TVK Vijay Oath Ceremony Live: 'విజయ్ అనే నేను'.. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్.. బాహుబలి సీన్ రిపీట్

Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ మరికాసేపట్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. విజయ్ చేత గవర్నర్ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  
Published: May 10, 2026, 10:43 AM IST|Updated: May 10, 2026, 10:43 AM IST
Image Credit: Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live (Source: Zee Telugu News)
10 May 2026 10:42 AM (IST)

Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: విజయ్‌తోపాటు మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ముగిసింది. చెన్నై నెహ్రూ స్టేడియం మొత్తం విజయ్ నామస్మరణతో మార్మోగిపోయింది.

10 May 2026 10:34 AM (IST)

Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం గవర్నర్ 9 మంది మంత్రులందరితో ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తున్నారు.

10 May 2026 10:23 AM (IST)

Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: తమిళనాడులో విజయ్ శకం ఆరంభమైంది. తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు. పార్టీ స్థాపించిన రెండేళ్లలోనే అధికారంలోకి వచ్చి చరిత్ర సృష్టించారు. 

10 May 2026 10:20 AM (IST)

Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ విజయ్‌తో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. జోసెఫ్‌ విజయ్ అనే నేను.. అనగానే స్టేడియం కేకలతో హోరెత్తిపోయింది. బాహుబలి మూవీ సీన్ రిపీట్ అయింది. 

10 May 2026 10:07 AM (IST)

Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు సమయం ఆసన్నమైంది. వేదికపైకి విజయ్‌తోపాటు రాహుల్ గాంధీ కూడా చేరుకున్నారు.

10 May 2026 09:57 AM (IST)

Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ నెహ్రూ స్టేడియానికి చేరుకున్నారు. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ స్టేడియానికి వచ్చారు. ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో నటి త్రిష స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచారు.

10 May 2026 09:29 AM (IST)

Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: సరికొత్త రాజకీయ శకానికి నాంది పలుకుతూ.. ఫార్మల్ లుక్‌లో క్లాస్‌గా నెహ్రూ స్టేడియానికి చేరుకున్న TVK చీఫ్ విజయ్

కొద్దిసేపట్లో సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న విజయ్

ప్రమాణ స్వీకారానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ హాజరు 

10 May 2026 09:27 AM (IST)

10 May 2026 09:20 AM (IST)

Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: సీఎం కాన్వాయ్‌లో నెహ్రూ స్టేడియానికి బయల్దేరిన విజయ్‌..! 

==> ఉదయం 10 గంటలకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్‌ ప్రమాణస్వీకారం. 

==> విజయ్‌తో పాటు 9 మంది మంత్రుల ప్రమాణస్వీకారం.

==> టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారానికి హాజరు కానున్న నటి త్రిష కృష్ణన్ 

==> కార్యక్రమానికి హాజరయ్యేందుకు చెన్నై నివాసం నుంచి బయలుదేరిన త్రిష.

10 May 2026 09:17 AM (IST)

Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: ప్రమాణస్వీకారానికి ముందే మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపు.. 

==> సీఎం విజయ్‌ – హోం, ప్రజాపాలన శాఖలు, మంత్రులకు కేటాయించిన ఇతర శాఖలు 
==> ఆధవ అర్జున్‌ – క్రీడలు, ఎక్సైజ్ శాఖ
==> సెంగొట్టాయన్‌ – పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ (PWD)
==> వెంకట్రామన్‌ – పాఠశాల విద్యాశాఖ
==> ఎన్‌.ఆనంద్‌ – మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌
==> నిర్మల్ కుమార్‌ – విద్యుత్ శాఖ
==> రాజమోహన్‌ – ఆదిద్రవిడ సంక్షేమ శాఖ
==> అరుణ్ రాజ్‌ – కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ & రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ 

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

