UPSC CSE Result 2026 LIVE: సివిల్స్‌ రిజల్ట్స్‌ విడుదల.. మొదటి ర్యాంకు ఎవరికంటే?

UPSC CSE Result 2026 LIVE Updates: భారతదేశంలో అత్యున్నత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సివిల్స్. ప్రభుత్వ పరిపాలనలో కీలక భూమిక పోషించే సివిల్స్కు సంబంధించిన ఫలితాలను యూపీఎస్సీ విడుదల చేసింది. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్తోపాటు ఐఆర్ఎస్కు ఎంపికైన వారి జాబితాను యూపీఎస్సీ ర్యాంకుల వారీగా వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా హోరాహోరీగా పోటీ జరిగే ఈ పరీక్షల్లో ఎవరు ఎంపికయ్యారో తెలుసుకుందాం. తాము అనుకున్న కల ఎవరు సాధించారో చూద్దాం. ఏళ్లకు ఏళ్లు కష్టపడి చదివి.. ఎవరు దేశంలోనే అత్యున్నత ఉద్యోగాలు పొందారో.. దేశంలో మొదటి ర్యాంకు సాధించారు? తెలంగాణ, ఏపీ నుంచి ర్యాంకులు సాధించిన వారు ఎవరో తెలుసుకుందాం.