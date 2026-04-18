PM Address To Nation Live: మహిళా రిజర్వేషన్‌ వీగిపోవడంపై క్షమాపణలు చెప్పిన ప్రధానమంత్రి

Narendra Modi Address To Nation Live Updates: మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లు వీగిపోయిన అనంతరం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై జాతిని ఉద్దేశించి నరేంద్ర మోదీ కీలక ప్రసంగం చేయనున్నారు. రాత్రి 8.30 గంటలకు ప్రధాని ప్రసంగించనున్నారు. దీనికి సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌..

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 18, 2026, 09:12 PM IST

Silver Rate Today: నేడు ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శుక్రవారం వెండి ధరలు ఇవే.. మెరుపు కోల్పోతున్న సిల్వర్..!!
5
Silver Rate Today
Silver Rate Today: నేడు ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శుక్రవారం వెండి ధరలు ఇవే.. మెరుపు కోల్పోతున్న సిల్వర్..!!
Allu Arjun Court Case: ఢిల్లీ హైకోర్ట్‌ను ఆశ్రయించిన అల్లు అర్జున్.. ఈరోజే విచారణ!
5
allu arjun
Allu Arjun Court Case: ఢిల్లీ హైకోర్ట్‌ను ఆశ్రయించిన అల్లు అర్జున్.. ఈరోజే విచారణ!
Free Pension vs Atal Pension Yojana: 5000 కోసం చందాలు కట్టాలా లేదా 4000 ఫ్రీగా తీసుకోవాలా..పెన్షన్ విషయంలో పెద్ద కన్ఫ్యూజన్!
6
Free Pension Scheme India
Free Pension vs Atal Pension Yojana: 5000 కోసం చందాలు కట్టాలా లేదా 4000 ఫ్రీగా తీసుకోవాలా..పెన్షన్ విషయంలో పెద్ద కన్ఫ్యూజన్!
Labha Drishti Yoga 2026: లాభ దృష్టి యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ షురూ.. ఊహించని ధన లాభం!
6
Labha Drishti Yoga 2026
Labha Drishti Yoga 2026: లాభ దృష్టి యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ షురూ.. ఊహించని ధన లాభం!
Live Blog

Narendra Modi Address To Nation Live: ప్రతిష్టాత్మకంగా పార్లమెంట్‌లో తీసుకువచ్చిన మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లు వీగిపోవడంతో దేశ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. ఎన్డీయే కూటమిపై ప్రతిపక్ష ఇండి కూటమి పైచేయి సాధించిన నేపథ్యంలో జాతీయ రాజకీయాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్నాయి. మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లుతోపాటు డీలిమిటేషన్‌, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధించిన మూడు బిల్లులు రద్దయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో జాతిని ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి ప్రసంగించనున్నారు. రాత్రి 8.30 గంటలకు నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడనున్నారు.

 

18 April, 2026

  • 21:05 PM

    Narendra Modi Address To Nation Live Updates... ముగిసిన ప్రసంగం
    జాతిని ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మొత్తం 28 గంటల 34 నిమిషాలు మాట్లాడారు. పలుమార్లు మహిళల పట్ల భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ప్రసంగం మొత్తం కాంగ్రెస్‌, డీఎంకే, తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌, ఎస్పీలను నిందించారు. వారిని మహిళా లోకం క్షమించదు అని ప్రకటించారు.

  • 21:03 PM

    మోదీ భావోద్వేగం
    'మాకు దేశ శ్రేయస్సు.. జాతీయ ప్రయోజనాలు తొలి ప్రాధాన్యం. కానీ కొందరికి దేశ సంక్షేమం కంటే రాజకీయ ప్రయోజనాలే ఎక్కువ. మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లు విషయంలో కూడా ఈసారి అదే జరిగింది. కాంగ్రెస్, డీఎంకే, టీఎంసీ, సమాజ్ వాదీ పార్టీ వంటి విపక్ష పార్టీల స్వార్థ రాజకీయాల భారాన్ని దేశంలోని నారీ శక్తి మోయాల్సి వచ్చింది' అని ప్రధాని మోదీ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

  • 21:01 PM

    ప్రధాని ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు
    పార్లమెంటులో నారీ శక్తి వందన్‌ను వ్యతిరేకించిన విపక్షాలకు నేను స్పష్టంగా చెబుతున్నా. వీళ్లు మహిళల శక్తిని చాలా తేలికగా తీసుకుంటున్నారు. 21వ శతాబ్దపు మహిళలు దేశంలో జరుగుతున్న ప్రతి పరిణామాన్ని నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. మహిళల రిజర్వేషన్‌ను వ్యతిరేకించిన పాపానికి విపక్షాలు కచ్చితంగా శిక్ష అనుభవిస్తాయి' నరేంద్ర మోదీ

  • 20:56 PM

    ప్రధాని ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు

    ==> మహిళా బిల్లు క్రెడిట్‌ తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్‌ ప్రయత్నం చేసింది.
    ==> దేశ ప్రజలను విభజించి లబ్ధి పొందాలని కాంగ్రెస్‌ ఆలోచన
    ==> బిల్లు ఆమోదం పొందితే మరిన్ని రాష్ట్రాల్లో స్థానాలు పెరిగేవి
    ==> డీలిమిటేషన్‌తో ఏ రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరగదు.
    ==> సీట్లు పెరిగితే కాంగ్రెస్‌, తృణమూల్‌, డీఎంకే, ఎస్పీకి స్థానాలు పెరిగేవి. ఇదే విషయాన్ని పదే పదే చెప్పాం. అయినా విపక్షాలు వినిపించుకోలేదు.

  • 20:50 PM

    ప్రధాని ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు
    ==> కాంగ్రెస్‌, డీఎంకే, తృణమూల్‌, ఎస్పీలు మహిళలను ఎదగనీయరు
    ==> రిజర్వేషన్ల కోసం మహిళలు 40 ఏళ్లుగా ఎఉదరుచూస్తున్నారు. ఎంతో నిజాయితీగా తెచ్చుకున్న బిల్లును అడ్డుకున్నారు. నారీ శక్తిని ఎదగకుండా అడ్డుకున్నారు.
    ==> అన్ని రాష్ట్రాల సమాన హక్కులకు బిల్లు తీసుకువచ్చాం.
    ==> ప్రతిసారి కాంగ్రెస్‌ మహిళా బిల్లును అ్డుకుంది. కాంగ్రెస్‌ నిజస్వరూపం బయటపడింది. కుటుంబ పార్టీలు భయపడ్డాయి. ప్రాంతీయ పార్టీల భవిష్యత్‌ను కాంగ్రెస్‌ పణంగా పెట్టింది. 
    ==> డిలీమిటేషన్‌ను బూచీగా చూపించి మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లును కాంగ్రెస్‌ అడ్డుకుంది.

  • 20:43 PM

    భ్రూణహత్యతో సమానం: ప్రధాని మోదీ
    ==> మహిళల స్వప్నాన్ని చిదిమేశారు
    ==> మాకు జాతీయ ప్రయోజనాలే ముఖ్యం
    ==> కాంగ్రెస్‌, డీఎంకే, తృణమూల్‌, ఎస్పీ స్వార్థ రాజకీయాలకు మహిళా లోకం బలైంది.
    ==> తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని మహిళలు ఎప్పటికీ మరవరు. ఇది భ్రూణహత్యలతో సమానం
    ==> మహిళా బిల్లును అడ్డుకుని సంబరాలు చేసుకున్నాయి.
    ==> బిల్లును అడ్డుకోవడంతో మహిళల ఆత్మాభిమానంపై దాడి చేశారు.

  • 20:37 PM

    ప్రధాని ప్రసంగంలోని పాయింట్లు

    ==> బిల్లు వీగిపోవడంతో నేను ఎంతో ఆవేదన చెందా
    ==> విపక్షాలు సంబరాలు చేసుకోవడం విడ్డూరంగా ఉంది
    ==> దేశంలోని మహిళలను విపక్షాలు అవమానించాయి
    ==> మహిళా రిజర్వేషన్లకు కట్టుబడి ఉన్నాం.
    ==> మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లును అడ్డుకుని విపక్షాలు పాపం చేశాయి. దానికి తగ్గ ప్రాయశ్చితం అనుభవిస్తాయి

  • 20:31 PM

    ప్రధాని క్షమాపణ
    'దేశం మొత్తం మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లును ఎలా అడ్డగించారో చూస్తోంది. బిల్లు వీగిపోవడంపై మహిళామణులందరికీ క్షమాపణ చెబుతున్నా' అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. 'మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లును అడ్డుకునేందుకు విపక్షాలు ఎలా ప్రయత్నించారో దేశం మొత్తం చూసింది. బిల్లు వ్యతిరేకించి విపక్షాలు తప్పు చేశాయి. మహిళా రిజర్వేషన్లకు కట్టుబడి ఉన్నాం' అని మోదీ తెలిపారు.

