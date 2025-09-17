English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Love Swaps in Bareilly: ఇలా తయారయ్యారెంట్రా.. భార్య చెల్లితో భర్త.. బావ సోదరితో బామ్మర్ది జంప్.. ట్విస్ట్ ఏంటంటే..?

Uttar Pradesh news: యూపీలోని బరేలీలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక యువకుడు తన భార్య సోదరిపై కన్నేశాడు. దీంతో ఆమెను తీసుకుని పారిపోయాడు. దీంతో అతగాడి బామ్మర్ది కోపంతో బావకు దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చాడు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 17, 2025, 02:45 PM IST
  • యూపీలో ఘోరం..
  • ఘటనపై దుమారం..

Love Swaps in Bareilly: ఇలా తయారయ్యారెంట్రా.. భార్య చెల్లితో భర్త.. బావ సోదరితో బామ్మర్ది జంప్.. ట్విస్ట్ ఏంటంటే..?

Love Swaps incident in Bareilly Uttar Pradesh: ప్రస్తుతం సమాజంలో అనేక దారుణ ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అసలు సమాజంలో భార్యభర్తల బంధంను ఎంతో గొప్పదిగా చెబుతుంటారు. కానీ ఇటీవల జరుగుతున్న ఘటనలు చూస్తుంటే జనాలు ఎటుపోతున్నారని ఆందోళనలు కల్గుతున్నాయి.ఈ క్రమంలో కొన్ని చోట్ల భార్యలుతమ భర్తల్ని, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని లేపేస్తున్నారు.

ఇలాంటి ఘటనలు రోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.యూపీలోని బరేలీలో మాత్రం వెరైటీ ఘటన చోటు చేసుకుంది.  అచ్చం సినిమా స్టోరీలాగా ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని  బరేలీ జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కములుపూర్ గ్రామానికి చెందిన కేశవ కుమార్ కు ఆరేళ్ల క్రితం పెళ్లి అయ్యింది. ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. అయితే.. ఇతగాడు.. ఇటీవల తన భార్య సోదరి కల్పనతో ఇంటి నుంచి పారిపోయాడు.

 అయితే..  ఈ ఘటన జరిగిన మరుసటి రోజే.. భార్య సోదరుడైన రవీందర్..  బావ అయిన కేశవ్ కుమారీ సోదరితో పరారయ్యాడు. ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో గ్రామస్తులంతా షాక్ అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరు కుటుంబాల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసులను నమోదు చేశారు.  దీనితో గాలింపు చర్యలు చేపట్టి నలుగుర్ని పట్టుకుని పీఎస్ కు తరలించారు.

Kerala Boy Raped: కేరళలో అత్యంత ఘోరం.. బాలుడిపై 14 మంది అత్యాచారం.. నిందితుల్లో పొలిటియన్, ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..

ఆ తర్వాత వీరికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వీరిని వారి వారి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. ఈ  ఘటన మాత్రం స్థానికంగా పెద్ద దుమారంగా మారింది. మరోవైపు వీరి కుటుంబాలు కూడా వీరి పెళ్లికి అంగీకరించాయి. దీంతో పోలీసులు ఈ కేసును క్లోజ్ చేసిన కూడా ఈ ఘటన మాత్రం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది. ఇదెక్కడి వింతరా నాయన అంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshLove Swapsextramarital affairUP Crime Newslove affair

