ, నాచారం, మల్లాపూర్, తార్నాక, ఎర్రగడ్డ, కూకట్‌పల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో వాన పడుతోంది.

Heavy RainsHyderabad RainsGanesh ChaturthiHeavy rains in Hyderabadmonsoon

Trending News