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గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులకు బిగ్ అలర్ట్..సెప్టెంబర్ 1 నుంచి మారిన 7 కొత్త రూల్స్ ఇవే!

ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులకు బిగ్‌ అప్‌డేట్.. సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి ఏడు రూల్స్ మారనున్నాయి. ప్రతి నెల మొదటి తేదీన ఆయిల్ కంపెనీలు ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను సవరిస్తూనే ఉంటాయి. మీరు కూడా ఇండియన్, హెచ్‌పీ, భారత్ గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులు అయితే ఈ విషయం ముందుగానే తెలుసుకోండి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 30, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:38 AM IST
గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులకు బిగ్ అలర్ట్..సెప్టెంబర్ 1 నుంచి మారిన 7 కొత్త రూల్స్ ఇవే!
Image Credit: LPG Gas Cylinder Rules

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులకు బిగ్ అలర్ట్..సెప్టెంబర్ 1 నుంచి మారిన 7 కొత్త రూల్స్ ఇవే!
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