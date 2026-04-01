Chandigarh Explosion: ఉలిక్క పడ్డ చండీగఢ్.. బీజేపీ కార్యాలయం వద్ద భారీ పేలుడు.. ఏం జరిగిందంటే..?.

Loud Blast reported outside punjab bjp office in Chandigarh: చండీగఢ్ లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. సెక్టార్ 37 లోని బీజేపీ కార్యాలయం వద్ద పార్క్ చేసి ఉన్న స్కూటీ పేలిపోయింది. ఈ ఘటనలో భారీ శబ్దం రావడంతో అక్కడి వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. పంజాబ్ భారతీయ జనాతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యలయం ఎదుట ఈ ఘటన సంభవించింది.
వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీనిపై రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు బాంబు నిర్వీర్య బలగాలు, జాగీలాలతో రంగంలోకి దిగి ఆ ప్రాంతంను జల్లెడ పడుతున్నారు. సీసీ ఫుటేజీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంకా ఎక్కడైన పేలుడు పదార్థాలు ఉన్నాయా..?.. అనే కోణంలో అణువణువు గాలిస్తున్నారు.
ఈ ఘటనతో చండీగఢ్ లో ఒక్కసారిగా హై అలర్ట్ సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఈ ఘటనపై సెంట్రల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీ (CFSL) బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది. పేలుడుకు కారణాన్ని నిర్ధారించడానికి వారు ఆ ప్రాంతాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తున్నారు.
కార్యాలయం చుట్టూ భారీగా కేంద్ర బలగాలను మొహరించారు. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం గానీ, గాయాలు గానీ జరగలేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అయితే.. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. ఈ పేలుడులో చిన్న, నాసిరకమైన పేలుడు పరికరాన్ని ఉపయోగించి ఉండవచ్చని చండీగఢ్ ఎస్ఎస్పి కన్వర్దీప్ కౌర్ అన్నారు. దీనిపై నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ బృందం కూడా వచ్చిందని ఆమె తెలిపారు. ఈ పేలుడు ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి అధికారులు ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
