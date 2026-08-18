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గ్యాస్ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్.. LPG e-KYC డెడ్‌లైన్ పొడిగింపు! కొత్త లాస్ట్ డేట్ ఇదే!

ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ వినియోగదారులకు సూపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌. ఇప్పటి వరకు ఈకేవైసీ పూర్తి చేయనివారికి మరో అవకాశం ఇచ్చాయి ఆయిల్‌ కంపెనీలు. నిన్నటి వరకు కేవైసీ 16 ఉంది. కానీ, దాన్ని ఆగష్టు 23వ తేదీకి పొడగించారు. మీరు కూడా ఇప్పటి వరకు ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ ఈకేవైసీ పూర్తి చేయకపోతే ఇప్పుడే పూర్తి చేయండి. మీ దగ్గరలో ఉన్న గ్యాస్‌ ఏజెన్సీ లేదా ఆన్‌లైన్‌లో కూడా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 18, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:04 AM IST
గ్యాస్ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్.. LPG e-KYC డెడ్‌లైన్ పొడిగింపు! కొత్త లాస్ట్ డేట్ ఇదే!
Image Credit: LPG eKYC Deadline Extended:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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గ్యాస్ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్.. LPG e-KYC డెడ్‌లైన్ పొడిగింపు! కొత్త లాస్ట్ డేట్ ఇదే!
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