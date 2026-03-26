Corona Lockdown In India 2026: ఓ పక్క జరుగుతున్న యుద్ధాలు ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తుంటే..ఇప్పుడు మరో ముప్పు మానవాళిని తరుముకొస్తుంది. కరోనా సంక్షోభం ముగిసి దాదాపుగా 5 ఏళ్లు గడిచినా..ఇప్పుడు మరో కొత్త వేరియంట్ ఇప్పుడు ప్రజల్లో భయందోళలను రేకెత్తిస్తోంది. అమెరికాలో బిఏ.3.2 అనే కరోనా కొత్త వేరియంట్ను కనుగొన్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు మరో విపత్తు రాబోతోందని సంకేతం కనిపిస్తోంది.
సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (CDC) నివేదిక ప్రకారం.. కరోనా వైరస్ కొత్త సూపర్ వేరియంట్ ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని మరోసారి వెంటాడుతోంది. ఇందులో షాకింగ్ న్యూస్ ఏమిటంటే, కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వారిపై కూడా ఈ వైరస్ బలంగా పనిచేసి శరీర సామర్థ్యాన్ని బలహీన పరుస్తుందట. ఈ క్రమంలో ప్రజలంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుటికే అమెరికాలో BA.3.2 అనే కొత్త వేరియంట్ వేగంగా వ్యాపి చెందుతోంది. ఈ వేరియంట్ ఒక రకమైన ఒమిక్రాన్ అని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. ఈ వేరియంట్ను మొదటగా 2024లో దక్షిణాఫ్రికాలో గుర్తించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
అమెరికాతో పాటు ఈ కరోనా కొత్త వేరియంట్ ఇప్పుడు అనేక దేశాలకు వ్యాపిస్తుందట. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 25 కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలలో దీని రోగులను గుర్తించినట్లు సమాచారం. మరో షాకింగ్ న్యూస్ ఏమిటంటే.. ఈ భయంకరమైన వైరస్ రోగులపైనే కాకుండా ప్రపంచంలోని విమానాశ్రయాల్లోని మురుగునీటి నమూనాలలో కూడా వైరస్ శాంపిల్స్ లభించాయట. ఇప్పుడిదే విషయం ప్రపంచానికి వణుకు పుట్టిస్తోంది.
శాస్త్రవేత్తల సంచలన ప్రకటన!
కరోనా బిఏ.3.2 స్పైక్ ప్రోటీన్లో సుమారు 70 నుండి 75 మార్పులు కనుగొన్నట్లు తెలిపింది. ఈ స్పైక్ ప్రోటీన్లు వైరస్ మానవ కణాలలోకి ప్రవేశించేందుకు సహాయపడతాయని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేశారు. ఈ మార్పుల కారణంగా, ఈ రకమైన వైరస్ మరింత వేగంగా వ్యాపిస్తుందని భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని కూడా ఈ వైరస్ నశింపజేస్తుందని సమాచారం.
కొత్త కరోనా ప్రమాదకరమా?
ప్రస్తుత పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే.. ఈ కొత్త వేరియంట్ అంత తీవ్రమైనది కాదని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. ఇది జనాన్ని ఊరట కల్పించే వార్త. కొత్త వైరస్ బారిన పడిన కొందరు రోగులు ఇప్పటికే ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొంది ఇంటికి కూడా చేరినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న వైరస్ రకం మరీఅంతగా ప్రాణాంతకమైన వేరియంట్ కాదని స్పష్టం చేశారు. ఏది ఏమైనా వైరస్ బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. కరోనా సంక్షోభం ఇప్పటికీ మన నుంచి తొలగి పోలేదని, భవిష్యత్తులో కొత్త రకం పుట్టుకొచ్చే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాప్తిని నివారించడం అత్యంత ముఖ్యం. వైరస్ వ్యాప్తి చెందేందుకు ఎంత అవకాశం తక్కువ ఉంటే అది రూపాంతరం చెందేందుకు అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. ఫ్లూ, ఆర్ఎస్వి వంటి ఇతర శ్వాసకోశ వ్యాధులు కూడా పెరుగుతున్న క్రమంలో కరోనా ముప్పు ఇంకా తొలగిపోలేదని తెలుస్తోంది.
