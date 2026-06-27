Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • / Ketan Agarwal Murder Case: పూణె బిజినెస్ మెన్ మర్డర్ కేసు.. జైలులో మందు, సిగరెట్ కావాలని సియా డిమాండ్.!. పోలీసులు ఏమన్నారంటే..?

Ketan Agarwal Murder Case: పూణె బిజినెస్ మెన్ మర్డర్ కేసు.. జైలులో మందు, సిగరెట్ కావాలని సియా డిమాండ్.!. పోలీసులు ఏమన్నారంటే..?

Siya goyal demands beer in police custody: సియా గోయల్ తల్లిదండ్రులతో పాటు సోదరుడికి కూడా పోలీసులు సమన్స్ జారీ చేశారు. ఈ కేసులో అనేక కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 27, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:26 PM IST
Ketan Agarwal Murder Case: పూణె బిజినెస్ మెన్ మర్డర్ కేసు.. జైలులో మందు, సిగరెట్ కావాలని సియా డిమాండ్.!. పోలీసులు ఏమన్నారంటే..?
Image Credit: punenews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచేది పక్కా.. రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగిరేది పక్కా: కేటీఆర్‌
KT Rama Rao1 min ago
2
Ketan Agarwal Murder Case7 min ago
3
Gautam Gambhir32 min ago
4
Idupu Kayitham Controversy33 min ago
5
Tollywood new trend37 min ago