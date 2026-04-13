  • LPG Gas Shortage: భారత్‌లో మరోసారి వార్ టెన్షన్..LPG గ్యాస్ సిలిండర్లపై కేంద్రం మరో సంచలన నిర్ణయం..ఏం జరుగుతోంది!

India Boosts LPG Gas Supply: పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్, అమెరికాల మధ్య యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలపై కంటిమీద కునుకులేకుండా ఉంది. ఇంధనం, గ్యాస్ కొరత.. ఆపై వాటి ధరలు అమాంతం పెరిగి పోవడం వల్ల అనేక దేశాలు ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్నాయి. దేశానికి అనేక ఓడలు ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ను తీసుకొచ్చినా.. నేటికి మార్కెట్లో గ్యాస్ కొరత కనిపిస్తూనే ఉంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 13, 2026, 06:54 AM IST

అయితే తాజాగా ఇరాన్-అమెరికాల మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలం అవ్వడం వల్ల మరోసారి యుద్ధం తిరిగి ప్రారంభమయ్యేందుకు ఇరు దేశాలు కాలు దువ్వుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మరోసారి ఇంధన, గ్యాస్ కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాలోచనలు చేస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ముడిచమురు, గ్యాస్ కొరతను ఏవిధంగా తగ్గించాలనే సమాలోచనలో మునిగిపోయింది. 

ఇటీవలే జరిగిన ఇరాన్-అమెరికా చర్చల్లో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు 'డీల్ కుదర్లేదు' అని చెప్పిన ఒకేఒక్క మాట ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తుంది. ఇరాన్‌పై దాడి చేయడం సహా హోర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా నిలిపేస్తామని ఇరు దేశాలు ప్రకటిస్తున్న తరుణంలో ప్రపంచదేశాల భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను మొదలుపెట్టాయి. రాబోయే రోజుల్లో యుద్ధం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చనుందనే వార్తలు ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని అల్లకల్లోలంగా మారుస్తున్నాయి. 

అయితే తాజాగా ఇరాన్‌తో చర్చలు విఫలమైన కారణంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు హోర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా మూసివేయాలని హెచ్చరిస్తున్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా చైనాపై కూడా ట్రంప్ సీరియస్ అవ్వడం ఇప్పుడు మరింత తీవ్రతను పెంచేసింది. ఆ జలసంధిపై ఇరాన్, అమెరికా ఆధిపత్యం చలాయించాలనే తత్వంతో ఇతర దేశాల ఆర్థిక పరిస్థితులను దిగజారుస్తున్నాయి. దీంతో మరోసారి ముడిచమురు, గ్యాస్ ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

ఈ క్రమంలో అవసరమైన మేర గ్యాస్ సిలిండర్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఉత్తమం అని తెలుస్తోంది. అయితే భారతదేశానికి హోర్మూజ్ జలసంధి నుంచి కేవలం 50 శాతం మాత్రమే దిగుమతులు జరుగుతున్నాయి. ఒకవేళ యుద్ధం మరింత ఉధృతంగా మారితే రష్యా నుంచి మరింతగా ముడిచమురు దిగుమతి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ విధంగా దేశ ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సత్వర నిర్ణయాలను తీసుకునేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. 

ప్రస్తుతం ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు జరుగుతున్న వేళ దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన, గ్యాస్ కొరత ఏర్పడకుండా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ తగిన చొరవ తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ పరిస్థితి మరింత దిగజారకుండా తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తూ.. ఇంధనం, గ్యాస్ కొరతల ఆధారంగా ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలు ఎన్నికల ఫలితాలపై పడకుండా జాగ్రత్త పడుతుంది. ఈ క్రమంలో కేంద్రం మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే 5 కేజీల సిలిండర్లను భారీగా సరఫరా చేస్తుండగా.. ఇప్పుడు వాటిని మరింతగా సప్లై పెంచాలని యోచిస్తోంది. అదే విధంగా నేచురల్ గ్యాస్ PNG కనెక్షన్లను మరింతగా పెంచే దిశగా కేంద్రం అడుగులువేస్తుంది. 

About the Author

Harish Darla

Harish Darla.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు. గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు.

LPG supply increaseWest Asia war fuel impactLPG Gas Shortage Newsiran israel warIran America War

