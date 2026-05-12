/Neet Exam Cancelled 2026: నీట్ పరీక్ష రద్దు.. మళ్లీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు.. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలా..?

NEET New Exam Date Latest Update: నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకై ఏకంగా పరీక్షనే రద్దుచేయాల్సిన దుస్థితి రావడం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిగ్గుచేటు: కేటీఆర్
పగలూ రాత్రి కష్టపడి చదివిన ఎంతోమంది విద్యార్థుల జీవితాలతో కేంద్రం చెలగాటమాడింది.
పకడ్బందీగా పరీక్షలు నిర్వహించడం చేతకాని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్లే మరోసారి పేపర్ లీకైంది.
2024 లోనూ నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకైన ఉదంతం నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకోకపోవడం వల్లే మళ్లీ ఈ ఘటన పునరావృతమైంది.
జాతీయ అర్హత పరీక్ష నిర్వహణలో వరుసగా వెలుగుచూస్తున్న ఈ అసమర్థత విద్యార్థుల పట్ల శాపంగా మారింది.
ఏకంగా వందకు పైగా ప్రశ్నలు పరీక్షకు ముందు రోజే లీక్ కావడం వ్యవస్థలో ఉన్న దారుణమైన లోపాలను బయటపెట్టింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది నీట్ పరీక్ష రాసిన దాదాపు 23 లక్షల మంది విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులను కేంద్ర సర్కారు తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురిచేసింది.
ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీ వ్యవహారాన్ని అత్యంత సీరియస్ గా తీసుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలి.
దీని వెనక ఎంత పెద్దవాళ్ల హస్తం ఉన్నా, వాళ్లందరినీ పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలి, వాస్తవాలను ప్రజల ముందు ఉంచాలి.
అలాగే సాధ్యమైనంత త్వరగా మళ్లీ నీట్ పరీక్షను అత్యంత పకడ్బందీగా నిర్వహించి విద్యార్థుల భవిష్యత్తును కాపాడాలి.
నీట్ పేపర్ లీకేజీకి పూర్తి బాధ్యత వహించి కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణలు చెప్పాలి.
National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has decided to cancel the NEET (UG) 2026 examination conducted on 3 May 2026, and to re-conduct the examination on dates that will be notified separately. pic.twitter.com/fh4o4QtzfI
— ANI (@ANI) May 12, 2026
NEET New Exam Date Latest Update: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఆరోపణలపై సమగ్ర విచారణ కోసం సీబీబీకి కేసును అప్పగించింది. తాము దర్యాప్తునకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని.. అవసరమైన అన్ని రికార్డులు అందిస్తామని NTA తెలిపింది.
NEET New Exam Date Latest Update: రాజస్థాన్ గేస్ పేపర్ పేరిట లీక్ అయిన ప్రశ్నాపత్రంలో దాదాపు 120 ప్రశ్నలు.. అసలైన ప్రశ్నాపత్రంలో ఒకే విధంగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఇందులో జీవశాస్త్రం నుంచి 90 ప్రశ్నలు, రసాయన శాస్త్రం నుంచి 30 ప్రశ్నలు ఉన్నట్లు సమాచారం.
NEET Re Exam Date Latest Update: పరీక్ష రద్దు నేపథ్యంలో విద్యార్థుల అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. NTA నుంచి వచ్చే అధికారిక అప్డేట్లను మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలని.. సోషల్ మీడియాలో జరిగే ప్రచారాలను పట్టించుకోవద్దని చెబుతన్నారు. త్వరలో కొత్త తేదీలు వెలువడే అవకాశం ఉన్నందున.. ఇప్పటి నుంచే విద్యార్థులు తమ ప్రిపరేషన్ వ్యూహాన్ని పునఃసమీక్షించుకుని.. పరీక్షకు సిద్ధంగా ఉండాలని కోరుతున్నారు.
NEET Re Exam Date Latest Update: విద్యార్థులు గతంలో నమోదు చేసుకున్న వివరాలను తీసుకుంటారు. గతంలో ఎంపిక చేసుకున్న పరీక్షా కేంద్రాలను ఆప్షన్స్ గా తీసుకుంటారు. అదనపు పరీక్ష రుసుము వసూలు చేయడం ఉండదు. ఇప్పటికే చెల్లించిన ఫీజులు వెనక్కి చెల్లిస్తారు. కొత్త పరీక్షకు ముందు కొత్త అడ్మిట్ కార్డులు జారీ చేస్తారు.
NEET Re-exam Date Latest News: నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షను మళ్లీ నిర్వహిస్తామని.. కొత్త తేదీలను త్వరలో ఎన్టీఏ వెల్లడించింది. విద్యర్థులు మళ్లీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది.
Neet Exam Cancelled 2026 Live Updates: నీట్ పేపర్ లీక్ అయిందన్న ఆరోపణలు వెలుగులోకి రావడంతో.. మే 3న నిర్వహించిన పరీక్షను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎన్టీఏ ప్రకటించింది. రాజస్థాన్లో జరిగిన నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకయినట్లు వార్తలు రావడంతో ఎగ్జామ్ రద్దు చేసింది. ఈ కేసును విచారణను ప్రభుత్వం సీబీఐకి అప్పగించింది. తదుపరి ఎగ్జామ్ తేదీపై త్వరలో ప్రకటన చేయనుంది. పరీక్షను తిరిగి నిర్వహిస్తామని ఎన్టీఏ ధృవీకరించింది. కాగా రాజస్థాన్లో పరీక్షకు 2 రోజుల ముందు 'గెస్ పేపర్' పేరిట క్వశ్చన్ పేపర్ను రూ.20 వేల నుంచి రూ.30 వేలకు విక్రయించినట్లు సమాచారం. కాగా దేశవ్యాప్తంగా మే 3న జరిగిన పరీక్షకు 22.05L మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..