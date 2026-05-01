  • Home
LPG Gas Price: సామాన్యులకు ఊరట.. వ్యాపారులకు వాత! సిలిండర్ ధర ఏకంగా రూ.993 పెంపు! నగరాలవారీగా ధరలు ఇలా..

LPG Gas Price Hike By Rs 993: ఇరాన్, అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు ఆకస్మికంగా పెరిగిపోయాయి. తాజాగా ఏకంగా రూ.993 పెంచుతూ ఆయిల్ కంపెనీలు సామాన్యులకు షాకిచ్చాయి. ఎన్నికల తర్వాత గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెంచడం గమనార్హం. ధరల పెంపు 19 కేజీల కమర్షియల్ సిలిండర్ పై మాత్రమే ఉంటుంది. దీంతో ఢిల్లీలో ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.3071 కి చేరింది. నగరాల వారీగా గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు ఎలా ఉంటాయి ?డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ పై ఎలా ఎలాంటి ప్రభావం ఉంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 1, 2026, 07:39 AM IST

LPG Gas Price Hike By Rs 993: ఎన్నికల తర్వాత సామాన్యులకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలపై ఎలాంటి ప్రభావం లేకుండా కాస్త ఊరటను ఇచ్చినా.. కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 19 కేజీల సిలిండర్ ధరపై ఏకంగా రూ. 993 పెంచింది.  ఇరాన్, అమెరికా మధ్య పెరుగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మే 1వ తేదీ నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్లు పెరిగి అవకాశం ఉందని అంచనాలు కూడా వేశారు. చాలామంది కలవరపడ్డారు.. అనుకున్నదే జరిగింది. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ పై ఎలాంటి ప్రభావం లేకుండా కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంపుతో కూడా పరోక్షంగా సామాన్యులపై ప్రభావం ఉంటుంది. ఎన్నికల తర్వాత చమురు కంపెనీలు గణనీయంగా ధరలను పెంచేశాయి. ఇది మే నెల ద్రవ్యోల్భణంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది . 19 కేజీల గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ఏకంగా 1000 పెరగడంతో రికార్డు స్థాయిని నమోదు చేసింది. దీంతో ఢిల్లీలో ఈ కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.3071కి చేరింది గత నెలలో ఇది కేవలం రూ.2078 మాత్రమే ఉండేది.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ద్వారా 14 కేజీలు ఢిల్లీలో రూ.913 వద్ద ఉంది. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరపై ఎలాంటి ప్రభావం లేకపోవడం ఊరటనిచ్చే అంశమే. ఇదిలా ఉండగా ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ నుంచి ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. హార్ముజ్‌ జలసంధి వద్ద నౌకల రాకపోకలపై పూర్తిగా నిషేధం విధించడంతో ఈ చమురు గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలపై ప్రభావం పడుతుంది. 

 

 

 

 

 

సామాన్యుడి పై ప్రభావం..
డొమెస్టిక్ గ్యాస్ ధరలో ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా కేవలం కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెంచుతూ వ్యాపారులు, రెస్టారెంట్, హోటల్లో నిర్వాహకులపై ఇది తీవ్ర ప్రభావం పడినా..  సామాన్యులపై కూడా పరోక్షంగా దీని ప్రభావం ఉంటుంది. డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు మార్చి 7వ తేదీన రూ.60 పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత తాజాగా కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పెరిగిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు ఈరోజు నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరగడంతో ఢిల్లీ, ముంబై తో పాటు ప్రధాన నగరాల్లో రూ.3000 దాటాయి.

నగరం ఈ రోజు నుండి కొత్త ధరలు పాత రేట్లు
ఢిల్లీ  రూ. 3071.50 రూ. 2078.50
కోల్‌కతా రూ. 3205 రూ. 2208
ముంబై రూ. 3024 రూ.2031 
చెన్నై రూ. 3,239 రూ. 2246.50

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

LPG Gas Price Hike May 2026Commercial Gas Cylinder Price Increase19kg LPG Cylinder Price TodayDomestic Gas Cylinder Rates

