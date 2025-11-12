English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Lower Berth Video: రైలులో లోయర్‌ బెర్త్‌ కావాలా? టిక్కెట్‌ బుక్‌ చేసేటప్పుడు ఈ తప్పు చేయకండి! వీడియో..

Lower Berth Video: రైలులో లోయర్‌ బెర్త్‌ కావాలా? టిక్కెట్‌ బుక్‌ చేసేటప్పుడు ఈ తప్పు చేయకండి! వీడియో..

Lower Berth TTE Viral Video: మన దేశంలో ప్రతి రోజు కొన్ని లక్షలాది మంది రైలు ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేస్తారు. తక్కువ ధరలోనే సుదీర్ఘ గమ్యస్థానాన్ని కూడా తక్కువ సమయంలోనే చేరుస్తుంది. అందుకే ఎక్కువ మంది రైలు ప్రయాణం ఎంచుకుంటారు. దీనికి ఐఆర్‌సీటీసీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ లేదా థర్డ్ పార్టీ యాప్ లేదా రైల్వే స్టేషన్ వెళ్లి నేరుగా టికెట్ బుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. 60 రోజులకు ముందుగానే ఈ రైల్వే టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే రిజర్వేషన్ అవుతుంది. అయితే లోయర్ బెర్త్ కావాలని చాలామంది చూస్తారు. దీనికి కొన్ని రూల్స్‌ ఉంటాయి.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 12, 2025, 08:49 AM IST

Lower Berth Video: రైలులో లోయర్‌ బెర్త్‌ కావాలా? టిక్కెట్‌ బుక్‌ చేసేటప్పుడు ఈ తప్పు చేయకండి! వీడియో..

 Lower Berth TTE Viral Video: రైలులో లోయర్ బెర్త్ కావాలంటే కొన్ని రూల్స్‌ ఉన్నాయి. వాటిని పాటించడం వల్ల సులభంగా మీకు కూడా రైల్వే లోయర్ బెర్త్‌ లభిస్తుంది. వృద్ధులు, మహిళలకు లోయర్ బెర్త్ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అయితే రైలు టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్‌ పాటిస్తే సులభంగా లోయర్ బెర్త్‌ పొందవచ్చని ఇటీవల ఒక టీటీఈ  వివరించారు. ఈ టీటీఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఈ వీడియోలో కొంతమంది వృద్ధ మహిళలు లోయర్ బెర్త్ పొందలేక పోతారు. వారు చేసిన తప్పేంటో అతను చెబుతాడు. మీరు కూడా లోయర్ బెర్త్ కావాలంటే రైల్ టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయకండి. రైల్వే టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలంటే 60 రోజులు ముందుగానే టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఈ టికెట్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఐఆర్‌సీటీసీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా ఇతర థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా రైల్వే స్టేషన్ వెళ్లి నేరుగా టికెట్ కూడా బుక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది.

రైలు టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు సీనియర్ సిటిజెన్లకు లోయర్ బెర్త్‌ దొరక్క వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీనికి ఓ టీటీఈ వివరించిన తీరు నెట్టింట వైరల్ అవుతూ ఉంది. ప్రధానంగా లోయర్ బెర్త్ అంటే 45 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలు, 60 ఏళ్ళు దాటిన వృద్ధులకు కేటాయిస్తారు. రైల్వే టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడే సీనియర్ సిటిజన్ కోటా ఎంచుకోవాలి. అప్పుడే లోయర్ కోట కేటాయిస్తారు. ఇది గర్భిణీలకు కూడా వర్తిస్తుంది.

 

 

 సాధారణంగా రైల్వే టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఒక పీఎన్ఆర్ పై ఇద్దరు సీనియర్ సిటిజన్లకు కూడా ఈ కోట వర్తిస్తుంది. అయితే నాన్ సీనియర్ ప్రయాణికులు ఉంటే మాత్రం జనరల్ కోటా వర్తిస్తుంది. అందుకే లోయర్ బెర్త్ దొరకడం లేదు. ఒకవేళ రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ సీనియర్ సిటిజనలు ఉన్నప్పుడు లోయర్ బెర్త్ దొరకడం కష్టతరమవుతుంది. అయితే వేర్వేరు పీఎన్ఆర్ ల పై టికెట్ బుక్ చేస్తే మాత్రం లోయర్ బెర్త్ దొరికే అవకాశం ఉందని టీటీఈ చెప్తాడు.

 మన ఇండియన్ రైల్వేస్ లో స్లీపర్ క్లాసులో ప్రతి కోచ్‌లో ఆరు లోయర్ బెర్త్‌లు ఈ కోట కింద కేటాయిస్తారు. త్రీ టైర్లలో ఐదు. టూ టైర్‌ల మూడు కేటాయిస్తారు. బుకింగ్ సమయంలో వయసు ధ్రువీకరణ అవసరం లేదు కానీ ప్రయాణ సమయంలో గుర్తింపు కార్డు కచ్చితంగా తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అయితే, వేర్వేరు పీఎన్ఆర్‌ల పై టికెట్ బుక్ చేస్తే మాత్రం అందరికీ ఒకే భోగిలో బెర్త్‌ వస్తుందని నమ్మకం కూడా లేదు. అందుకే ఈసారి రైల్వే టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు రెండు పీఎన్ఆర్‌లపై టికెట్ బుక్ చేసుకుంటారా? ఒకే భోగీలో ప్రయాణం చేయాల్సి చేస్తారా? అనేది రైల్వే ప్రయాణికులు నిర్ణయించుకోవాలి.

Read more:  నాగార్జున ఫ్యామిలీపై మంత్రి కొండా సురేఖా మరోసారి సంచలన ట్వీట్‌..!

Read more:  విద్యార్థులకు మరోసారి గుడ్‌న్యూస్.. నవంబర్‌ 14 శుక్రవారం స్కూళ్లన్నీ బంద్‌..!

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

