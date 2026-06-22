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LPG Gas News: జూన్ 30 నుంచి ఎల్‌పిజి కనెక్షన్లు నిలిపివేత..! వినియోగదారులకు గ్యాస్ ఏజెన్సీస్ హెచ్చరిక..!

LPG Gas Consumers: జూన్ 30 నుంచి  భారత్, హెచ్‌పీ, ఇండెన్ గ్యాస్ కస్టమర్స్‌కు ఎల్‌పీజీ (లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్) గ్యాస్ సరఫరా నిలిపివేయనున్నారా..! ఆ ప్లేస్‌లో పీఎన్‌జీ (పైప్‌డ్ నాచురల్ గ్యాస్)గ్యాస్‌‌ను తీసుకొస్తున్నారా..? మొత్తంగా చూసుకుంటే జూన్ 30 తర్వాత వినియోగదారలు ఎల్‌పీజీ  కనెక్షన్స్  నిలిపివేయబడుతున్నాయా.. ? అసలు ప్రభుత్వం ఎల్‌పీజీపై తీసుకున్న నిర్ణయం ఏమిటి..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 22, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:31 PM IST
LPG Gas News: జూన్ 30 నుంచి ఎల్‌పిజి కనెక్షన్లు నిలిపివేత..! వినియోగదారులకు గ్యాస్ ఏజెన్సీస్ హెచ్చరిక..!
Image Credit: Gas Egencies (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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జూన్ 30 నుంచి ఎల్‌పిజి కనెక్షన్లు నిలిపివేత..! గ్యాస్ ఏజెన్సీస్ హెచ్చరిక..
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