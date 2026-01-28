English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ajit Pawar Plane Crash LIVE Updates: మహారాష్ట్రలో ఘోర విమాన ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ కన్నుమూసారు. ముంబై నుంచి బారామతిలో లాండ్ అవుతుండగా విమానం కుప్పకూలింది. విమానం  క్రాష్ అయిన వెంటనే పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో విమానంలో అజిత్ పవార్ తో పాటు పైలట్ సహా మరో నలుగురు మృతి చెందినట్టు సమాచారం. దీనిపై పూర్తి సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 28, 2026, 12:16 PM IST

Ajit Pawar Plane Crash LIVE: డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ దుర్మరణం.. విమాన ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే..?
Live Blog

Ajit Pawar Plane Crash LIVE Updates: మహారాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసిస్తున్న ఆ రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం.. ఎన్సీపీ అధినేత అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు. ఈ రోజు ఉదయం 8 గంటల 45 నిమిషాలకు ఈ దుర్ఘటన చోటు చేసుకున్నట్టు సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా ఈ  విమాన ప్రమాదంలో ఆరుగురు మృతి చెందారు. ఈ దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో పాటు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ.. హోం మంత్రి అమిత్ షా తోపాటు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ తో పాటు మరో డిప్యూటీ సీఎం ఏక్ నాథ్ షిండే సహా పలువురు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లైవ్ అప్ డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

 

28 January, 2026

  • 12:15 PM

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE Updates: విమాన ప్రమాదంలో మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ మృతిపై సంతాపం వ్యక్తం చేసిన ఏపీ క్యాబినెట్

    ==> క్యాబినెట్ భేటీ ప్రారంభ సమయంలో అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాద ఘటనను ప్రస్తావించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
    ==> ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్ తో సహా ఐదుగురు చనిపోవడంపై విచారం వ్యక్తం చేసిన ఏపీ క్యాబినెట్
    ==> అజిత్ పవార్‌తో తనకు ఉన్న పరిచయాన్ని గుర్తు చేసుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు.
    ==> ముంబై నుంచి బారామతి వెళ్తుండగా జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్ మరణంతో దిగ్భ్రాంతికి  లోనయ్యానన్న సీఎం
    ==> మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అజిత్ పవార్ మృతి తీరని లోటని వ్యాఖ్యానించిన ముఖ్యమంత్రి
    ==> మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి మృతికి సంతాపం తెలుపుతూ ఏపీ క్యాబినెట్ లో తీర్మానం

  • 11:48 AM

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE Updates: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అజిత్ పవార్ తనదైన ముద్ర వేశారు. పరిపాలనలో "దాదా" (పెద్దన్న)గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. బాబాయ్ శరద్ పవార్‌ వారసుడిగా రాజకీయాల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చి.. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కింగ్‌ మేకర్‌గా ఎదిగారు. ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 
     

  • 11:39 AM

  • 11:13 AM

    Ajit Pawar Plane Crash LIVE Updates: అజిత్ పవార్ మరణం పట్ల కేసీఆర్ సంతాపం 

    మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ మరణం పట్ల బిఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ సంతాపం ప్రకటించారు. రైతు ఉద్యమ నేతగా తన ప్రజా జీవితాన్నిప్రారంభించి, మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సీనియర్ రాజకీయ నేతగాఎదిగి , పలు హోదాల్లో పనిచేసిన అజిత్ పవార్ మరణం మహారాష్ట్ర రాజకీయాలకు తీరని లోటని కేసీఆర్ అన్నారు. శోకతప్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు కేసీఆర్ తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.
     

  • 10:54 AM

    Ajit Pawar Died Live: విమాన ప్రమాదంలో మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ మరణం పట్ల వివిధ పార్టీల నేతలు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

  • 10:33 AM

    Ajit Pawar Died Live: అజిత్ పవార్ మృతిపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో పాటు.. భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ  సహా పలువురు నేతల సంతాపం..

  • 10:33 AM

    Ajit Pawar Died Live: అజిత్ పవార్ ప్రయాణిస్తోన్న హెలికాప్టర్ డీటెల్స్ వివరాలు..ఈ విమాన ప్రమాదంలో  అజిత్ పవార్ తో పాటు ఆయన పర్సనల్ అసిస్టెంట్.. ఓ అటెండర్ తో పాటు ఇద్దరు విమాన సిబ్బంది ఉన్నారు. 

    Occurrence report

    Date: 28.01.2026
    Operator: VSR
    Aircraft type: Learjet 45
    Aircraft registration: VT-SSK
    Location: Baramati airport 
    Personnel on board: 05 including crew

    Details: 
    Aircraft crash landed at Baramati.
    Sh. Ajit Pawar, Dy. CM, Maharashtra was onboard along with 2 more personnel (1 PSO and 1 attendent) and 2 crew (PIC+FO) members.

    As per initial information, no person on board has survived the crash.

  • 10:33 AM

    Ajit Pawar Died Live: 1982లో రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి మహారాష్ట్రలో కో ఆపరేటివ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మెంబర్ అయ్యారు. 1991లో పూనే డిస్ట్రిక్ సెంట్రల్ కో ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కు చైర్మన్ గా దాదాపు 16 యేళ్లు పనిచేశారు. 1991లోబారామతి నుంచి లోక్ సభకు ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత పెదనాన్న శరద్ పవార్ కోసం ఆ సీటుకు రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత అదే సీటు నుంచి శరత్ పవార్ ఎంపీగా ఎన్నికై .. పీవీ నరసింహారావు గవర్నమెంట్ లో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గా పనిచేశారు. 1991లో బారామతికి జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత 1995, 1999, 2004, 2009,2014, 2019, 2024 వరుసగా ఎనిమిది సార్లు శాసన సభలో అడుగుపెట్టారు. 

  • 10:08 AM

    మహారాష్ట్ర లోకల్ బాడీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా సొంతూరు బారామతికి ముంబై నుంచి హెలికాప్టర్ లో వెళ్తుండగా ఈ దుర్ఘనట జరిగింది. అజిత్ పవార్ మరణాన్ని ధృవీకరించినా డీజీసీఏ (DGCA)

  • 10:08 AM

    Ajit Pawar Died Live:  అజిత్ పవార్ .. ఎన్సీపీ అధినేత శరద్ పవార్ తమ్ముడు కుమారుడిగా రాజకీయ అరంగేట్రం చేశారు. అంతేకాదు బారామతి నుంచి ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 1959  జూలై 22 న మహారాష్ట్రలో జన్మించారు. అంతేకాదు మహారాష్ట్రకు ఆరు సార్లు డిప్యూటీ సీఎంగా పనిచేసిన రికార్డు అజిత్ పవార్ సొంతం. తల్లి దండ్రులు .. ఆషాతాయి పవార్, అనంత రావ్ పవార్. ఈయనకు జై, సునేత్ర పవార్ అనే ఇద్దరు కుమారులున్నారు. ఈయన వయసు 65 యేళ్లు. 

