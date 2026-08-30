/గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులకు బిగ్ అలర్ట్..సెప్టెంబర్ 1 నుంచి మారిన 7 కొత్త రూల్స్ ఇవే!

LPG Gas Cylinder Rules: ప్రతి నెల ఒకటో తేదీన ఆయిల్ కంపెనీలు ఎల్పీజీ ధరలను సవరిస్తాయి. సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల విషయంలో ఏడు రూల్స్ మారే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల వల్ల ఈ మార్పులు రావచ్చు.
1.ధరల సవరణ:
ప్రతి నెల ఒకటో తేదీన ఆయిల్ కంపెనీలు ధరల సవరణ చేపడతాయని మనందరికీ తెలిసిందే. ముఖ్యంగా IOCL, HPCL, BPCL కంపెనీలు 14.2 కేజీల సిలిండర్తో పాటు 19 కేజీల సిలిండర్ ధరలను కూడా ప్రతి నెల ఒకటో తేదీన మారుస్తాయి. అంతర్జాతీయ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలపై ఆధారపడి, సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీన గ్యాస్ ధరలు పెరగవచ్చు లేదా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
2.ఆధార్ ఈ-కేవైసీ:
ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులు తప్పనిసరిగా బయోమెట్రిక్ ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయాలి. దీనికి ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకు గడువు ఇచ్చారు. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఈ-కేవైసీ లేని వినియోగదారులు ఇబ్బందులు పడాల్సి రావచ్చు, అలాగే గ్యాస్ కనెక్షన్ సరఫరాలో కూడా సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు.
3. ఎల్పీజీ నుంచి పీఎన్జీకి మారాల్సిందే..
పీఎన్జీ పైపులైన్ ద్వారా నేచురల్ గ్యాస్ అందుబాటులో ఉన్నవారు ఎల్పీజీ నుంచి పీఎన్జీకి మారాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి కమ్యూనిటీలో ఉండేవారు పీఎన్జీ పైప్లైన్ సౌకర్యం ఉన్నవారు ఎల్పీజీ కనెక్షన్ను వదులుకుని, వెంటనే పీఎన్జీకి మారాల్సి ఉంటుంది.
4. కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్..
అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, యుద్ధ వాతావరణం నేపథ్యంలో 14.2 కేజీల డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ కొత్త కనెక్షన్లను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన సంగతి తెలిసిందే. సెప్టెంబర్ నుంచి ఈ నిబంధనలు కొనసాగుతాయా లేదా అనే దానిపై అప్డేట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
5. 25-45 రోజుల రూల్..
గ్యాస్ సిలిండర్ బుక్ చేయడానికి ప్రస్తుతం కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. పట్టణ ప్రాంతాల్లో సిలిండర్ బుక్ చేయాలంటే 25 రోజుల గ్యాప్ ఉండాలి.. ఇక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే 45 రోజుల గ్యాప్ తప్పనిసరి. సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఈ నిబంధనలు కొనసాగుతాయా లేదా అనేది తెలుస్తుంది.
6. 30 రోజుల సరెండర్:
ఎల్పీజీ నుంచి పీఎన్జీకి మారే వారు 30 రోజుల్లో పాత ఎల్పీజీ కనెక్షన్లను సరెండర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు పీఎన్జీ జోన్లో ఉన్నా, నాన్-పీఎన్జీ జోన్లోకి మారినట్లయితే ట్రాన్స్ఫర్ వోచర్ ద్వారా ఎల్పీజీ కనెక్షన్ను పొందవచ్చు.
7. ఓటీపీ తప్పనిసరి..
సిలిండర్ డెలివరీ విషయంలో కూడా పూర్తి పారదర్శకత ఉండనుంది. డెలివరీ సమయంలో ఓటిపి లేదా డీఏసీ కోడ్ తప్పనిసరి. సిలిండర్ డెలివరీ చేసినప్పుడు మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు డీఎస్సీ నంబర్ వస్తుంది. ఆ నంబర్ను డెలివరీ వ్యక్తికి చెబితేనే మీకు సిలిండర్ డెలివరీ అవుతుంది.
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