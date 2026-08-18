LPG eKYC Deadline Extended: ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులకు బిగ్ రిలీఫ్.. కొన్ని కారణాల వల్ల ఇప్పటి వరకు మీ గ్యాస్ ఈకేవైసీ పూర్తి చేయకపోతే మీరు ఇప్పుడు కూడా ఆ పని పూర్తి చేయవచ్చు. లేకపోతే మీరు సబ్సిడీ ధరలో గ్యాస్ పొందలేరు. ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఈకేవైసీ ప్రక్రియను ఆగష్టు 23వ తేదీ వరకు పొడగించారు ఆయిల్ గ్యాస్ కంపెనీలు. ఇంతకు ముందు ఆగష్టు 16వ తేదీలోపు ఈకేవైసీ చేయాలన్నారు. దాన్ని ప్రస్తుతం పొడగించారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆన్లైన్లో సాంకేతిక లోపం కారణంగా కూడా ఆ పని పూర్తి చేయలేకపోయారు. దీంతో ఆయిల్ కంపెనీలు మరో అవకాశం ఇచ్చాయి. కేవైసీ మరోసారి డెడ్లైన్ పొడగించారు.
ప్రధానంగా మొబైల్ యాప్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల సమయానికి పని పూర్తి చేయలేకపోయారు. ఈ ప్రక్రియ అంతా డిజిటల్గా జరుగుతోంది కాబట్టి ఆయిల్ కంపెనీల యాప్లలో డేటా అప్డేట్ కాలేదు. ఈ సమయంలో గ్యాస్ వినియోగదారులు తమ మొబైల్ నెంబర్ను కూడా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. సిలిండర్ ఓటీపీ ఆధారంగా డెలివరీ చేయనున్నారు. ఇక నగరాల్లో 25 రోజులు, గ్రామాల్లో 45 రోజులకు సిలిండర్ బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రపంచ అనిశ్చితి పరిస్థితుల వల్ల పెట్రోలియం మినిస్ట్రీ 21 ఆయిల్ రీఫైనరీ కంపెనీలకు 63,810 టననుల ఎల్పీజీ గ్యాస్ ప్రతిరోజూ ఉత్పత్తి చేయాలని లక్షంగా పెట్టింది. అంటే రోజువారీ గ్యాస్ వాడకంలో ఇది 70 శాతం.
ఈ నేపథ్యంలో మీరు కూడా ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఈకేవైఈ మీకు సంబంధిత గ్యాస్ కంపెనీల యాప్ల ద్వారా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. దీనికి మీ గ్యాస్ కంపెనీతోపాటు ఆధార్ ఫేస్ ఆర్డీ యాప్ కూడా మీ మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫేషియల్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీ గ్యాస్ కంపెనీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ గ్యాస్ కంపెనీకి లింక్ అయిన రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ ఆధారంగా లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. మీ గ్యాస్ కంపెనీ యాప్ ప్రోఫైల్లో e-kyc/Re-KYC క్లిక్ చేయాలి.
అప్పుడు యాప్లో కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీ ఫేస్ కుడి వైపు లైట్ల ఫేస్ సెట్ చేసి ఒకసారి బ్లింక్ చేయాలి. అప్పుడు వెరిఫై అవుతుంది. వెంటనే మీ మొబైల్కు ఓటీపీ వస్తుంది. మీ ఫారమ్ సబ్మిట్ చేస్తే అంటే ఈకేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి అవుతుంది. దీంతో మీరు సులభంగా గ్యాస్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు, డెలివరీ కూడా పొందవచ్చు.
ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ పూర్తి చేయకపోతే గ్యాస్ కనెక్షన్ కట్ అవుతుందా?
చాలా మంది ఈ కేవైసీ పూర్తి చేయకపోతే ఎల్పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్ కట్ అవుతుందా? అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. ఆగష్టు 23వ తేదీ లోగా ఈ కేవైసీ పూర్తి చేయండి. అప్పుడే డమెస్టిక్ సిలిండర్ ధరలోనే ఎల్పీజీ గ్యాస్ సలిండర్ పొందుతారు. కేవైసీ చేయకపోతే గ్యాస్ సిలిండర్ మీరు సబ్సిడీలో పొందలేరు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook