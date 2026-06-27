/ Ketan Agarwal Murder Case: పూణె బిజినెస్ మెన్ మర్డర్ కేసు.. జైలులో మందు, సిగరెట్ కావాలని సియా డిమాండ్.!. పోలీసులు ఏమన్నారంటే..?

Siya Goyal Allegedly asked for Beer in police Custody: మహారాష్ట్రలోని పూణె లో లోహగఢ్ వద్ద యువ బిజినెస్ మెన్ హత్య ఘటనలో పోలీసుల విచారణ చేపట్టిన కొలది షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే పోలీసులు సియా సోదరుడు సాహిల్ పది గంటల పాటు విచారించారు. ఆతర్వాత మరల సియా తల్లిదండ్రులు ప్రవీణ్, పూజా గోయల్ లకు మరోసారి సమన్స్ జారీ చేసి విచారించారు. వీరు ముగ్గురిని వెర్వేరుగా పోలీసులు విచారించినట్లు తెలుస్తొంది. మరోవైపు సియా తల్లిదండ్రులు మాత్రం తమకు చేతన్ చౌదరీ అస్సలు తెలియదని అతని ముఖం కూడా ఎప్పుడు చూడలేదని చెప్పారు.
ఇక సియా సోదరుడు సాహిల్ మాత్రం చేతను తనకు క్రికెట్ లో ఆటలో పరిచయం అని తన ఆటను చూసేందుకు సియా వచ్చేదని అలా వీరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడిందని చెప్పాడు. పలు మార్లు సియా, చేతను కలిశారని కూడా చెప్పాడు. దీనిపై పోలీసులు ఇంకా లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు సియా గోయల్, చేతన్ చౌదరీలు ఇద్దరు జైలులో నేరాన్ని ఒకరిపై మరోకరు నెట్టుకుంటున్నారు. దీంతో పోలీసులు సైతం కొన్ని సందర్భాలలో తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఇక సియా గోయల్ జైలులో ఉండగా తనకు బీర్ , సిగరెట్లు కావాలని పోలీసుల్ని కోరింది.
కానీ అధికారులు మాత్రం అలాంటివి అనుమించరని ఆమె అభ్యర్థనను పోలీసులు తిరస్కరించారు. ఆ తర్వాత ఆమె ఆ అభ్యర్థనను పునరావృతం చేయలేదని అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు సియా గోయల్ 12 క్లాస్ ఫెయిల్ అని ఆమె ఒకేసారి అనేక మంది పురుషులతో అఫైర్ నడిపిందని పోలీసులు విచారణలో బైటపడింది. ఇక సియా గోయల్ కు తాగుడు అలవాటు ఉందని తెలిసి కేతన్ తల్లి మాత్రం తమ ఇంట్లోఇవి నడవదని స్పష్టం చేసినట్లు చెప్పింది.
మరోవైపు సియా తల్లిదండ్రులు తమ కూతురికి ఉన్న తాగుడు అలవాటును తమ వద్ద దాచారని కూడా స్థానిక మీడియాతో తన బాధను చెప్పుకుంది. ఇక సియా గోయల్, చేతన్ చౌదరీలు ఇద్దరు కేతన్ చనిపోతే తమకు కొంత సమయం దొరుకుందని ఈ విధంగా ప్రమాద వశాత్తు పడిపోయినట్లు స్కెచ్ వేశారని అంగీకరించారు.
జూన్ 18 హత్యకు ఒక రోజు ముందు.. అంటే జూన్ 17న, సియా , చేతన్లు లోనావాలాలోని ఒక కేఫ్ వీడియోను సైతం పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇక్కడే ఇద్దరు కేతన్ మర్డర్ కు స్కెచ్ వేసినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఫోన్ లోని డాటాను డిలీట్ చేయడం, చేతన్ తన దగ్గర పనిచేసే మరో వ్యక్తి ఫోన్ ను తీసుకొని మర్డర్ జరిగిన రోజు వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు డిలీట్ డాటాను రికవరీ చేసే పనిలో పడ్డారు.
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