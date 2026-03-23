English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • LPG Gas Booking Scam: ఎల్పీజీ గ్యాస్ బుకింగ్ స్కామ్..గ్యాస్ సిలిండర్ బుకింగ్ పేరుతో భారీ మోసం..జాగ్రత్త బ్రదర్!

LPG Gas Booking Scam: ఎల్పీజీ గ్యాస్ బుకింగ్ స్కామ్..గ్యాస్ సిలిండర్ బుకింగ్ పేరుతో భారీ మోసం..జాగ్రత్త బ్రదర్!

LPG Gas Booking Scam News: దేశంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత నేపథ్యంలో సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త పద్ధతుల్లో మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. మొబైల్స్‌లో గుర్తుతెలియని లింకులు లేదా యాప్‌లను నమ్మవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా హెల్ప్‌లైన్ ద్వారా గ్యాస్ బుక్ చేసుకోవడం ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమం అని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 23, 2026, 04:25 PM IST

Trending Photos

Star Heroine: హీరోయిన్‌కు రక్తం కారేలా ఆ పని చేసిన హీరో.. ఏడ్చేసిన నటి.. కట్ చెప్పినా ఆగలేదు..!
5
Dayavan controversy
Star Heroine: హీరోయిన్‌కు రక్తం కారేలా ఆ పని చేసిన హీరో.. ఏడ్చేసిన నటి.. కట్ చెప్పినా ఆగలేదు..!
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు ఈ 2 రాశులకు ప్రతిపనిలో విజయం, పట్టిందల్లా బంగారం..!
5
Daily Horoscope
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు ఈ 2 రాశులకు ప్రతిపనిలో విజయం, పట్టిందల్లా బంగారం..!
Jr NTR Weight Loss: 7 వారాల్లో 10 కేజీల బరువు తగ్గిన ఎన్టీఆర్.. కారణం ఇదే..!
6
Jr NTR Weight Loss
Jr NTR Weight Loss: 7 వారాల్లో 10 కేజీల బరువు తగ్గిన ఎన్టీఆర్.. కారణం ఇదే..!
RCB Player Honeymoon: వారంలో ఐపీఎల్ స్టార్ట్..ఇప్పడేమో పెళ్లాంతో హానీమూన్‌కి వెళ్లిన ఆర్సీబీ ప్లేయర్..ఆ టీమ్‌లో ఏం జరుగుతుంది?
6
IPL 2026
RCB Player Honeymoon: వారంలో ఐపీఎల్ స్టార్ట్..ఇప్పడేమో పెళ్లాంతో హానీమూన్‌కి వెళ్లిన ఆర్సీబీ ప్లేయర్..ఆ టీమ్‌లో ఏం జరుగుతుంది?
LPG Gas Booking Scam: ఎల్పీజీ గ్యాస్ బుకింగ్ స్కామ్..గ్యాస్ సిలిండర్ బుకింగ్ పేరుతో భారీ మోసం..జాగ్రత్త బ్రదర్!

LPG Gas Booking Scam News: దేశంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత నేపథ్యంలో సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త పద్ధతుల్లో మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. మొబైల్స్‌లో గుర్తుతెలియని లింకులు లేదా యాప్‌లను నమ్మవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా హెల్ప్‌లైన్ ద్వారా గ్యాస్ బుక్ చేసుకోవడం ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమం అని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇప్పుడు దేశీయంగా LPG గ్యాస్ కొరత ఏర్పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో కొందరు సైబర్ నేరగాళ్లు ఇదే అదునుగా భావించి మరో కొత్త స్కామ్‌కు శ్రీకారం చుట్టారు. గ్యాస్ సిలిండర్ బుకింగ్ స్కామ్ అనే కొత్త సైబర్ మోసానికి ఇప్పుడు ఎంతో మంది అమాయకులు బలి అవుతున్నారు. అయితే ఇలాంటి మోసాల పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన కలిగి ఉండాలని.. అజాగ్రత్తగా ఉండరాదని పోలీసులు సూచించారు.  

మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా గ్యాస్ బుక్ చేసేవారు ఇలాంటి రకమైన మోసాలకు ఎక్కువగా గురయ్యే అవకాశం ఉందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను మభ్యపెట్టి.. వారి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని దొంగిలించేందుకు అనేక రకాల పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నారు. మీ చిన్న నిర్లక్ష్యం మీ బ్యాంకు ఖాతాను పూర్తిగా ఖాళీ చేసే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, ఈ మోసం గురించి ప్రజలు ముందుగానే గ్రహించి..జాగ్రత్తగా ఉండడం ఎంతో ముఖ్యం. 

మోసం ఎలా జరుగుతుంది?
సైబర్ నేరగాళ్లు ముందుగా మీ ఫోన్‌కు ఒక సందేశం పంపుతారు. ఆ తర్వాత వాట్సాప్ ద్వారా 'గ్యాస్ బిల్ అప్‌డేట్ APK' అనే ఫైల్‌ను పంపుతారు. ఈ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసి, మీ గ్యాస్ బుకింగ్‌ను అప్‌డేట్ చేసుకోమని వారు మిమ్మల్ని అడుగుతారు. మీరు ఈ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత.. సైబర్ మోసగాళ్లకు మీ ఫోన్‌పై పూర్తి నియంత్రణ లభిస్తుంది. వారు మీ బ్యాంక్ వివరాలు.. UPI పిన్, ఇతర ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని దొంగిలిస్తారు.

పోలీసులు ఏ సలహా ఇచ్చారు?
ఏ కారణం చేతనైనా గుర్తుతెలియని లింకులు లేదా యాప్‌లను నమ్మవద్దని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గ్యాస్‌ను ఎల్లప్పుడూ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా హెల్ప్‌లైన్ ద్వారానే బుక్ చేసుకోండి. మీకు ఏవైనా అనుమానాస్పద సందేశాలు వస్తే, వెంటనే వాటిని 1930 హెల్ప్‌లైన్‌కు తెలియజేయండి. మీరు దీనిని cybercrime.gov.in లో కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

ప్రమాదం ఎందుకు పెరుగుతోంది?
మోసగాళ్లు సిలిండర్ల కొరతను ఆసరాగా తీసుకుని ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. కొద్దిపాటి జాగ్రత్తతో, మీరు ఇలాంటి సైబర్ మోసాలను నివారించవచ్చు.

ఈ మోసాల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు ఇవి పాటించండి...
1) తెలియని SMS లేదా WhatsApp లింక్‌లపై క్లిక్ చేయవద్దు.
2) బయటి నుండి ఏ 'APK ఫైల్' లేదా ఏ అప్లికేషన్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయకండి.
3) కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా అప్లికేషన్ ద్వారా మాత్రమే గ్యాస్ బుక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
4) మీ OTP, UPI PIN లేదా బ్యాంక్ వివరాలను ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోవద్దు.
5) ఎవరైనా మిమ్మల్ని వ్యక్తిగత వివరాలు చెప్పమని ఒత్తిడి చేస్తే వెంటనే అప్రమత్తం అవ్వండి.
6) మీ ఫోన్‌లో యాంటీవైరస్, సెక్యూరిటీని ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ చేసుకోండి.
7) అనుమానాస్పద సందేశాలు లేదా కాల్‌లను వెంటనే బ్లాక్ చేసేయండి.
8) మోసం జరిగిందని అనుమానం వస్తే వెంటనే 1930 హెల్ప్‌లైన్‌కు కాల్ చేయండి.
9) cybercrime.gov.inలో ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు చేయండి.
 
Also Read: OnePlus 15T launch Price: రేపే OnePlus 15T లాంఛింగ్.. 7500 బ్యాటరీతో మార్కెట్లోకి సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్..ధర ఎంతంటే?

Also Read: EPF ATM Withdrawal 2026: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రా అప్పటి నుంచే..ఇలా చేస్తే 20 శాతం నష్టపోతారు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

LPG Shortagelpg gas shortageLPG Booking ScamLPG gas booking scamGas Cylinder Booking Scam Alert

Trending News