Neet Exam Cancelled 2026: నీట్ పరీక్ష రద్దు.. మళ్లీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు.. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలా..?

NEET Re-exam Date Latest News: మే 3న దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన నీట్-యూజీ 2026 పరీక్షను రద్దు చేస్తున్నట్లు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) ప్రకటించింది. రాజస్థాన్‌లో పరీక్షకు ముందే ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయిందన్న ఆరోపణలు నిజమని ప్రాథమిక విచారణలో తేలడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. మళ్లీ పరీక్షను నిర్వహించనుండగా.. త్వరలోనే తేదీని వెల్లడించనున్నారు.   
Written By Ashok Krindinti
Published: May 12, 2026, 01:52 PM IST|Updated: May 12, 2026, 01:52 PM IST
12 May 2026 13:52 PM (IST)

NEET New Exam Date Latest Update: నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకై ఏకంగా పరీక్షనే రద్దుచేయాల్సిన దుస్థితి రావడం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిగ్గుచేటు: కేటీఆర్

పగలూ రాత్రి కష్టపడి చదివిన ఎంతోమంది విద్యార్థుల జీవితాలతో కేంద్రం చెలగాటమాడింది.
 
పకడ్బందీగా పరీక్షలు నిర్వహించడం చేతకాని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్లే మరోసారి పేపర్ లీకైంది.
 
2024 లోనూ నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకైన ఉదంతం నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకోకపోవడం వల్లే మళ్లీ ఈ ఘటన పునరావృతమైంది.
 
జాతీయ అర్హత పరీక్ష నిర్వహణలో వరుసగా వెలుగుచూస్తున్న ఈ అసమర్థత విద్యార్థుల పట్ల శాపంగా మారింది.
 
ఏకంగా వందకు పైగా ప్రశ్నలు పరీక్షకు ముందు రోజే లీక్ కావడం వ్యవస్థలో ఉన్న దారుణమైన లోపాలను బయటపెట్టింది.
 
దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది నీట్ పరీక్ష రాసిన దాదాపు 23 లక్షల మంది విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులను కేంద్ర సర్కారు తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురిచేసింది.
 
ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీ వ్యవహారాన్ని అత్యంత సీరియస్ గా తీసుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలి.
 
దీని వెనక ఎంత పెద్దవాళ్ల హస్తం ఉన్నా, వాళ్లందరినీ పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలి, వాస్తవాలను ప్రజల ముందు ఉంచాలి.
 
అలాగే సాధ్యమైనంత త్వరగా మళ్లీ నీట్ పరీక్షను అత్యంత పకడ్బందీగా నిర్వహించి విద్యార్థుల భవిష్యత్తును కాపాడాలి.  
 
నీట్ పేపర్ లీకేజీకి పూర్తి బాధ్యత వహించి కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణలు చెప్పాలి.

12 May 2026 13:42 PM (IST)
12 May 2026 13:28 PM (IST)

NEET New Exam Date Latest Update: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఆరోపణలపై సమగ్ర విచారణ కోసం సీబీబీకి కేసును అప్పగించింది. తాము దర్యాప్తునకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని.. అవసరమైన అన్ని రికార్డులు అందిస్తామని NTA తెలిపింది.

12 May 2026 13:27 PM (IST)

NEET New Exam Date Latest Update: రాజస్థాన్ గేస్ పేపర్ పేరిట లీక్ అయిన ప్రశ్నాపత్రంలో దాదాపు 120 ప్రశ్నలు.. అసలైన ప్రశ్నాపత్రంలో ఒకే విధంగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఇందులో జీవశాస్త్రం నుంచి 90 ప్రశ్నలు, రసాయన శాస్త్రం నుంచి 30 ప్రశ్నలు ఉన్నట్లు సమాచారం.

12 May 2026 13:18 PM (IST)

NEET Re Exam Date Latest Update: పరీక్ష రద్దు నేపథ్యంలో విద్యార్థుల అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. NTA నుంచి వచ్చే అధికారిక అప్‌డేట్‌లను మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలని.. సోషల్ మీడియాలో జరిగే ప్రచారాలను పట్టించుకోవద్దని చెబుతన్నారు. త్వరలో కొత్త తేదీలు వెలువడే అవకాశం ఉన్నందున.. ఇప్పటి నుంచే విద్యార్థులు తమ ప్రిపరేషన్ వ్యూహాన్ని పునఃసమీక్షించుకుని.. పరీక్షకు సిద్ధంగా ఉండాలని కోరుతున్నారు.

12 May 2026 13:10 PM (IST)

NEET Re Exam Date Latest Update: విద్యార్థులు గతంలో నమోదు చేసుకున్న వివరాలను తీసుకుంటారు. గతంలో ఎంపిక చేసుకున్న పరీక్షా కేంద్రాలను ఆప్షన్స్ గా తీసుకుంటారు. అదనపు పరీక్ష రుసుము వసూలు చేయడం ఉండదు. ఇప్పటికే చెల్లించిన ఫీజులు వెనక్కి చెల్లిస్తారు. కొత్త పరీక్షకు ముందు కొత్త అడ్మిట్ కార్డులు జారీ చేస్తారు.

12 May 2026 13:07 PM (IST)

NEET Re-exam Date Latest News: నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షను మళ్లీ నిర్వహిస్తామని.. కొత్త తేదీలను త్వరలో ఎన్టీఏ వెల్లడించింది. విద్యర్థులు మళ్లీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

