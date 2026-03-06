English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
UPSC CSE Result 2026 LIVE: సివిల్స్‌ రిజల్ట్స్‌ విడుదల.. మొదటి ర్యాంకు ఎవరికంటే?

Civils Results 2026 Live Updates Anuj Agnihotri Get First Rank And Here Ranks List: దేశంలోనే అత్యున్నత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలపై సివిల్స్‌కు సంబంధించిన తుది ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. సివిల్స్‌లో ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ సాధించిన వారి జాబితాను యూపీఎస్సీ విడుడల చేసింది. దేశంలోనే అత్యుత్తమ ర్యాంకు ఎవరు పొందారు? తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతమందికి ర్యాంకులు వచ్చాయో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 6, 2026, 03:30 PM IST

UPSC CSE Result 2026 LIVE: సివిల్స్‌ రిజల్ట్స్‌ విడుదల.. మొదటి ర్యాంకు ఎవరికంటే?
Live Blog

UPSC CSE Result 2026 LIVE Updates: భారతదేశంలో అత్యున్నత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సివిల్స్‌. ప్రభుత్వ పరిపాలనలో కీలక భూమిక పోషించే సివిల్స్‌కు సంబంధించిన ఫలితాలను యూపీఎస్‌సీ విడుదల చేసింది. ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌, ఐఎఫ్‌ఎస్‌తోపాటు ఐఆర్‌ఎస్‌కు ఎంపికైన వారి జాబితాను యూపీఎస్సీ ర్యాంకుల వారీగా వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా హోరాహోరీగా పోటీ జరిగే ఈ పరీక్షల్లో ఎవరు ఎంపికయ్యారో తెలుసుకుందాం. తాము అనుకున్న కల ఎవరు సాధించారో చూద్దాం. ఏళ్లకు ఏళ్లు కష్టపడి చదివి.. ఎవరు దేశంలోనే అత్యున్నత ఉద్యోగాలు పొందారో.. దేశంలో మొదటి ర్యాంకు సాధించారు? తెలంగాణ, ఏపీ నుంచి ర్యాంకులు సాధించిన వారు ఎవరో తెలుసుకుందాం.

6 March, 2026

  • 15:26 PM

    UPSC CSE Result 2026 LIVE Updates.. సివిల్స్‌లో మెరిసిన మనోళ్లు

    సివిల్స్ పరీక్ష ఫలితాలను యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (యూపీఎస్సీ) శుక్రవారం విడుదల చేయగా.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు.

    సృజన (55వ ర్యాంక్‌)
    డీఎస్‌కే ప్రచేత్‌ (193వ ర్యాంక్‌)
    ఎస్. వర్షిత్‌రెడ్డి (259వ ర్యాంక్‌)
    ఎం.పవన్‌కుమార్‌రెడ్డి (297వ ర్యాంక్)
    వి. విక్రమసింహారెడ్డి (541వ ర్యాంక్‌)
    గుమ్మల శ్వేత (573వ ర్యాంక్‌)
    పోతుపురెడ్డి భార్గవ్‌ (537వ ర్యాంక్‌)
    పుడారి రాహుల్‌ (748వ ర్యాంక్‌)
    కత్తిమాని అనిరుధ్‌ (786వ ర్యాంక్‌)
    కోరపాతుల శ్రీకర్‌రాజు (806వ ర్యాంక్‌)

  • 15:21 PM

    UPSC CSE Result 2026 LIVE Updates.. ర్యాంకుల్లో రిజర్వేషన్లు ఇలా..

    యూపీఎస్‌సీ మొత్తం 958 మందిని వివిధ సర్వీసులకు ఎంపిక చేసింది. వాటిలో జనరల్‌ కేటగిరి 317, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ నుంచి 104, ఓబీసీ నుంచి 306, ఎస్సీ 158, ఎస్టీ నుంచి 73 మంది ఎంపికయ్యారు.

  • 15:16 PM

    UPSC CSE Result 2026 LIVE Updates.. ప్రిలిమ్స్‌, మెయిన్స్‌ ఇంటర్వ్యూ వివరాలు

    ప్రిలిమ్స్‌, మెయిన్స్‌: 25 మే 2025న ప్రిలిమ్స్‌ ఫలితాలు విడుదల చేయగా.. ఆగస్టు 22 నుంచి 31వ తేదీ వరకు మెయిన్స్‌ పరీక్షలు నిర్వహించారు. 
    ఇంటర్వ్యూ: మెయిన్స్‌కు అర్హత సాధించిన వారికి డిసెంబర్‌ 2026 నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు దశలవారీగా యూపీఎస్‌సీ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించింది.

  • 15:13 PM

    UPSC CSE Result 2026 LIVE Updates .. యూపీఎస్‌సీ ప్రకటించిన ఫలితాల్లో టాప్‌ 10 ర్యాంకులు వీరికే..
    అనూజ్‌ అగ్నిహోత్రి, రాజేశ్వరి సువె, ఆకాన్ష్‌ ధూల్‌, రాఘవ్‌ ఝన్‌ఝన్‌వాలా, ఇషాన్‌ భట్నాగర్‌, జిన్నియా అరోడా, ఏఆర్‌ రజా మెహియిద్దీన్‌, పక్షల్‌ సెక్రటరీ, అస్తా జైన్‌, ఉజ్వల్‌ ప్రియాంక్‌

  • 15:03 PM

    Anuj Agnihotri Get First Rank In Civils Results 2026.. మొత్తం 958 ర్యాంకులు

    ప్రతి యేడాది యూపీఎస్‌సీ సివిల్స్‌ పరీక్షలు నిర్వహించి ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌, ఐఎఫ్‌ఎస్‌, ఐఆర్‌ఎస్‌ తదితర అత్యున్నత ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. గతేడాది నిర్వహించిన ప్రిలిమ్స్‌, మెయిన్స్‌, ఇంటర్వ్యూలు పూర్తి చేసి తాజాగా యూపీఎస్‌సీ ర్యాంకులను విడుదల చేసింది. యూపీఎస్‌సీ మొత్తం 958 మంది ర్యాంకులను ప్రకటించింది. ర్యాంకుల జాబితాను యూపీఎస్‌సీ తన వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపర్చింది. 

