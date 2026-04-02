How To Check Gas Level In Cylinder: దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కోసం జనం ఎగబడుతున్నారు. ఒక సిలిండర్ను ఇంటికి తీసుకువెళ్లడానికి ప్రజలు గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడుతున్నారు. కానీ ఆ సిలిండర్ సగం మాత్రమే నిండి ఉంటే పరిస్థితి ఏమిటి? అయితే అలాంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఫుల్ సిలిండర్ను ఎలా తెలుసుకోవాలనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో ఎల్పీజీ (LPG Gas) సంక్షోభం కొనసాగుతోంది. ఎక్కడ చూసినా గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం ప్రజలు పొడవైన క్యూల్లో గంటల తరబడి ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలా మంది బ్లాక్లో సిలిండర్లను కొనే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో సామాన్యులు అధిక ధరలను చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో మీరు బ్లాక్లో పొందినా.. సరాసరి కంపెనీ నుంచి సిలిండర్ డెలివరీ పొందిన దాని పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
బ్లాక్లో సిలిండర్ విక్రయించే వారు కొన్నిసార్లు ఫుల్ సిలిండర్లను కాకుండా సగం అయిపోయన సిలిండర్లను అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఆయా సిలిండర్లలో ఎంతమేర గ్యాస్ ఉందనే విషయం సామాన్యులకు తెలియరావడం లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గ్యాస్ ఎంతమేర ఉందని తెలుసుకునేందుకు కొన్ని చిట్కాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మార్కెట్లో నుంచి తెచ్చిన గ్యాస్ సిలిండర్ ఫుల్గా ఉందా? సగం వినియోగించినదా? అనేది తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలను తెలుసుకుందాం. ఈ విధంగా తడి గుడ్డతో సిలిండర్లోని గ్యాస్ లెవల్ను తెలుసుకోవడం ఎంతో ఈజీగా కనిపిస్తోంది. ముందుగా ఒక పాత క్లాత్ను నీటిలో నానాబెట్టి.. ఆ తర్వాత పిండేయాలి. ఆ వెంటనే క్లాత్ను గ్యాస్ సిలిండర్ చుట్టూ గట్టిగా చుట్టేయాలి.
ఆ తర్వాత చుట్టేసిన పాత క్లాత్ను కొంతసేపు ఆగిన తర్వాత తీసేయాలి. ఆ వెంటనే 2 నుండి 3 నిమిషాలు ఆగి గ్యాస్ సిలిండర్ను జాగ్రత్తగా గమనించాలి. గ్యాస్ లేని పైభాగం త్వరగా ఆరిపోతుందట. గ్యాస్ ఉన్న భాగంలో ఎక్కువసేపు తడి అలానే ఉండటాన్ని మీరు గమనిస్తారట. సిలిండర్పై తడి గ్యాస్ ఉన్న భాగంలో అలానే కొద్దిసేపు కనిపిస్తుంది. కానీ, గ్యాస్ లేని ఖాళీ సిలిండర్పై తడి వెంటనే ఆరిపోతుంది. దీనికి కారణం.. ఎల్పిజి గ్యాస్ చల్లగా ఉండటమే కారణం. అది సిలిండర్లోని ఆ ప్రాంతాన్ని చల్లగా ఉంచి, తేమ త్వరగా ఆరిపోకుండా నిరోధిస్తుంది.
సీల్ కూడా డమ్మీనే!
సిలిండర్ గ్యాస్తో నిండి ఉందో లేదో తనిఖీ చేయడానికి ఇంకో సులభమైన మార్గం కూడా ఉంది. ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్పై ఒక ప్లాస్టిక్ సీల్ ఉంటుంది. ఆ సీల్ను మళ్లీ అతికించారో లేక అది వదులుగా ఉందో మీరు తనిఖీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కొన్నిసార్లు, గ్యాస్ పరిమాణాన్ని తగ్గించడానికి సిలిండర్ను తారుమారు చేసే అవకాశం ఉంది.
పైన పేర్కొన్న చిట్కాలతో పాటు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ బరువు ద్వారా కూడా సిలిండర్ పూర్తిగా ఉందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. ఫుల్ గ్యాస్ సిలిండర్ బరువు గురించి మీకు ఓ అవగాహన రావడానికి దీనిని తనిఖీ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. గ్యాస్ సిలిండర్లను జారీ చేసే కంపెనీల ద్వారా ఇంటికి వినియోగించే ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ పూర్తిగా నింపిన తర్వాత దాని బరువు సుమారుగా.. 29.5 కిలోలు ఉంటుంది. అయితే ఆ సిలిండర్లో సుమారుగా 14.2 కిలోలు గ్యాస్ ఉంటుంది.
