Hyderabad Rains: తెలంగాణ, ఏపీలో దంచికొడుతున్న భారీ వర్షాలు.. వినాయకుడితోపాటు భూమికి వచ్చిన గంగమ్మ

Rains Live Updates: వర్షాకాలంలో జోరుగా వర్షాలు పడుతుండగా కొన్ని రోజులు విరామం వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. మళ్లీ జోరందుకున్న వర్షాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో భారీ స్థాయిలో కురుస్తున్నాయి. వినాయకచవితి రోజు భూమిపైకి వినాయకుడితోపాటు గంగమ్మ తోడు వచ్చినట్టు భారీ వర్షం కురిసింది. బుధవారం తెల్లవారుజాము నుంచే హైదరాబాద్తోపాటు విజయవాడలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. హైదరాబాద్లోని అన్ని ప్రాంతాలతోపాటు జిల్లాల్లో.. ఏపీలోని అన్ని జిల్లాల్లో దాదాపుగా వర్షం కురుస్తోంది. వర్షం కారణంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాల ఏర్పాట్లకు ఆటంకం ఏర్పడింది. ఉదయం నుంచి వర్షం పడడంతో భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వర్షానికి వాగులు, వంకలు పొంగిప్రవహిస్తున్నాయి. కాగా గణేశ్ చతుర్థి నాడు వర్షం కురవడంపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షం వినాయకుడి రాకకు సూచికగా భావిస్తున్నారు.