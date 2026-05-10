Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: విజయ్తోపాటు మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ముగిసింది. చెన్నై నెహ్రూ స్టేడియం మొత్తం విజయ్ నామస్మరణతో మార్మోగిపోయింది.
Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం గవర్నర్ 9 మంది మంత్రులందరితో ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తున్నారు.
Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: తమిళనాడులో విజయ్ శకం ఆరంభమైంది. తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు. పార్టీ స్థాపించిన రెండేళ్లలోనే అధికారంలోకి వచ్చి చరిత్ర సృష్టించారు.
Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ విజయ్తో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. జోసెఫ్ విజయ్ అనే నేను.. అనగానే స్టేడియం కేకలతో హోరెత్తిపోయింది. బాహుబలి మూవీ సీన్ రిపీట్ అయింది.
Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు సమయం ఆసన్నమైంది. వేదికపైకి విజయ్తోపాటు రాహుల్ గాంధీ కూడా చేరుకున్నారు.
Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ నెహ్రూ స్టేడియానికి చేరుకున్నారు. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ స్టేడియానికి వచ్చారు. ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో నటి త్రిష స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచారు.
Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: సరికొత్త రాజకీయ శకానికి నాంది పలుకుతూ.. ఫార్మల్ లుక్లో క్లాస్గా నెహ్రూ స్టేడియానికి చేరుకున్న TVK చీఫ్ విజయ్
కొద్దిసేపట్లో సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న విజయ్
ప్రమాణ స్వీకారానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ హాజరు
Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: సీఎం కాన్వాయ్లో నెహ్రూ స్టేడియానికి బయల్దేరిన విజయ్..!
==> ఉదయం 10 గంటలకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం.
==> విజయ్తో పాటు 9 మంది మంత్రుల ప్రమాణస్వీకారం.
==> టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారానికి హాజరు కానున్న నటి త్రిష కృష్ణన్
==> కార్యక్రమానికి హాజరయ్యేందుకు చెన్నై నివాసం నుంచి బయలుదేరిన త్రిష.
Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: ప్రమాణస్వీకారానికి ముందే మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపు..
==> సీఎం విజయ్ – హోం, ప్రజాపాలన శాఖలు, మంత్రులకు కేటాయించిన ఇతర శాఖలు
==> ఆధవ అర్జున్ – క్రీడలు, ఎక్సైజ్ శాఖ
==> సెంగొట్టాయన్ – పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ (PWD)
==> వెంకట్రామన్ – పాఠశాల విద్యాశాఖ
==> ఎన్.ఆనంద్ – మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్
==> నిర్మల్ కుమార్ – విద్యుత్ శాఖ
==> రాజమోహన్ – ఆదిద్రవిడ సంక్షేమ శాఖ
==> అరుణ్ రాజ్ – కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ & రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ
Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live Updates: తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) అధినేత సి.జోసెఫ్ విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి రంగం సిద్ధమైంది. చెన్నైలోని నెహ్రూ స్టేడియంలో ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి చరిత్ర సృష్టించనున్నారు. శనివారం మిత్రపక్షాల నుంచి మద్దతు లేఖలను సమర్పించిన అనంతరం తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్ క్లియర్ చేశారు. మొత్తం 234 స్థానాల్లో టీవీకే 108 సీట్లు గెలుచుకుని అతిపెద్దగా పార్టీగా అవతరించింది. అయితే మెజారిటీకి అవసరమైన 118 ఎమ్మెల్యేల మార్కు కోసం హైడ్రామా నడవగా.. చివరకు ఇతర పార్టీల మద్దతుతో 120 మంది ఎమ్మెల్యేల మెజారిటీని సాధించింది. మే 13వ తేదీలోగా అసెంబ్లీలో విశ్వాస తీర్మానం ద్వారా ఈ మెజారిటీని నిరూపించుకోవాలని గవర్నర్ ఇప్పటికే డెడ్లైన్ విధించారు. టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం (Vijay oath ceremony live updates) లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.\