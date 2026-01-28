Ajit Pawar Plane Crash LIVE: డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ దుర్మరణం.. విమాన ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే..?

Ajit Pawar Plane Crash LIVE Updates: మహారాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసిస్తున్న ఆ రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం.. ఎన్సీపీ అధినేత అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు. ఈ రోజు ఉదయం 8 గంటల 45 నిమిషాలకు ఈ దుర్ఘటన చోటు చేసుకున్నట్టు సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా ఈ విమాన ప్రమాదంలో ఆరుగురు మృతి చెందారు. ఈ దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో పాటు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ.. హోం మంత్రి అమిత్ షా తోపాటు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ తో పాటు మరో డిప్యూటీ సీఎం ఏక్ నాథ్ షిండే సహా పలువురు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లైవ్ అప్ డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.