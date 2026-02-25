English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bride Shoots on Stage Bihar Video: పచ్చని పందిరిలో పెళ్లి.. ఇంతలో ప్రియుడు వచ్చి ఏంచేశాడంటే..?.. వీడియో..

Bride shoot on stage in bihar: ఒక వైపు ఎంతో వేడుకగా పెళ్లి జరుగుతుంది. దీంతో అందరు నవ్వుకుంటూ పెళ్లి వేడుకను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఆమె ప్రియుడు వచ్చి అందర్ని విషాదంలో మునిగేలా చేశాడు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 25, 2026, 06:53 PM IST
  • పెళ్లిలో పెనువిషాదం..
  • బీహర్ లో దారుణ ఘటన..

Bride Shoots on Stage Bihar Video: పచ్చని పందిరిలో పెళ్లి.. ఇంతలో ప్రియుడు వచ్చి ఏంచేశాడంటే..?.. వీడియో..

Lover shoots bride stomach during wedding ceremony in bihar: ఇటీవల తరచుగా పెళ్లివేడుకలు, భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొంత మంది పెళ్లి చేసుకుని కొన్ని రోజులకే గొడవలు పడుతున్నారు. మరికొంత మంది పెళ్లికి ముందే ఎఫైర్ లు పెట్టుకుని వారిని మోసం చేసి ఇతరులతో పెళ్లికి రెడీ అయిపోతున్నారు. ఈ బాధను భరించలేని వారు కొంత మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుండగా మరికొంత మంది తమను మోసం చేశారని ప్రేమించిన వారిని చంపేందుకు కూడా వెనుకాడటంలేదు. ఈ కోవకు చెందిన  ఘటన బీహర్ లోని బాక్సార్ లో చోటుచేసుకుంది.

బీహార్‌లోని బక్సర్‌ జిల్లాలో మంగళవారం రాత్రి జరిగిన వివాహ వేడుకలో ఊహించని ఘటన చోటు చేసుకుంది. పెళ్లి వేడుక గ్రాండ్ గా జరుగుతుంది. అందరు ఎంతో ఆనందంతో వేడుకను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏమైందో కానీ ఒక్కసారిగా ఆమె మాజీ ప్రియుడు అక్కడకు వచ్చాడు. పెళ్లికూతురుతో పాటు వరుడికి స్టేజీ మీద ఆరతి ఇస్తున్నారు. ఇంతలో ఆమె ప్రియుడు వధువు కడుపులో పలురౌండ్ల కాల్పులు జరిపాడు.

ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారు షాక్ అయ్యారు. వెంటనే అతడ్ని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ అతను పారిపోయాడు. యువతి రక్తపు మడుగులో స్టేజీ మీద కుప్పకూలీపోయింది. వెంటనే ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆమెకు అత్యవసర విభాగంలో ఉంచి మరీ చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆమె ఆరోగ్యంపై వైద్యులు ఇప్పుడే ఏమి చెప్పలేమని చెప్తున్నారు.  

మొత్తంగా పచ్చని పందిరిలో వధువుపై కాల్పుల ఘటన బీహర్ లో సంచలనంగా మారింది. మరోవైపు వధువు కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మరోవైపు ఆర్తి బల్లియా జిల్లాకు చెందిన దీన్‌బంధు ఆమెను గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనపై అసలు విషయాలు వెలుగులోకివస్తే ఘటనపై క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

 

