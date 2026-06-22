LPG New Rules and Regulations: మార్చి 2026లో కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ఓ ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. దాని ప్రకారం.. ఎల్బీపీ నుంచి పిఎన్జికి మారడానికి వినియోగదారులకు 90 రోజుల గడువును నిర్దేశించింది. ఇది జూన్ నెలాఖరుతో ముగుస్తుంది. అయితే, జూన్ 30 తర్వాత అన్ని ఎల్పిజి కనెక్షన్లు ఆటోమేటిక్గా నిలిపివేయబడతాయా లేదా అనే విషయాన్ని పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ఇంకా వెల్లడించలేదు.
ఏఐ క్విక్ రీడ్: ఇండేన్, భారత్ గ్యాస్, హెచ్పి గ్యాస్ల ఎల్పిజి కనెక్షన్లు 30 జూన్ 2026 తర్వాత నిలిపివేయబడతాయని సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే కొన్ని పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం అటువంటి గడువును ప్రకటించనప్పటికీ, పిఎన్జి అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాలలో ఎల్పిజి నుండి పిఎన్జికి మారాలనే నిబంధనను గ్యాస్ ఏజెన్సీస్ కంపల్సరీ చేశాయి.
ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికా యుద్దం కారణంగా ఎల్పీజీకి కొరతా తీవ్రంగా ఉంది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎల్పీజీ ప్లేస్లో పీఎన్జీని దశల వారీగా అమలు చేయాలనే నిబంధనను తీసుకొచ్చింది. దీంతో గ్యాస్ కోసం విదేశాలపై ఎక్కువగా ఆధార పడకుండా మనం స్వయం సమృద్ది సాధించగలుతాము.
కొత్త ఎల్పిజి-పిఎన్జి నిబంధన ఏమిటి?
పిఎన్జి నెట్వర్క్లు అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాలలో వినియోగదారులు క్రమంగా పిఎన్జికి మారాలని కోరుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చి 2026లో ఒక ఉత్తర్వును జారీ చేసింది. "ఇందులో డబుల్ కనెక్షన్లు లేకుండా దీన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేస్తున్నారు. ఒక వినియోగదారునికి ఇంట్లో PNG కనెక్షన్ ఉన్నట్లయితే, వారు కొత్త LPG కనెక్షన్ను పొందలేరు. చాలా సందర్భాలలో వారు తమ LPG కనెక్షన్ను వదులుకోవలసి రావచ్చు. అంతేకాదు ఒకవేళ పీఎన్జీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఎల్పీజీ రద్దు చేస్తారు.
జూన్ 30 తుది గడువా..?
మార్చి 2026 ఉత్తర్వు PNGకి మారడానికి 90 రోజుల గడువును ఇచ్చింది, ఇది జూన్ 30న ముగుస్తుంది. అయితే, జూన్ 30 తర్వాత అన్ని LPG కనెక్షన్లు ఆటోమేటిక్గా డిస్కనెక్ట్ చేయబడతాయో లేదో పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ఇంకా ప్రకటించలేదు. దీని అర్థం, జూన్ 30న దేశవ్యాప్తంగా LPG కనెక్షన్లు డిస్కనెక్ట్ చేయబడతాయనే వార్త పూర్తిగా నిజం కాదు. కానీ భవిష్యత్తులో PNG అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాలలో LPG సరఫరాపై ఆంక్షలు లేదా పరిమితులు ప్రభుత్వం విధించినా ఆశ్యర్యపోవాల్సిన పనిలేదు.
ఇప్పటికే 10 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలు LPGని వదులుకున్నాయి. పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, మార్చి 2026 నుండి 10.02 లక్షల PNG కనెక్షన్లు యాక్టివేట్ చేయబడ్డాయి. అదనంగా 3.22 లక్షల కనెక్షన్ల కోసం గ్యాస్ ఏజెన్సీస్ మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ కాలంలో, సుమారు 9.94 లక్షల మంది కొత్త వినియోగదారులు పీఎన్జీ కోసం నమోదు చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా, దాదాపు 100,000 కుటుంబాలు LPG నుండి PNGకి మారాయి.
ప్రభుత్వం PNGని ఎందుకు ప్రోత్సహిస్తోంది?
PNG నిరంతరాయంగా గ్యాస్ సరఫరాను అందించనుంది. సిలిండర్ బుకింగ్ అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది. ఇది పైప్ ద్వారా వచ్చే నాచురల్ గ్యాస్. ఇది లీకేజీ అయినా..పెద్దగా దుర్గటన సంభవించే అవకాశాలు లేవు. పైగా సురక్షితమైనది. పర్యావరణ పరంగా అనుకూలమైనది. ఇది గ్యాస్ డోర్ డెలివరీతో పాటు రవాణా ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది.
HPCL, ఇండియన్ ఆయిల్ సలహా:
PNG ఒక సౌకర్యవంతమైన, అంతరాయం లేని ఇంధన పరిష్కారంగా HPCL వినియోగదారులకు తెలిపింది. ఇండియన్ ఆయిల్ కూడా పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ సందేశాన్ని పంచుకుంటూ, PNGని స్వచ్ఛమైన హరిత ఇంధనంగా ప్రజలకు త్వరలో పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలిపారు.
వినియోగదారులు ఏమి చేయాలి? ఎల్పిజి సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేస్తున్నారా?
మీ ప్రాంతంలో PNG అందుబాటులో ఉంటే, స్థానిక గ్యాస్ పంపిణీదారుని సంప్రదించి PNG కనెక్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోండి.
ఇప్పటికిపుడు ఎల్పీజీ కనెక్షన్ల సరఫరాను ప్రభుత్వం నిలిపివేయడం లేదు. ముందుగా ఈ పీఎన్జీ కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే గేటెట్ కమ్యూనిటీస్, హైరేజ్ అపార్ట్మెంట్ వాళ్లకు కంపల్సరీ చేసింది. ప్రస్తుతం, ఇండేన్, భారత్ గ్యాస్, హెచ్పి గ్యాస్ నుండి గృహ వినియోగ సిలిండర్ల సరఫరా కొనసాగుతోంది. ప్రభుత్వం కేవలం పిఎన్జిని ప్రోత్సహించడంతో పాటు నకిలీ కనెక్షన్లను నివారించడానికే పీఎన్జీ అనే కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇది పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి తీసుకొచ్చే ముందు ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక ప్రకటన జారీ చేయబడుతుంది.
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