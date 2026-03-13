LPG Shortage: గ్యాస్ సిలిండర్ ఆదా చేసే అద్భుతమైన చిట్కాలు..ఈ చిన్న మార్పు చేస్తే నెల రోజుల సిలిండర్ 2 నెలల పనిచేస్తుంది!

LPG Cylinder Shortage: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధమేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ దేశంలో ఇంధన కొరత ఏర్పడుతున్న విషయం అందరికి తెలిసింది. ఆ యుద్ద ప్రభావం ఇప్పుడు వంటగదిపై చూపిస్తుంది. ముఖ్యంగా దేశంలో ఎక్కువగా అవసరమైన పెట్రోల్, డీజిల్తో పాటు వంట గ్యాస్ కూడా కొరత ఏర్పడుతుందని వార్తలు ఇప్పుడు సామాన్యుడి కంటిపై కనుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో బ్లాక్ దందా మొదలయ్యి.. ఒక్కో గ్యాస్ సిలిండర్ను వేల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గ్యాస్ వాడకాన్ని తక్కువ చేసేలాగా కొన్ని చిట్కాల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నేటితరంలో ప్రతి ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్నే ఉపయోగిస్తున్నారు. కట్టెల పొయ్యి వాడకం కూడా గ్రామస్థాయిలో దాదాపుగా తగ్గిపోయింది. ఈ క్రమంలో మళ్లీ కట్టెల పొయ్యిపై ఆధారపడాల్సిన పనే లేకుండా ఉన్న గ్యాస్ను మరికొన్ని రోజుల పాటు పొడిగించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. కొందరు నిపుణులు చెబుతున్న చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా మీ గ్యాస్ ను 20 నుంచి 30 శాతం వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అయితే అందుకు మీరు మీ వంటగదిలో చేయాల్సింది కొన్ని చిన్నచిన్న మార్పులే.
1) ఇంట్లో గ్యాస్ ఆదా చేసుకునేందుకు మొదటి ఉపాయం ప్రెషర్ కుక్కర్ వాడకం. ఇందులో ఆహారం త్వరగా ఉడుకుతుంది. దీంతో తక్కువ గ్యాస్ ఖర్చు అవుతుంది. కుక్కర్లో బియ్యం, పప్పులు, కూరగాయలు, బంగాళదుంపలు వంటి వాటిని ప్రెషర్ కుక్కర్లో వండడం వల్ల గ్యాస్ ఆదా చేసుకోవచ్చు. మామూలు అల్యూమినియం గిన్నెల్లో వంట చేయడం వల్ల తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ గ్యాస్ ఖర్చు అవుతుంది.
2) మనలో చాలామంది వంట గ్యాస్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన సామాన్లు వెతకడం ప్రారంభిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల గ్యాస్ వృథా అవుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వంటకు సంబంధించిన అన్ని సామాన్లను గ్యాస్ మండించక ముందే రెడీ చేసుకోవడం ఉత్తమం. కూరగాయలు కట్ చేయడం, మసాలా ప్రిపరేషన్ వంటివి ముందుగానే రెడీ చేయడం వల్ల వంట మధ్య హడావుడి లేకుండా తక్కువ గ్యాస్ ఖర్చుతో పని పూర్తవుతుంది.
3) సాధారణంగా వంట చేసే ప్రక్రియలో చాలా మంది గిన్నెలపై మూతలు లేకుండా వంట చేస్తారు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఆహారం తొందరగా ఉడకదు. ఇలా చేస్తే ఎక్కువ గ్యాస్ ఖర్చు అవుతుంది. మూత పెట్టి వంట చేయడం వల్ల వంట గ్యాస్ను ఆదా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా పాత్ర పరిమాణం బట్టి మంటను అడ్జెస్ట్ చేయడం గ్యాస్ వృథా అవ్వదు. అదే విధంగా అల్యూమినియం బదులుగా కాపర్ పూత ఉన్న స్టీల్ పాత్రలను వంటకు వినియోగించడం ఎంతో మేలు.
4) ప్రెషర్ కుక్కర్లో పప్పు, కూరగాయలు ఉడికిస్తున్నప్పుడు మొదటి విజిల్ తర్వాత మంటను తగ్గించండి. ఇలా చేస్తే ఆహారం ఉడికించే క్రమంలో గ్యాస్ వినియోగం తగ్గుతుంది. ఎక్కువ మంట పెట్టడం వల్ల ఆహారంలోని నీరు ఆవిరైపోతుంది కానీ, ఆహారం ఉడకదు. కాబట్టి సన్నని మంటపై ఆహారాన్ని ఉడకబెట్టడం వల్ల గ్యాస్ ఆదా చేయోచ్చు.
వంటగదిలో ఈ చిట్కాలు..
గ్యాస్ వినియోగదారులు నిత్యం గ్యాస్ను శుభ్రపరుకుంటే మేలు. ముఖ్యంగా బర్నర్లను క్లీన్ చేయడం ద్వారా గ్యాస్ వినియోగానికి ఆటంకం ఉండదు. నీలిరంగు మంట బదులు ఆరెంజ్ లేదా పసుపు రంగులో మంట వస్తే బర్నల్ రంధ్రాలు పూడుకుపోయాయని అర్థం. వెంటనే వాటిని క్లీన్ చేయాలి.
మరోవైపు ఫ్రిజ్ లో నుంచి తీసిన పదార్థాలను వెంటనే వండొద్దు. అలా చేయడం వల్ల ఆహారం ఉడికేందుకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఫ్రిజ్ లో నుంచి కూరగాయలు, పాలు, మాసాలాలు చల్లదనం తగ్గిన తర్వాత మాత్రమే వంటలో వినియోగించండి.
గమనిక: మరీ ముఖ్యంగా గ్యాస్ పైపులో లీకేజీ ఉంటే గ్యాస్ వృథాగా పోవడమే కాకుండా గ్యాస్ సిలిండర్ పేలే అవకాశం ఉంది. మీకు ఏమైనా లీక్ అనుమానం వస్తే గ్యాస్ నిపుణులను సంప్రదించి పరిష్కారం తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.
Also Read: Fee Reimbursement Latest News: కాలేజీ విద్యార్థులకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపికబురు..ఎట్టకేలకు అకౌంట్లోకి డబ్బులు జమ చేశారు!
Also Read: Currency Notes Bleed Lines: 100, 200 నోట్లపై ఈ నల్లని గీతలను ఎప్పుడైనా గమనించారా? 99 శాతం మందికి తెలియని రహస్యం ఇది!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook