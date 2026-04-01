  • Chandigarh Explosion: ఉలిక్క పడ్డ చండీగఢ్.. బీజేపీ కార్యాలయం వద్ద భారీ పేలుడు.. ఏం జరిగిందంటే..?.

Chandigarh Explosion: ఉలిక్క పడ్డ చండీగఢ్.. బీజేపీ కార్యాలయం వద్ద భారీ పేలుడు.. ఏం జరిగిందంటే..?.

Blast reported outside bjp office chandigarh: పార్క్ చేసి ఉన్న స్కూటీ  ఒక్కసారిగా పేలడంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు భయంతో దూరంగా పారిపోయారు. చండీగఢ్ లొోని బీజేపీ ఆఫీస్ వద్ద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 1, 2026, 07:00 PM IST
  ఛండీ గఢ్ లో భారీ పేలుడు..
  రంగంలోకి దిగిన భద్రత సిబ్బంది..

Vontimitta: పౌర్ణమి వెన్నెల కాంతుల్లో రాములోరి కల్యాణం! ఒంటిమిట్ట కోదండరాముడి వేడుక వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో తెలుసా?
6
Vontimitta
Vontimitta: పౌర్ణమి వెన్నెల కాంతుల్లో రాములోరి కల్యాణం! ఒంటిమిట్ట కోదండరాముడి వేడుక వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో తెలుసా?
DA Hike News 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. ఈ నెలలోనే జీతాల పెంపు ప్రకటన..!
5
DA hike
DA Hike News 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. ఈ నెలలోనే జీతాల పెంపు ప్రకటన..!
Indian Railways: రైల్వే ప్రయాణీకులకు అలెర్ట్‌.. రేపటి నుంచి టిక్కెట్‌ రీఫండ్‌ రూల్స్‌ ఛేంజ్‌, ఎంత వాపసు వస్తాయంటే?
6
Indian Railways Refund Rules
Indian Railways: రైల్వే ప్రయాణీకులకు అలెర్ట్‌.. రేపటి నుంచి టిక్కెట్‌ రీఫండ్‌ రూల్స్‌ ఛేంజ్‌, ఎంత వాపసు వస్తాయంటే?
Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. ఆ ఒక్క విషయంలో జాగ్రత్త!
5
daily horoscope march 31 2026
Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. ఆ ఒక్క విషయంలో జాగ్రత్త!
Chandigarh Explosion: ఉలిక్క పడ్డ చండీగఢ్.. బీజేపీ కార్యాలయం వద్ద భారీ పేలుడు.. ఏం జరిగిందంటే..?.

Loud Blast reported outside punjab bjp office in Chandigarh: చండీగఢ్ లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. సెక్టార్ 37 లోని బీజేపీ కార్యాలయం వద్ద పార్క్ చేసి ఉన్న స్కూటీ పేలిపోయింది. ఈ ఘటనలో భారీ శబ్దం రావడంతో అక్కడి వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.  పంజాబ్  భారతీయ జనాతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యలయం ఎదుట ఈ ఘటన సంభవించింది.

వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీనిపై రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు బాంబు నిర్వీర్య బలగాలు, జాగీలాలతో రంగంలోకి దిగి ఆ ప్రాంతంను జల్లెడ పడుతున్నారు. సీసీ ఫుటేజీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంకా ఎక్కడైన పేలుడు పదార్థాలు ఉన్నాయా..?.. అనే కోణంలో అణువణువు గాలిస్తున్నారు.

ఈ ఘటనతో చండీగఢ్ లో ఒక్కసారిగా హై అలర్ట్ సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది.   ఈ ఘటనపై సెంట్రల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీ (CFSL) బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది. పేలుడుకు కారణాన్ని నిర్ధారించడానికి వారు ఆ ప్రాంతాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తున్నారు.

కార్యాలయం చుట్టూ భారీగా కేంద్ర బలగాలను మొహరించారు.  ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం గానీ, గాయాలు గానీ జరగలేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అయితే..   ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. ఈ పేలుడులో చిన్న, నాసిరకమైన పేలుడు పరికరాన్ని ఉపయోగించి ఉండవచ్చని చండీగఢ్ ఎస్ఎస్పి కన్వర్‌దీప్ కౌర్ అన్నారు. దీనిపై నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ బృందం కూడా వచ్చిందని ఆమె తెలిపారు. ఈ పేలుడు ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి అధికారులు ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

