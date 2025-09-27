Vijay Karur Rally Stampede Live: హీరో విజయ్ సభలో ఏం జరిగింది..? భారీ తొక్కిసలాటలో 33 మంది మృతి

Tamil Nadu Stampede Live Updates: తమిళనాడు కరూర్లో సినీ హీరో, టీవీకే అధినేత విజయ్ నిర్వహించిన మీటింగ్లో భారీ తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు 33 మంది మృతి చెందారు. ఇంకా అనేకమంది గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రుల్లో కొంతమంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మృతుల సంఖ్య పెరిగే ఆస్కారం ఉంది. గాయపడిన వారిని కరూర్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ సంఘటనపై ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ కరూర్ స్పందించారు. జిల్లా కలెక్టర్ను సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఆరోగ్య మంత్రి, పాఠశాల విద్యా మంత్రిని కరూర్కు త్వరగా వెళ్లాలని చెప్పారు. విజయ్ సభలో తొక్కిసలాటకు సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.