LPG Gas Price: సామాన్యులకు ఊరట.. వ్యాపారులకు వాత! సిలిండర్ ధర ఏకంగా రూ.993 పెంపు! నగరాలవారీగా ధరలు ఇలా..

LPG Gas Price Hike By Rs 993: ఎన్నికల తర్వాత సామాన్యులకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలపై ఎలాంటి ప్రభావం లేకుండా కాస్త ఊరటను ఇచ్చినా.. కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 19 కేజీల సిలిండర్ ధరపై ఏకంగా రూ. 993 పెంచింది. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య పెరుగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మే 1వ తేదీ నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్లు పెరిగి అవకాశం ఉందని అంచనాలు కూడా వేశారు. చాలామంది కలవరపడ్డారు.. అనుకున్నదే జరిగింది. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ పై ఎలాంటి ప్రభావం లేకుండా కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంపుతో కూడా పరోక్షంగా సామాన్యులపై ప్రభావం ఉంటుంది. ఎన్నికల తర్వాత చమురు కంపెనీలు గణనీయంగా ధరలను పెంచేశాయి. ఇది మే నెల ద్రవ్యోల్భణంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది . 19 కేజీల గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ఏకంగా 1000 పెరగడంతో రికార్డు స్థాయిని నమోదు చేసింది. దీంతో ఢిల్లీలో ఈ కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.3071కి చేరింది గత నెలలో ఇది కేవలం రూ.2078 మాత్రమే ఉండేది.
ప్రస్తుతం డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ద్వారా 14 కేజీలు ఢిల్లీలో రూ.913 వద్ద ఉంది. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరపై ఎలాంటి ప్రభావం లేకపోవడం ఊరటనిచ్చే అంశమే. ఇదిలా ఉండగా ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ నుంచి ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద నౌకల రాకపోకలపై పూర్తిగా నిషేధం విధించడంతో ఈ చమురు గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలపై ప్రభావం పడుతుంది.
Prices of 19 KG Commercial cylinder has been increased by Rs 993 from today. A 19 Kg cylinder will cost Rs 3071.50 in Delhi from today. No change in domestic cylinder prices: Sources
— ANI (@ANI) May 1, 2026
సామాన్యుడి పై ప్రభావం..
డొమెస్టిక్ గ్యాస్ ధరలో ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా కేవలం కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెంచుతూ వ్యాపారులు, రెస్టారెంట్, హోటల్లో నిర్వాహకులపై ఇది తీవ్ర ప్రభావం పడినా.. సామాన్యులపై కూడా పరోక్షంగా దీని ప్రభావం ఉంటుంది. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు మార్చి 7వ తేదీన రూ.60 పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత తాజాగా కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పెరిగిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు ఈరోజు నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరగడంతో ఢిల్లీ, ముంబై తో పాటు ప్రధాన నగరాల్లో రూ.3000 దాటాయి.
|నగరం
|ఈ రోజు నుండి కొత్త ధరలు
|పాత రేట్లు
|ఢిల్లీ
|రూ. 3071.50
|రూ. 2078.50
|కోల్కతా
|రూ. 3205
|రూ. 2208
|ముంబై
|రూ. 3024
|రూ.2031
|చెన్నై
|రూ. 3,239
|రూ. 2246.50
